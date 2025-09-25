ETV Bharat / state

74वीं ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग क्लस्टर प्रतियोगिता, झारखंड पुलिस के खिलाड़ियों ने जीता कांस्य पदक

74वीं ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग क्लस्टर प्रतियोगिता में झारखंड पुलिस का प्रदर्शन सराहनीय रहा.

Jharkhand wins bronze medal at 74th All India Police Wrestling Championship
मेडल प्राप्त करते झारखंड पुलिस के खिलाड़ी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 25, 2025 at 5:13 PM IST

रांचीः करनाल के मधुबन स्थित वच्छेर स्टेडियम में आयोजित 74वीं ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग क्लस्टर प्रतियोगिता (2025-26) में झारखंड पुलिस के खिलाड़ियों ने सराहनीय प्रदर्शन किया. 20 से 24 सितंबर तक चली इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में देशभर से पुलिस बल के चुनिंदा खिलाड़ी उतरे. जिसमें झारखंड पुलिस के दो जांबाज खिलाड़ियों ने अपने-अपने वजन वर्ग में शानदार खेल दिखाते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया,

झारखंड पुलिस बल के सिपाही राजू थापा छेत्री (1498) ने 65 किग्रा भार वर्ग में दमदार मुकाबले खेले और कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी. उन्होंने शुरूआती राउंड से लेकर क्वार्टर फाइनल तक अपने प्रतिद्वंद्वियों को कड़ी टक्कर दी. सेमीफाइनल में मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा लेकिन कांस्य पदक के लिए हुए रिपेचेज मुकाबले में उन्होंने शानदार जीत हासिल की और मेडल पक्का किया.

Jharkhand wins bronze medal at 74th All India Police Wrestling Championship
झारखंड पुलिस बल के खिलाड़ी (ETV Bharat)

वहीं, झारखंड पुलिस के ही हरि कुमार श्रेष्ठ (1037) ने 70 किग्रा भार वर्ग में अपनी ताकत और तकनीक का बेहतरीन प्रदर्शन किया. कठिन समूह में रहते हुए भी उन्होंने हिम्मत और संघर्ष की मिसाल पेश की. कांस्य पदक मुकाबले में उन्होंने रणनीतिक अंदाज में अपने प्रतिद्वंद्वी को पछाड़ते हुए झारखंड पुलिस के खाते में एक और पदक जोड़ा.

इस प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों की मेहनत और समर्पण नजर आया. राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित इस आयोजन में शामिल होकर खिलाड़ियोंं ने न केवल अपने पुलिस बल की प्रतिष्ठा बढ़ाई बल्कि राज्य का भी नाम रोशन किया. झारखंड पुलिस के अधिकारियों और खेल प्रेमियों ने दोनों खिलाड़ियों को बधाई दी है. अधिकारियों ने कहा कि यह सफलता खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत, अनुशासन और प्रशिक्षकों की मार्गदर्शन का नतीजा है.

Jharkhand wins bronze medal at 74th All India Police Wrestling Championship
झारखंड पुलिस बल के खिलाड़ी (ETV Bharat)

74वीं ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग क्लस्टर प्रतियोगिता देशभर की पुलिस टीमों के बीच खेल भावना और प्रतिस्पर्धा का बड़ा मंच है. इस प्रतियोगिता से उभरने वाले खिलाड़ी भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी अपनी छाप छोड़ सकते हैं. झारखंड पुलिस की ओर से उम्मीद जताई गई है कि आने वाले वर्षों में और भी खिलाड़ी इस तरह की प्रतियोगिताओं में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर राज्य व विभाग का मान बढ़ाएंगे.

