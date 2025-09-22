ETV Bharat / state

रांची में 36वीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजित, पहले दिन झारखंड का दबदबा, जीते 16 पदक

रांची में आयोजित 36वीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने उम्दा खेल का प्रदर्शन किया.

36th Eastern Zone Junior Athletics Championships
36वीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 22, 2025 at 8:33 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में जारी 36वीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता के पहले दिन झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार शुरुआत करते हुए कुल 16 पदक अपने नाम किए. इन पदकों में 5 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य शामिल हैं. इस प्रदर्शन के साथ झारखंड ने प्रतियोगिता के उद्घाटन दिन ही अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा दी है.

10 राज्यों से पहुंचे 621 एथलीट

एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के निर्देश पर आयोजित इस प्रतियोगिता में पूर्वी भारत के कुल 10 राज्यों की टीमें हिस्सा ले रही हैं. इसमें पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, असम, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ी शामिल हैं. इन राज्यों से कुल 621 एथलीट मैदान में उतरे हैं.

36th Eastern Zone Junior Athletics Championships
दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेते खिलाड़ी (Etv Bharat)

स्वर्ण पदक विजेता

झारखंड के खिलाड़ियों ने ट्रैक और फील्ड दोनों में परचम लहराया

  • प्रीति लकड़ा (हजारीबाग) – बालिका अंडर 20, लंबीकूद
  • विवेक यादव (साहेबगंज) – बालक अंडर 20, जेवलिन थ्रो
  • ममता मेरी मुर्मू (पूर्वी सिंहभूम) – बालिका अंडर 16, 60 मीटर दौड़
  • बालिका अंडर 18 मिडले रिले टीम – पुतुल बास्की (रांची), अनामिका उरांव (बोकारो), खुशी कुमारी (रामगढ़), पूनम कुमारी (रांची)
  • मिक्स रिले टीम – प्रतीक उरांव (रांची), जैक्लिन खेस (बोकारो), मनीष कुमार (गिरिडीह), शिवानी कुमारी (रांची)

रजत पदक विजेता

  • आशा कुमारी (चतरा) – बालिका अंडर 20, 5000 मीटर
  • हेमंत कुमार (पलामू) – बालक अंडर 18, जेवलिन थ्रो
  • अनित उरांव (लातेहार) – बालक अंडर 16, 80 मीटर हर्डल्स
  • निधि तिर्की (बोकारो) – बालिका अंडर 16, 80 मीटर हर्डल्स
  • बालक अंडर 18 मिडले रिले टीम – शुभम एक्का (रांची), विक्की लोहरा (बोकारो), आकाश दीप किंडो (गुमला), विशाल कुमार (रांची)
  • संतोष मुर्मू – बालक अंडर 14, किड्स जेवलिन

कांस्य पदक विजेता

36th Eastern Zone Junior Athletics Championships
पूर्वी क्षेत्र जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता (Etv Bharat)
  • विमल कुमार (रामगढ़) – बालक अंडर 20, 5000 मीटर
  • हुस्न आरा प्रवीण (साहेबगंज) – बालिका अंडर 20, लंबीकूद
  • एमानुएल किस्कू (साहेबगंज) – बालक अंडर 16, 80 मीटर हर्डल्स
  • शिवानी कुमारी (पलामू) – बालिका अंडर 18, डिस्कस
  • पृथ्वी उरांव (हजारीबाग) – बालिका अंडर 16, 60 मीटर

कोच और आयोजन समिति की भूमिका

झारखंड के कोच विनोद कुमार सिंह, आशु भाटिया, योगेश यादव, आलोक सिंह, नीरज कुमार, नरेश कुजूर और अनुभा खाखा ने खिलाड़ियों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. आयोजन समिति में अध्यक्ष सीडी सिंह, सचिव एसके पांडे, आयोजन सचिव प्रभाकर वर्मा समेत कई पदाधिकारी लगातार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते दिखे.

प्रतियोगिता के पहले दिन खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव, रांची राकेश कुमार सिंह और सहायक निदेशक, साई रांची करण साधवानी भी मौजूद रहे. उन्होंने विजेताओं को पदक प्रदान कर सम्मानित किया.

36th Eastern Zone Junior Athletics Championships
पूर्वी क्षेत्र जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता (Etv Bharat)

यह सिर्फ शुरुआत है. झारखंड के एथलीटों में दमखम है और आने वाले दिनों में वे और ज्यादा पदक जीतकर राज्य को गौरवान्वित करेंगे: सीडी सिंह, अध्यक्ष, झारखंड एथलेटिक्स संघ

पहले दिन का प्रदर्शन झारखंड के लिए उम्मीदों से भरा रहा, यदि इसी लय को बनाए रखा गया तो प्रतियोगिता के अंत तक झारखंड पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रह सकता है. खिलाड़ियों के जज्बे और कोचों की मेहनत ने यह साफ कर दिया है कि राज्य अब एथलेटिक्स में मजबूत पहचान बनाने की राह पर है.

ये भी पढ़ें- एथलीट सुप्रिती कच्छप को मिला सम्मान राशि, सीएम के निर्देश पर विभाग ने लिया संज्ञान

मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए 45 सदस्यीय झारखंड टीम की घोषणा, चेन्नई में होगा आयोजन

प्री लेवल वन एथलेटिक्स कोचेज कोर्स में झारखंड से 73 सफल, अधिकारियों ने दी बधाई

For All Latest Updates

TAGGED:

ATHLETICS FEDERATION OF INDIAJHARKHAND ATHLETICS ASSOCIATIONजूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिताJUNIOR ATHLETICS CHAMPIONSHIPS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.