पारा थ्रोबॉल नेशनल चैंपियनशिप: झारखंड की महिला-पुरुष टीम तमिलनाडु रवाना, कहा- जीत के आएंगे सोना

चौथी पारा थ्रोबॉल नेशनल चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए झारखंड की महिला और पुरुष टीम रवाना हो चुकी है.

Jharkhand women and men team will participate in 4th Para Throw Ball National Championship
पारा थ्रोबॉल की झारखंड की महिला और पुरुष टीम (Etv Bharat)
Published : August 27, 2025 at 8:20 PM IST

रांचीः झारखंड की महिला और पुरुष पारा थ्रो बॉल टीम बुधवार को कोयंबटूर के लिए रवाना हुई. तमिलनाडु में 29 से 31 अगस्त तक होने जा रही चौथी पारा थ्रो बॉल नेशनल चैंपियनशिप में राज्य के खिलाड़ी भाग लेंगे. इस प्रतियोगिता में देशभर की टीमें उतर रही हैं और झारखंड पिछले वर्ष के विजेता होने के कारण सबकी नजरें इस बार भी उस पर टिकी होंगी.

पुरुष टीम का नेतृत्व करेंगे सनोज महतो

पुरुष वर्ग की टीम का नेतृत्व सनोज महतो कर रहे हैं. टीम में उनके साथ मुकेश कंचन, पवन लकड़ा, चंदन लोहरा, मुकेश कुमार, राकेश रंजन, कमलेश उरांव, राजेश कुमार मेहता, अंगद कुमार सिंह और प्रमोद कुमार महतो शामिल हैंं. खिलाड़ियों ने रवाना होने से पहले कहा कि राज्य का नाम एक बार फिर रोशन करना ही उनका लक्ष्य है.

महिला टीम की कप्तान हैं महिमा उरांव

महिला वर्ग की टीम की कमान महिमा उरांव के हाथों में है. उनके साथ प्रतिमा तिर्की, निक्की कुमारी, पुष्पा मिंज, अनीता तिर्की, असुंता टोप्पो, संजुक्ता एक्का, सरिता भूटकुमारी मुंडा, सुनीता मुंडा, जयश्री कुमारी, पूनम कुमारी, शकुंतला लकड़ा और तारामणि लकड़ा शामिल हैं. महिमा उरांव ने कहा कि पिछली बार हमारी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और विजेता बनी थी. इस बार भी हम जीत का परचम लहराने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

संगठन के पदाधिकारी भी साथ

झारखंड टीम के साथ खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए पारा थ्रो बॉल एसोसिएशन ऑफ झारखंड की सचिव सरिता सिन्हा, संरक्षक जगदीश सिंह जग्गू, राधा सिंह और टीम मैनेजर शैलेंद्र सिन्हा भी रवाना हुए. सरिता सिन्हा ने कहा कि झारखंड के खिलाड़ियों ने हमेशा अपनी मेहनत और अनुशासन से पहचान बनाई है. उम्मीद है कि इस बार भी वे स्वर्ण पदक लेकर लौटेंगे.

रेलवे स्टेशन पर उत्साहपूर्ण माहौल

रांची रेलवे स्टेशन पर खिलाड़ियों को विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में खेल प्रेमी और संगठन से जुड़े लोग मौजूद रहे. पैरालंपिक कमेटी ऑफ झारखंड के मुख्य संरक्षक विजय कुमार दत्ता बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए. उन्होंने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप सब हमारे राज्य की ताकत हैं. आपकी मेहनत और जज्बा ही झारखंड को खेलों के क्षेत्र में नई पहचान दिला रहा है.

उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प

खिलाड़ियों ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता में देश के बेहतरीन पारा खिलाड़ी शामिल होंगे लेकिन झारखंड की टीम पूरी तैयारी के साथ उतर रही है. खिलाड़ियों ने भरोसा जताया कि वे जीत की परंपरा को कायम रखते हुए इस बार भी स्वर्ण पदक झारखंड के नाम करेंगे.

खिलाड़ियों को विदा करते समय माहौल उत्साह और जोश से भरा हुआ नजर आया. परिजन और समर्थकों ने ढेरों शुभकामनाएं दीं और विश्वास जताया कि झारखंड की टीम एक बार फिर इतिहास रचेगी.

