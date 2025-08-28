झुंझुनू: जम्मू-कश्मीर में 10 हजार फीट की ऊंचाई पर ड्यूटी के दौरान शहीद हुए झुंझुनू के लालपुर गांव के हवलदार इकबाल खान को आज उनके पैतृक गांव में सुपुर्द-ए-खाक किया गया. शहीद इकबाल की अंतिम यात्रा में महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे सहित भारी संख्या में लोग शामिल हुए. इस दौरान सेना के अधिकारियों ने शहीद की 10 वर्षीय बेटी मायरा को तिरंगा सौंपा.

इससे पूर्व शहीद की पार्थिव देह को झुंझुनू शहर से लालपुर गांव तक तिरंगा यात्रा के साथ लाया गया. इस मौके पर सांसद ब्रजेंद्र ओला ने कहा कि इकबाल खान ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है. उन्होंने न केवल राजस्थान का नाम रोशन किया, बल्कि झूंझुनू की परंपरा को भी कायम रखा है. विधायक राजेंद्र भांबू ने कहा कि झुंझुनू सेना, सैनिक और साधु की धरती है. इकबाल खान के बलिदान पर सबको गौरव है. शहीद की पार्थिव देह पर झुंझुनू सांसद बृजेंद्र ओला, पिलानी विधायक पीतराम काला, झुंझुनू विधायक राजेंद्र भांबू, उदयपुरवाटी विधायक भगवानराम सैनी, वक्फ बोर्ड चेयरमैन खानूखां बुधवाली, अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एम.डी. चोपड़ा, कलेक्टर अरुण गर्ग और एसपी बृजेश उपाध्याय, भाजपा नेता निषित चौधरी सहित कई लोगों ने पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनकी शहादत को नमन किया.

झुंझुनू के शहीद इकबाल खान सुपुर्द-ए-खाक. (ETV Bharat Jhunjhunu)

सेना में तीन पीढ़ियों की विरासत: इकबाल खान 15 जनवरी 2003 को भारतीय सेना की 21 ग्रेनेडियर यूनिट में भर्ती हुए थे और हवलदार के पद पर सेवारत थे. उनके पिता यासीन खान और दादा अफजल खान भी भारतीय सेना में सेवाएं दे चुके हैं. इकबाल की शादी 16 साल पहले नसीम बानो से हुई थी. उनके परिवार में मां, पत्नी नसीम, बेटी मायरा और दो भाई हैं.

गांव में शोक की लहर: लालपुर गांव में शहीद की अंतिम यात्रा के दौरान माहौल गमगीन रहा. ग्रामीणों ने इकबाल खान के बलिदान को नमन करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की. शहीद की बेटी मायरा को तिरंगा सौंपे जाने का क्षण सभी के लिए भावुक करने वाला था.