रांची: झारखंडवासियों के लिए बारिश अब आफत बन गई है. नदी-नालों से लगे निचले इलाकों के लोगों का जीना दुभर हो गया है. कई बड़े अपार्टमेंट के बेसमेंट में पानी भरा हुआ है. विधानसभा में ही यह बात आ गई है कि अतिवृष्टि से सैंकड़ों कच्चे मकान ढह चुके हैं. पलामू और गढ़वा जैसे इलाकों में दलहन की फसल बुरी तरह प्रभावित हुई है. मौसमी बीमारी से शायद ही कोई घर अछूता हो. लोग धूप खिलने की राह ताकते रहते हैं. ऊपर से सितंबर माह में ही नवरात्र शुरू होने जा रहा है. हर जगह पूजा पंडाल तैयार होने लगे हैं. लेकिन यहां भी निर्माण की गति प्रभावित हो रही है. अब सवाल है कि आफत वाली बारिश से राहत कब मिलेगी.



30 अगस्त को रांची समेत इन इलाकों में भारी बारिश

मौसम केंद्र, रांची के मुताबिक इस वीकेंड भी बारिश से राहत मिलने की संभावना नहीं है. 29 अगस्त को राज्य के ज्यादातर इलाकों में तेज हवा के झोंके के साथ वज्रपात की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. 30 अगस्त का दिन बड़ी मुसीबत भरा हो सकता है. मौसम केंद्र के मुताबिक मध्य और उत्तर - पश्चिमी भागों में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना है. लिहाजा, रांची, गुमला, बोकारो, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा, धनबाद, पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार जिला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.



31 अगस्त से 2 सितंबर तक येलो अलर्ट

अगस्त माह के अंतिम दिन पूरे राज्य के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. इस दिन तेज हवाओं के साथ वज्रपात की संभावना जताई गई है. मौसम केंद्र के मुताबिक 1 और 2 सितंबर को भी पूरे राज्य के लिए तेज हवा के झोंके और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन तीनों दिनों के दौरान मौसम खराब होने पर विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. किसान भाई खेत में ना जाएं. पेड़ के नीचे ना रुकें.

अब तक सामान्य से 29 प्रतिशत से ज्यादा बारिश हो चुकी है. राहत की बात है कि कुछ समय पहले तक सामान्य से 85 प्रतिशत ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हो चुकी थी लेकिन समय के साथ वर्षापात में कमी आई है.

