फरार आरोपी का पीछा करते समय हादसा, ASI की मौत, 2 पुलिसकर्मी घायल

झुंझुनू: जिले के गाडाखेड़ा चौकी प्रभारी एएसआई शेर सिंह फोगाट का ड्यूटी के दौरान हरियाणा में सड़क हादसे में निधन हो गया. पुलिस टीम फरार आरोपी का पीछा करते हुए हरियाणा के लुहारू थाना क्षेत्र पहुंची थी. इसी दौरान उनकी गाड़ी तेज रफ्तार पिकअप से भिड़ गई. जबरदस्त टक्कर में एएसआई शेर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि चालक रमेश और कांस्टेबल आशाराम भी घायल हुए.

सूचना पर लोहारू थानाधिकारी जरनैल सिंह पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल ले जाया गया. लोहारू थानाधिकारी ने बताया कि एएसआई शेर सिंह की हालत गंभीर होने पर उन्हें रोहतक पीजीआई रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया. अन्य घायलों का पिलानी और लोहारू अस्पताल में इलाज जारी है और उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है. हादसे में पिकअप सवार दो लोग भी घायल हुए हैं.