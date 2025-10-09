झारखंड तकनीकी स्नातक स्तरीय परीक्षा स्थगितः अभ्यर्थियों में आक्रोश, बाबूलाल ने सरकार को घेरा
जेएसएससी द्वारा परीक्षा स्थगित करने को लेकर अभ्यर्थियों में आक्रोश और प्रदेश की सियासत में उबाल है.
Published : October 9, 2025 at 6:00 PM IST
रांचीः झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित झारखंड तकनीकी एवं विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 को एक दिन पहले ही अचानक स्थगित कर दिया गया. इसको लेकर अभ्यर्थियों में भारी आक्रोश देखने को मिला. वहीं भाजपा ने इसको लेकर झारखंड सरकार को आड़े हाथों लिया है.
आयोग ने बुधवार रात अचानक एक आवश्यक सूचना जारी करते हुए कहा कि 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 2025 तक प्रस्तावित परीक्षा (नियमित एवं बैकलॉग दोनों) को अपरिहार्य तकनीकी कारणों से तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जा रहा है. इस सूचना में यह भी स्पष्ट किया गया कि परीक्षा की नई तिथि की घोषणा जल्द की जाएगी. आयोग ने उम्मीदवारों से वेबसाइट पर अपडेट देखने की अपील की है. हालांकि परीक्षा की पूर्व संध्या पर इस तरह की घोषणा ने लाखों अभ्यर्थियों को गहरी निराशा में डाल दिया है.
अभ्यर्थियों में गुस्सा, कहा- हर बार परीक्षा से पहले बहाना तैयार रहता है
रांची, जमशेदपुर, धनबाद और अन्य जिलों से पहुंचे अभ्यर्थी सुबह से ही परीक्षा केंद्रों के बाहर तैयारी में जुटे थे लेकिन परीक्षा स्थगन की खबर ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया. उम्मीदवारों ने इसे आयोग की विफलता और कार्यशैली पर सवाल खड़ा करने वाला कदम बताया.
अभ्यर्थी अभिनव कुमार ने कहा कि JSSC का इस तरह आखिरी वक्त पर परीक्षा रद्द करना अब आम बात हो गई है. पहले पेपर लीक, फिर तकनीकी खामियां, हर बार कोई न कोई कारण बताकर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जाता है. इससे उम्मीदवारों का भरोसा आयोग से पूरी तरह उठता जा रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में छात्रों को भारी खर्च और समय का नुकसान झेलना पड़ता है.
अभ्यर्थियों की मांग, स्पष्ट तिथि और स्थायी समाधान
उम्मीदवारों का कहना है कि JSSC को हर बार तकनीकी कारणों या अन्य बहानों के बजाय स्थायी समाधान निकालना चाहिए ताकि युवाओं का भविष्य अंधकार में न जाए. लगातार परीक्षा स्थगन और अनिश्चितता ने बेरोजगार युवाओं में असंतोष और अविश्वास दोनों बढ़ा दिया है.
इसको लेकर परीक्षा नियंत्रक ने कहा है कि नई तिथि जल्द घोषित की जाएगी, लेकिन उम्मीदवारों का कहना है कि अब आश्वासनों से ज़्यादा उन्हें ठोस कार्रवाई चाहिए.
बाबूलाल मरांडी का सरकार पर वार
परीक्षा रद्द किए जाने को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने एक बार फिर युवाओं के साथ वही किया है जो वह बार-बार करती आई है, विश्वासघात. बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बुधवार तक परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी बताई जा रही थीं, लेकिन अचानक तकनीकी कारणों का हवाला देकर परीक्षा रद्द कर दी गई. क्या हेमंत के व्यस्त होने के कारण तकनीकी सेटिंग ढंग से नहीं हो पाई, या यह कोई और खेल है? उन्होंने सवाल उठाया.
हेमंत सोरेन जी ने युवाओं के साथ फिर वही किया, जो अब तक करते आए हैं - विश्वासघात!— Babulal Marandi (@yourBabulal) October 9, 2025
आज झारखंड कर्मचारी चयन आयोग #JSSC की झारखंड तकनीकी/ विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होनी थी, लेकिन कल अचानक से तकनीकी खामियों का हवाला देकर परीक्षा रद्द करने की…
उन्होंने कहा कि राज्य में पिछले कुछ वर्षों से JSSC की परीक्षाओं को लेकर लगातार विवाद, पेपर लीक और रद्दीकरण के मामले सामने आते रहे हैं. युवाओं का करियर बर्बाद किया जा रहा है। सरकार के संरक्षण में परीक्षा प्रक्रिया अविश्वसनीय होती जा रही है. पहले परीक्षा कराओ, फिर पेपर लीक करो, फिर उम्मीदवारों को ही आरोपी ठहराओ यही हेमंत सरकार का सिस्टम बन चुका है.
उन्होंने मांग करते हुए कहा कि सरकार तत्काल तकनीकी खामियों को दूर करे और जल्द से जल्द पारदर्शी तरीके से परीक्षा आयोजित करे. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा केंद्र तक आने-जाने में खर्च किया है, उनका पूरा खर्च सरकार को वहन करना चाहिए.
रघुवर दास का हमला
भाजपा नेता रघुवर दास ने अपने सोशल मीडिया हैंडल (X) पर पोस्ट डालते हुए झारखंड सरकार पर तीखा वार किया है. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि "रात के अंधेरे में चोरी छिपे अचानक झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की झारखंड तकनीकी/ विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को स्थगित कर एक बार फिर छात्रों के साथ धोखाधड़ी की है हेमंत सरकार ने. छात्रों की आयु बढ़ती जा रही है और यह निर्लज्ज सरकार एक परीक्षा भी सही तरीके से नहीं ले पा रही है. झारखंड के युवा इस निक्कमी सरकार को सबक सिखायेंगे".
धिक्कार है झारखंड सरकार पर!— Raghubar Das (@dasraghubar) October 9, 2025
रात के अंधेरे में चोरी छिपे अचानक झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की झारखंड तकनीकी/ विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को स्थगित कर एक बार फिर छात्रों के साथ धोखाधड़ी की है हेमंत सरकार ने।
छात्रों की आयु बढ़ती जा रही है और… pic.twitter.com/oGsJzp81mr
इसे भी पढे़ं- जेएसएससी सहायक आचार्य परीक्षा: संशोधित नतीजों से हजारों अभ्यर्थियों के सपने टूटे, आयोग पर जताई नाराजगी
इसे भी पढे़ं- JSSC CGL पेपर लीक की जांच में सीआईडी को मिले कई सबूत, विज्ञापन का हो रहा असर
इसे भी पढे़ं- सीएम के निर्देश के बाद भी नहीं हो रही JPSC-JSSC परीक्षा, छात्रों की बढ़ी नाराजगी, बीजेपी ने कही ये बात