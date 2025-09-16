ETV Bharat / state

झारखंड में जारी रहेगी आफत की बारिश! कई जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना, तेज हवा के साथ वज्रपात का अलर्ट

झारखंड का मौसम ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : September 16, 2025 at 7:15 AM IST 4 Min Read