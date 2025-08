ETV Bharat / state

पुष्कर के श्री रमा बैकुंठनाथ मंदिर में झूला महोत्सव, भगवान का अद्भुत शृंगार व आकर्षक झांकियों ने लुभाया - JHULA MAHOTSAV IN PUSHKAR

मंदिर में श्रीकृष्ण व सुदामा की झांकी ( ETV Bharat Ajmer )

Published : August 6, 2025

अजमेर: तीर्थ गुरु पुष्कर राज में सावन में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की भक्ति की बयार बह रही है. जहां सावन में पुष्कर के प्राचीन शिवालयों में भक्तों का तांता लगा है, वहीं श्री रमा बैकुंठनाथ मंदिर में भी भक्ति की सरिता बह रही है. दक्षिण शैली से निर्मित 101 वर्ष प्राचीन मंदिर में सावन में छोटी तीज से बड़ी तीज तक झूला महोत्सव मनाया जा रहा है. विशेष कर एकादशी पर मंदिर परिसर में बड़े हिंडोले लगाए गए. भगवान श्रीरमा बैकुंठनाथ का विशेष शृंगार किया गया. मंदिर परिसर में अद्भुत और आकर्षक झांकियां सजाई गई. देर रात तक श्रद्धालु दर्शन करने आते रहे. बड़ी संख्या में भक्त आए : मंदिर के प्रबंधक सत्यनारायण रामावत ने बताया कि श्री रमा बैकुंठनाथ मंदिर में हर साल तीन बड़े महोत्सव होते हैं. उनमें झूला महोत्सव 27 जुलाई छोटी तीज से शुरू हुआ और 12 अगस्त तक चलेगा. एकादशी पर बड़े झूले लगाए गए. पुष्कर ही नहीं, आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में भक्त आए. रामावत बताते हैं कि भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं से आधारित विद्युत चलित झांकियां लगाई गई. श्री रमा बैकुंठनाथ मंदिर में झूला महोत्सव... (ETV Bharat Ajmer)

August 6, 2025