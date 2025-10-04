ETV Bharat / state

सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया मरीजों के साथ राजभवन मार्च, इलाज के लिए राज्य में सुविधाएं बढ़ाने की मांग

झारखंड थैलेसीमिया पीड़ित एसोसिएशन के संस्थापक और सदस्यों ने थैलेसेमिक और सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित बच्चों के साथ रांची में मार्च निकाला.

झारखंड थैलेसीमिया पीड़ित एसोसिएशन के सदस्य राजभवन मार्च करते हुए. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 4, 2025 at 7:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची:राजधानी रांची में जयपाल सिंह स्टेडियम से राजभवन की ओर जाने वाली सड़क पर आज अपने छोटे-छोटे थैलेसेमिक और सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित बच्चों के साथ उनके माता-पिता राजभवन मार्च करते नजर आए. झारखंड थैलेसीमिया पीड़ित एसोसिएशन के बैनर तले सिकल सेल और थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को गोद में लेकर राजभवन मार्च किया और सरकार से मरीजों के लिए राज्यभर में सुविधा बढ़ाने की मांग की .

झारखंड में थैलेसीमिया, सिकल सेल और अप्लास्टिक एनीमिया से पीड़ित मरीजों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. रांची सदर अस्पताल को छोड़ दें तो राज्य के अन्य जिलों में न तो कोई रक्त रोग विशेषज्ञ(हिमेटोलॉजिस्ट) हैं और न ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन की मुकम्मल व्यवस्था.

जानकारी देते झारखंड थैलेसीमिया पीड़ित एसोसिएशन के संस्थापक नदीम खान और रांची सदर अस्पताल के उपाधीक्षक का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

एसोसिएशन की प्रमुख मांगें

झारखंड थैलेसीमिया पीड़ित एसोसिएशन के नदीम खान ने बताया कि आज राज्यपाल को ज्ञापन देकर हम यह मांग करेंगे कि राज्यभर में सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया,अप्लास्टिक एनीमिया के मरीजों को बिना एक्सचेंज के रक्त उपलब्धता सुनिश्चित हो, इन बीमारियों से ग्रसित लोगों की वास्तविक संख्या और स्थितियों को लेकर सर्वे किया जाए,राज्य में हिमेटोलॉजिस्ट की जिलावार उपलब्धता सुनिश्चित हो, राज्य में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू करने की मांग की गई.

ब्लड डोनेशन संस्था चलाने के अनुभव और जानकारी को साझा करते हुए नदीम खान ने कहा कि राज्य में करीब 11 हजार मरीज सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया के हैं और इन्हें हर महीने ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है.

रांची सदर अस्पताल ही एकमात्र सहारा

राज्य में थैलेसीमिया, सिकल सेल और अप्लास्टिक एनीमिया बीमारी से जूझ रहे मरीजों के लिए इलाज का एकमात्र सहारा रांची का सदर अस्पताल ही है. यहां डॉ. अभिषेक रंजन के रूप में हिमेटोलॉजिस्ट हैं तो डे केयर सेंटर सिर्फ दिन में नहीं, बल्कि 24x7 फॉर्मेट में काम करता है.

झारखंड थैलेसीमिया पीड़ित एसोसिएशन के सदस्य राजभवन मार्च करते हुए. (फोटो-ईटीवी भारत)

रांची सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. बिमलेश कुमार सिंह बताते हैं कि उनके यहां ब्लड डिसऑर्डर से जूझ रहे 90-95 प्रतिशत पीड़ित मरीजों को रक्त उपलब्ध कराया जाता है. उन्होंने कहा कि यहां थैलेसेमिक,सिकल सेल एनीमिया मरीजों के लिए कई दवाओं की भी उपलब्धता है.

