पार्थ सिंह ने लंबी कूद में बनाया नया नेशनल मीट रिकॉर्ड, झारखंड को मिला कुल पांच पदक

40वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड ने अपना लोहा मनवाया है.

Jharkhand won five medals in 40th National Junior Athletics Championships
मेडल के साथ खिलाड़ी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 11, 2025 at 9:50 PM IST

रांचीः ओडिशा के कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में आयोजित 40वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड के एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन किया. इस प्रतियोगिता के दूसरे दिन रांची के पार्थ सिंह ने बालक अंडर-20 आयु वर्ग की लंबी कूद स्पर्धा में 7.82 मीटर की छलांग लगाकर नया नेशनल मीट रिकॉर्ड कायम किया और स्वर्ण पदक अपने नाम किया.

पार्थ सिंह ने वर्ष 2019 में आंध्र प्रदेश के गुंटूर (मंगलागिरी) में आयोजित 35वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कर्नाटक के एस. लोकेश एल. सत्यनाथन द्वारा बनाए गए 7.79 मीटर के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा है.

वहीं, बालक अंडर-16 आयु वर्ग के 80 मीटर हर्डल्स में लातेहार के अनीत उरांव (10.37 सेकंड) ने रजत पदक, जबकि जामताड़ा की सविता मुर्मू ने बालिका अंडर-18 जेवलिन थ्रो (47.97 मीटर) में रजत पदक हासिल किया. बोकारो के साजिद ने बालक अंडर- 18 110 मीटर हर्डल्स (14.20 सेकंड) में कांस्य पदक जीता.

इस प्रतियोगिता के पहले दिन पार्थ सिंह ने बालक अंडर-20 100 मीटर दौड़ में देश के सबसे तेज धावक बनकर स्वर्ण पदक जीता था. इस तरह अब तक झारखंड की झोली में 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 5 पदक आ चुके हैं. कई अन्य खिलाड़ियों का प्रदर्शन भी सराहनीय रहा और कई एथलीट फाइनल में पहुंचे हैं.

अन्य खिलाड़ियों का प्रदर्शन

बालिका अंडर- 16 में शिल्पा कुमारी (रांची) – जेवलिन थ्रो में पांचवां स्थान, बालक अंडर- 14 में अभिषेक कुमार (रांची) – ट्रायथलॉन सी में पांचवां स्थान, बालक अंडर- 16 में एमानुएल किस्कू (साहिबगंज) – 80 मीटर हर्डल्स में छठा स्थान, बालक अंडर- 20 में संजीव भारती (बोकारो) – 110 मीटर हर्डल्स में छठा स्थान और बालिका अंडर- 20 में आकांक्षा कुमारी (पलामू) – 400 मीटर दौड़ में सातवां स्थान हासिल किया है.

फाइनल में पहुंचे खिलाड़ी

इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वालों में बालक अंडर- 18 में दीपक मुंडा (रांची) – लंबी कूद और बालक अंडर- 14 में संतोष मुर्मू (साहिबगंज) – किड्स जेवलिन के नाम शामिल हैं.

इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, खेल मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू, खेल सचिव मनोज कुमार, खेल निदेशक शेखर जमुआर, झारखंड एथलेटिक्स संघ प्लानिंग कमिटी के चेयरमैन डॉ. मधुकांत पाठक, संघ अध्यक्ष सी.डी. सिंह, सचिव एस.के. पांडे और प्रभाकर वर्मा ने राज्य के एथलीटों, टीम मैनेजर और प्रशिक्षकों को बधाई दी है.

