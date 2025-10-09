ETV Bharat / state

झारखंड तकनीकी स्नातक स्तरीय परीक्षा स्थगितः अभ्यर्थियों में आक्रोश, बाबूलाल ने सरकार को घेरा

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग भवन ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : October 9, 2025 at 6:00 PM IST 4 Min Read