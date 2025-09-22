ETV Bharat / state

रांची में 36वीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजित, पहले दिन झारखंड का दबदबा, जीते 16 पदक

36वीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : September 22, 2025 at 8:33 PM IST 3 Min Read