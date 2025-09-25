ETV Bharat / state

74वीं ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग क्लस्टर प्रतियोगिता, झारखंड पुलिस के खिलाड़ियों ने जीता कांस्य पदक

रांचीः करनाल के मधुबन स्थित वच्छेर स्टेडियम में आयोजित 74वीं ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग क्लस्टर प्रतियोगिता (2025-26) में झारखंड पुलिस के खिलाड़ियों ने सराहनीय प्रदर्शन किया. 20 से 24 सितंबर तक चली इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में देशभर से पुलिस बल के चुनिंदा खिलाड़ी उतरे. जिसमें झारखंड पुलिस के दो जांबाज खिलाड़ियों ने अपने-अपने वजन वर्ग में शानदार खेल दिखाते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया,

झारखंड पुलिस बल के सिपाही राजू थापा छेत्री (1498) ने 65 किग्रा भार वर्ग में दमदार मुकाबले खेले और कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी. उन्होंने शुरूआती राउंड से लेकर क्वार्टर फाइनल तक अपने प्रतिद्वंद्वियों को कड़ी टक्कर दी. सेमीफाइनल में मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा लेकिन कांस्य पदक के लिए हुए रिपेचेज मुकाबले में उन्होंने शानदार जीत हासिल की और मेडल पक्का किया.

झारखंड पुलिस बल के खिलाड़ी (ETV Bharat)

वहीं, झारखंड पुलिस के ही हरि कुमार श्रेष्ठ (1037) ने 70 किग्रा भार वर्ग में अपनी ताकत और तकनीक का बेहतरीन प्रदर्शन किया. कठिन समूह में रहते हुए भी उन्होंने हिम्मत और संघर्ष की मिसाल पेश की. कांस्य पदक मुकाबले में उन्होंने रणनीतिक अंदाज में अपने प्रतिद्वंद्वी को पछाड़ते हुए झारखंड पुलिस के खाते में एक और पदक जोड़ा.