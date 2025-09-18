ETV Bharat / state

फरार आरोपी का पीछा करते समय हादसा, ASI की मौत, 2 पुलिसकर्मी घायल

बदमाश का पीछा करते समय पुलिस की गाड़ी हादसे का शिकार हुई. झुंझुनू के गाडाखेड़ा चौकी प्रभारी शेर सिंह फोगाट का निधन, 2 पुलिसकर्मी घायल.

पुलिस की गाड़ी और पिकअप में भिड़ंत
पुलिस की गाड़ी और पिकअप में भिड़ंत (ETV Bharat Jhunjhunu)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 18, 2025 at 1:24 PM IST

2 Min Read
झुंझुनू: जिले के गाडाखेड़ा चौकी प्रभारी एएसआई शेर सिंह फोगाट का ड्यूटी के दौरान हरियाणा में सड़क हादसे में निधन हो गया. पुलिस टीम फरार आरोपी का पीछा करते हुए हरियाणा के लुहारू थाना क्षेत्र पहुंची थी. इसी दौरान उनकी गाड़ी तेज रफ्तार पिकअप से भिड़ गई. जबरदस्त टक्कर में एएसआई शेर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि चालक रमेश और कांस्टेबल आशाराम भी घायल हुए.

सूचना पर लोहारू थानाधिकारी जरनैल सिंह पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल ले जाया गया. लोहारू थानाधिकारी ने बताया कि एएसआई शेर सिंह की हालत गंभीर होने पर उन्हें रोहतक पीजीआई रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया. अन्य घायलों का पिलानी और लोहारू अस्पताल में इलाज जारी है और उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है. हादसे में पिकअप सवार दो लोग भी घायल हुए हैं.

हादसे में चौकी प्रभारी शेर सिंह फोगाट का निधन
हादसे में चौकी प्रभारी शेर सिंह फोगाट का निधन (ETV Bharat Jhunjhunu)

बहादुरी के लिए जाने जाते थे: एएसआई शेर सिंह फोगाट अपनी दबंग कार्यशैली और बहादुरी के लिए जाने जाते थे. वर्ष 2021 में उन्हें उत्कृष्ट सेवाओं और साहसिक कार्रवाइयों के लिए गलैंट्री अवॉर्ड प्रमोशन से एएसआई बनाया गया था. डीएसटी प्रभारी रहते हुए उन्होंने अवैध हथियारों, एनडीपीएस मामलों, शराब तस्करी और वांछित बदमाशों के खिलाफ कई सफल कार्रवाई की थी. उनकी दूसरी गलैंट्री अवॉर्ड फाइल भी विभाग में प्रक्रियाधीन थी. एएसआई शेर सिंह फोगाट के निधन की खबर से पूरे पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई. उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव सुरजगढ़ क्षेत्र के सालिम का बास में किया जाएगा.

