झारखंड में आंदोलन की राह पर सरकारी कर्मचारी! रिटायरमेंट की उम्र सीमा बढ़ाने की मांग
झारखंड में सरकारी कर्मियों की सेवानिवृति की उम्र सीमा 62 साल करने की मांग तेज हो गई है. कर्मचारी आंदोलन की राह पर हैं.
Published : September 15, 2025 at 6:14 PM IST
रांची: झारखंड में कार्यरत कर्मियों की सेवानिवृति की उम्र सीमा 62 साल करने की मांग तेज हो गई है. इस मांग को मनवाने के लिए कर्मचारियों ने झारखंड ऑफिसर्स टीचर्स एंड इम्पाई फेडरेशन के बैनर तले 20 सितंबर को कर्मचारी संकल्प महासम्मेलन बुलाया है. यह महासम्मेलन रांची स्थित जिला स्कूल मैदान में आयोजित होगा, जिसमें राज्य भर से करीब 50 हजार सरकारी कर्मी शामिल होंगे.
कर्मचारियों की सेवानिवृति 60 साल की जगह 62 साल करने पर कोई खास वित्तीय बोझ सरकार पर नहीं पड़ेगा और ना ही सरकारी पदों पर नये नियोजन प्रभावित होंगे. इस महासम्मेलन के जरिए कर्मचारी सरकार से संवाद और समन्वय से मांग पूरी कराने की कोशिश कर रही है. यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम कर्मचारियों के हित के लिए संघर्ष के रास्ते पर चलेंगे: विक्रम सिंह, प्रांतीय अध्यक्ष, झारोटेफ
सरकारी शिक्षकों के MACP समेत 11 सूत्री है मांग
झारखंड ऑफिसर्स टीचर्स एंड इम्पाई फेडरेशन यानी झारोटेफ के कर्मचारी संकल्प महासम्मेलन में सरकार के समक्ष 11 सूत्री मांगे रखी जाएगी. प्रमुख मांगों में अन्य राज्य कर्मियों की तरह शिक्षक संवर्ग को एमएसीपी का लाभ, केंद्रीय कर्मियों की भांति राज्य कर्मियों को शिशु शिक्षण भत्ता का लाभ, राज्य कर्मियों की एनपीएस में जमा राशि को वापस लाने के लिए कदम उठाने, राज्य प्रशासनिक सेवा की सीमित परीक्षा में समस्त राज्य कर्मियों को बैठने का अवसर देना शामिल है.
मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों को किया जाएगा आमंत्रित
कर्मचारी संकल्प महासम्मेलन में इन सारे मुद्दों पर विचार विमर्श के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी. हालांकि इस महासम्मेलन में मुख्यमंत्री से लेकर राज्य सरकार के मंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया है, जिनके समक्ष कर्मचारी अपनी मांग को रखने की तैयारी कर रहे हैं. कर्मचारी संकल्प महासम्मेलन को भव्य बनाने के लिए झारखंड के लोक नृत्य कलाकारों के साथ कर्मचारी अपने अपने जिला से कार्यक्रम में शामिल होंगे.
सभी प्रखंडों में ध्यानाकर्षण रैली निकालने पर विचार
इस महासम्मेलन में भाग लेने के लिए कर्मचारी पार्किंग स्थल से कार्यक्रम स्थल जिला स्कूल तक रैली की शक्ल में पहुंचेंगे. गौरतलब है कि इन मांगों को लेकर कर्मचारियों द्वारा चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है.
- प्रथम चरण में करीब 50 हजार कर्मचारियों का हस्ताक्षर सरकार को सौंपा गया है.
- दूसरे चरण में कर्मचारियों के द्वारा सभी प्रखंडों में ध्यानाकर्षण रैली निकाली गई.
- तीसरे चरण में जन समर्थन रैली के रूप में सत्तारूढ़ दल के विधायक से कर्मचारियों ने इस मुद्दे पर समर्थन करने का आग्रह किया गया
- चौथे चरण में जिला स्तर पर कर्मचारी शक्ति समागम के जरिए सभी संगठनों को इस मुद्दे पर एकजुट किया गया.
- पांचवें चरण में प्रस्तावित कर्मचारी संकल्प महासम्मेलन में एकजुट होकर सरकार से मांग मनवाने का प्रस्ताव रखा गया है.
