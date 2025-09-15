ETV Bharat / state

झारखंड में आंदोलन की राह पर सरकारी कर्मचारी! रिटायरमेंट की उम्र सीमा बढ़ाने की मांग

रांची: झारखंड में कार्यरत कर्मियों की सेवानिवृति की उम्र सीमा 62 साल करने की मांग तेज हो गई है. इस मांग को मनवाने के लिए कर्मचारियों ने झारखंड ऑफिसर्स टीचर्स एंड इम्पाई फेडरेशन के बैनर तले 20 सितंबर को कर्मचारी संकल्प महासम्मेलन बुलाया है. यह महासम्मेलन रांची स्थित जिला स्कूल मैदान में आयोजित होगा, जिसमें राज्य भर से करीब 50 हजार सरकारी कर्मी शामिल होंगे.

कर्मचारियों की सेवानिवृति 60 साल की जगह 62 साल करने पर कोई खास वित्तीय बोझ सरकार पर नहीं पड़ेगा और ना ही सरकारी पदों पर नये नियोजन प्रभावित होंगे. इस महासम्मेलन के जरिए कर्मचारी सरकार से संवाद और समन्वय से मांग पूरी कराने की कोशिश कर रही है. यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम कर्मचारियों के हित के लिए संघर्ष के रास्ते पर चलेंगे: विक्रम सिंह, प्रांतीय अध्यक्ष, झारोटेफ

उम्र सीमा बढ़ाने की मांग (ETV Bharat)

सरकारी शिक्षकों के MACP समेत 11 सूत्री है मांग

झारखंड ऑफिसर्स टीचर्स एंड इम्पाई फेडरेशन यानी झारोटेफ के कर्मचारी संकल्प महासम्मेलन में सरकार के समक्ष 11 सूत्री मांगे रखी जाएगी. प्रमुख मांगों में अन्य राज्य कर्मियों की तरह शिक्षक संवर्ग को एमएसीपी का लाभ, केंद्रीय कर्मियों की भांति राज्य कर्मियों को शिशु शिक्षण भत्ता का लाभ, राज्य कर्मियों की एनपीएस में जमा राशि को वापस लाने के लिए कदम उठाने, राज्य प्रशासनिक सेवा की सीमित परीक्षा में समस्त राज्य कर्मियों को बैठने का अवसर देना शामिल है.

मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों को किया जाएगा आमंत्रित