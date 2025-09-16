ETV Bharat / state

झारखंड में जारी रहेगी आफत की बारिश! कई जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना, तेज हवा के साथ वज्रपात का अलर्ट

झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश की प्रबल संभावना है. इसे लेकर मौसम केंद्र ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

झारखंड का मौसम (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 16, 2025 at 7:15 AM IST

रांची: झारखंड में कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है. रांची समेत कई शहरों में जलजमाव की स्थिति पैदा हो गई है. मौसम केंद्र ने 16 से 18 सितंबर के बीच राज्य के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की प्रबल संभावना को देखते हुए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. साथ ही चेतावनी वाले जिलों में रहने वाले लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है.

गरज के साथ भारी से बहुत भारी बारिश

मौसम केंद्र, रांची के अनुसार पूर्वी बिहार और इसके आसपास के क्षेत्र में एक ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण (cyclonic circulation) की मौजूदगी और उत्तरी तेलंगाना एवं दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर समुद्रतल से 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैले होने के प्रभाव से झारखंड में 16 से 18 सितंबर के बीच लगभग सभी जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा देखने को मिलेगी.

Jharkhand Weather Update heavy Rain Alert in Many District for three Days
मौसम केंद्र द्वारा जारी तस्वीर (ETV BHARAT)

वहीं, कुछ जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है. इस दौरान वज्रपात के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. मौसम केंद्र ने भारी से बहुत भारी बारिश वाले जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. साथ ही संबंधित जिले के लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है.

इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

16 सितंबर 2025

  • ऑरेंज अलर्ट:- कोडरमा, चतरा, लातेहार और हजारीबाग जिलों में कहीं-कहीं पर भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.
  • येलो अलर्ट:- गिरिडीह, गढ़वा, लोहरदगा, पलामू, रामगढ़, रांची जिले में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है.

17 सितंबर 2025

  • येलो अलर्ट:- देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, हजारीबाग, कोडरमा, पलामू, गढ़वा और चतरा जिले में कहीं-कहीं पर भारी बारिश की प्रबल संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है.

18 सितंबर 2025

  • येलो अलर्ट:- कोडरमा, चतरा, गढ़वा, लातेहार, पलामू और हजारीबाग जिले में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है.
Jharkhand Weather Update heavy Rain Alert in Many District for three Days
मौसम केंद्र द्वारा जारी तस्वीर (ETV BHARAT)

लोग बरतें विशेष सावधानी- मौसम केंद्र

मौसम केंद्र, रांची ने ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी वाले क्षेत्र के लोगों से खराब मौसम के दौरान विशेष सावधानी बरतने, निचले इलाकों में नहीं जाने की अपील की है. वहीं, वज्रपात की संभावना को देखते हुए खराब मौसम में सुरक्षित स्थान पर रहने और मौसम संबंधी जानकारी संचार माध्यमों से लेते रहने की सलाह दी है.

सबसे अधिक दुमका जिले में हुई बारिश

झारखंड में हुई मानसूनी बारिश को लेकर ताजा अपडेट में मौसम केंद्र ने जानकारी दी है. मौसम केंद्र ने बताया कि झारखंड में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है. पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक 152mm वर्षा दुमका में रिकॉर्ड हुआ है. चक्रधरपुर में 134.8mm, चाईबासा में 98.4mm, डालटनगंज में 89mm, मांडर में 89mm, रांची में 40.8mm वर्षा हुई है.

Jharkhand Weather Update heavy Rain Alert in Many District for three Days
मौसम केंद्र द्वारा जारी तस्वीर (ETV BHARAT)

सामान्य से अधिक हुई मानसूनी बारिश

मौसम केंद्र, रांची के अनुसार राज्य में 01 जून 2025 से 15 सितंबर 2025 तक सामान्य होने वाली वर्षापात 920.8 मिली मीटर की जगह 1100.5 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य वर्षा से 20% अधिक है.
पाकुड़ जिले (सामान्य से 26% कम) को छोड़कर राज्य के सभी 23 जिलों में सामान्य या सामान्य से अधिक बारिश हुई है. वहीं, इस महीने यानी 01 सितंबर से 15 सितंबर 2025 तक सामान्य वर्षापात 122 मिली मीटर से की जगह मात्र 89.6 मिली मीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 27 % कम है.

