सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया मरीजों के साथ राजभवन मार्च, इलाज के लिए राज्य में सुविधाएं बढ़ाने की मांग

झारखंड थैलेसीमिया पीड़ित एसोसिएशन के सदस्य राजभवन मार्च करते हुए. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची:राजधानी रांची में जयपाल सिंह स्टेडियम से राजभवन की ओर जाने वाली सड़क पर आज अपने छोटे-छोटे थैलेसेमिक और सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित बच्चों के साथ उनके माता-पिता राजभवन मार्च करते नजर आए. झारखंड थैलेसीमिया पीड़ित एसोसिएशन के बैनर तले सिकल सेल और थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को गोद में लेकर राजभवन मार्च किया और सरकार से मरीजों के लिए राज्यभर में सुविधा बढ़ाने की मांग की .

झारखंड में थैलेसीमिया, सिकल सेल और अप्लास्टिक एनीमिया से पीड़ित मरीजों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. रांची सदर अस्पताल को छोड़ दें तो राज्य के अन्य जिलों में न तो कोई रक्त रोग विशेषज्ञ(हिमेटोलॉजिस्ट) हैं और न ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन की मुकम्मल व्यवस्था.

जानकारी देते झारखंड थैलेसीमिया पीड़ित एसोसिएशन के संस्थापक नदीम खान और रांची सदर अस्पताल के उपाधीक्षक का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

एसोसिएशन की प्रमुख मांगें

झारखंड थैलेसीमिया पीड़ित एसोसिएशन के नदीम खान ने बताया कि आज राज्यपाल को ज्ञापन देकर हम यह मांग करेंगे कि राज्यभर में सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया,अप्लास्टिक एनीमिया के मरीजों को बिना एक्सचेंज के रक्त उपलब्धता सुनिश्चित हो, इन बीमारियों से ग्रसित लोगों की वास्तविक संख्या और स्थितियों को लेकर सर्वे किया जाए,राज्य में हिमेटोलॉजिस्ट की जिलावार उपलब्धता सुनिश्चित हो, राज्य में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू करने की मांग की गई.

ब्लड डोनेशन संस्था चलाने के अनुभव और जानकारी को साझा करते हुए नदीम खान ने कहा कि राज्य में करीब 11 हजार मरीज सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया के हैं और इन्हें हर महीने ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है.