रांची: ऑल-एज ग्रुप एरोबिक जिम्नास्टिक्स नेशनल चैंपियनशिप 2025-26 के लिए झारखंड टीम का चयन कर लिया गया है. आगामी राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन 8 से 10 सितंबर 2025 तक सायना नेहवाल स्काई कोर्ट्स, रीजनल स्पोर्ट्स सेंटर (राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम), कडावंथरा, कोच्चि-20, एर्नाकुलम, केरल में होगा.

रविवार को रांची में आयोजित राज्य स्तरीय ट्रायल में झारखंड के विभिन्न जिलों से आए प्रतिभाशाली जिम्नास्ट्स ने दमखम दिखाया. खिलाड़ियों का मूल्यांकन चयन समिति ने उनके प्रदर्शन, तकनीकी दक्षता और फिटनेस के आधार पर किया.

चयनित खिलाड़ी इस प्रकार हैं: रांची से दिव्यांश, पृथ्वी देव भट्टाचार्य, अथर्व, पीयूष, रुद्र, आशीष, प्रगति, चंदा कुमारी, आकाश कुमार, सोनू कुमार, कुमारी ऋष्टि राज, ऋष्टि, चाहत केरकेटा, नयन कच्छप, निधि, रिया, दशमी, करिश्मा, टोनू गोपाल, टन्नू कुमार यादव शामिल है.

जिम्नास्ट पृथ्वी को प्रमाण पत्र देते हुए प्रशासनिक सचिव (ETV BHARAT)

वहीं, गोड्डा से नव्या राव, आवेश आलम का नाम शामिल है. देवघर से अभीप्सा, सृष्टि, राजकुमार, अभिराज सुधांशु, संजीवनी, आकृति, उत्सव, रक्षित, रिधिका यादव, सूरज केशरी, सुमन, रोहित, कृतिका, मुस्कान ठाकुर और दुमका से वैष्णवी शामिल है. जबकि धनबाद से मुस्कान गुप्ता, परमेश्वर का चयन हुआ है.

खिलाड़ियों में जीत का जज्बा है:- अध्यक्ष, जिम्नास्टिक संघ

झारखंड जिम्नास्टिक्स संघ के संरक्षक डॉ. अजीत कुमार सिन्हा, अध्यक्ष रंजन कुमार, उपाध्यक्ष तूलिका श्रीवास्तव, प्रशासनिक सचिव दीपक साहू और पदाधिकारी रंजीता रंजन, लक्ष्मण सिंह बिष्ट, गोविंद झा, शशिकांत पांडे, सरोज यादव तथा मुक्ति लता खेस ने सभी चयनित खिलाड़ियों को बधाई दी. उन्होंने विश्वास जताया कि यह टीम राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राज्य का मान बढ़ाएगी.

जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में इन खिलाड़ियों का चयन (ETV BHARAT)

संघ के अध्यक्ष रंजन कुमार ने कहा कि खिलाड़ियों में जीत का जज्बा और तकनीकी क्षमता दोनों ही देखने को मिली है. हमारी टीम मेहनत और अनुशासन से किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है.

स्टेट जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों का रहा बेहतरीन प्रदर्शन

गौरतलब है कि इस टीम के कई खिलाड़ी हाल ही में देवघर में आयोजित झारखंड स्टेट जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में भी चमके थे. उनके बेहतरीन प्रदर्शन के आधार पर ही कई खिलाड़ियों का सीधा चयन नेशनल के लिए किया गया.

राष्ट्रीय चैंपियनशिप में यह खिलाड़ी झारखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए देश के सर्वश्रेष्ठ जिम्नास्ट्स के साथ मुकाबला करेंगे. खेल प्रेमियों और संघ के सदस्यों को उम्मीद है कि इस बार झारखंड के खिलाड़ी मेडल तालिका में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएंगे.

