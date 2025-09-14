ETV Bharat / state

कोच्चि में आयोजित एरोबिक जिमनास्टिक नेशनल चैंपियनशिप में झारखंड का शानदार प्रदर्शन, खिलाड़ियों का रांची में भव्य स्वागत

झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए केरल के कोच्चि में आयोजित एरोबिक जिम्नास्टिक राष्ट्रीय चैंपियनशिप में राज्य के लिए कुल 21 पदक जीते.

Aerobic Gymnastics Championship
कोच्चि वापस लौटे झारखंड के खिलाड़ी (Etv Bharat)
रांची: 7 से 10 सितंबर 2025 तक केरल के कोच्चि में आयोजित एरोबिक जिम्नास्टिक नेशनल चैंपियनशिप 2025-26 में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य का नाम रोशन किया. इस प्रतियोगिता में झारखंड की टीम ने कुल 21 पदक अपने नाम किए. इसमें जूनियर वर्ग में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल तथा सीनियर वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं.

नेशनल डेवलपमेंट में पहली बार इस टीम के एकमात्र सदस्य पृथ्वी देव भट्टाचार्य ने ऑल इंडिया रैंकिंग में 4th पोजीशन हासिल की. सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत और जुनून के दम पर यह सफलता हासिल की है.

देशभर से सैकड़ों खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, लेकिन झारखंड के खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से सबका ध्यान खींच लिया. एरोबिक जिम्नास्टिक जैसे तकनीकी खेल में राज्य की पकड़ लगातार मजबूत होती जा रही है और इस बार की चैंपियनशिप इसका बड़ा उदाहरण है.

नेशनल डेवलपमेंट कैटेगरी

इस कैटेगरी में टीम के एक मात्र सदस्य पृथ्वी देव भट्टाचार्य ने शानदार खेल का परिचय देते हुए ऑल इंडिया में 4th स्थान हासिल किया. छोटे स्तर पर मिली यह सफलता उनके उज्ज्वल भविष्य की ओर इशारा करती है. बता दें कि पृथ्वी ने पहली बार नेशनल खेला और फेडरेशन का ध्यान अपनी और आकर्षित किया.

यूथ (सब जूनियर) वर्ग

यूथ कैटेगरी में भी झारखंड के खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया और फाइनल तक पहुंचने में सफलता पाई. इस वर्ग में सौऱ्य सशांक कुजूर, रुद्र कुमार, हर्षित राज, आथर्व गुप्ता, दिव्यांश कुमार, आरव तिवारी, आदित्य राज और अनमोल कलिता ने शानदार प्रदर्शन किया. इस वर्ग में प्रतिस्पर्धा सबसे कठिन मानी जाती है, लेकिन झारखंड के खिलाड़ियों ने साबित कर दिया कि उनमें राष्ट्रीय स्तर पर टक्कर देने की क्षमता है.

जूनियर वर्ग

जूनियर वर्ग में आकाश कुमार महतो, परमेश्वर राय, चंदा कुमारी, दिशा महेश्वरी, करिश्मा उरांव, दशमी कुमारी, रिया कुमारी और सपना कुमारी ने अपनी खेल प्रतिभा का परिचय दिया. इस वर्ग से राज्य को सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल मिले, जिससे झारखंड की झोली और भारी हुई.

सीनियर वर्ग

सीनियर कैटेगरी में भी झारखंड के खिलाड़ियों ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है. इस वर्ग में सूरज कुमार केशरी, नयन कच्छप, चाहत कुमार केरकेट्टा, अनुराग कुमार, कुमारी ऋष्टि राज, टोनू गोपाल, अमित गोप और करण कुमार शामिल थे. इनके साथ सीनियर खिलाड़ी सह कोच विकास कुमार गोप ने भी टीम को मजबूती दी. सीनियर वर्ग से राज्य को ब्रॉन्ज मेडल मिला. अनुभवी खिलाड़ियों ने जहां राज्य के लिए पदक जीते, वहीं जूनियर खिलाड़ियों को भी प्रेरित किया.

स्वागत समारोह

प्रतियोगिता में शानदार उपलब्धि हासिल कर लौटने पर झारखंड टीम का रांची रेलवे स्टेशन पर जोरदार स्वागत किया गया. एसोसिएशन के पदाधिकारियों और खेल प्रेमियों ने खिलाड़ियों को माला पहनाकर और नारों के साथ सम्मानित किया. खिलाड़ियों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी.

सीमित संसाधनों के बावजूद सफलता

झारखंड जिमनास्टिक एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारी दीपक ने कहा कि इनका स्वागत होना जरूरी है, इस टीम में ऐसे भी खिलाड़ी हैं, जिन्होंने पहली बार नेशनल खेला और आयोजकों का ध्यान अपनी और आकर्षित किया, जबकि सीनियर खिलाड़ी सह कोच विकास ने बताया कि राज्य में एरोबिक जिम्नास्टिक के लिए बुनियादी ढांचा और संसाधन अभी भी सीमित हैं. इसके बावजूद खिलाड़ी अपनी मेहनत, जज्बे और लगन के दम पर राष्ट्रीय स्तर पर लगातार सफलता प्राप्त कर रहे हैं.

भविष्य की तैयारी

झारखंड की टीम का यह प्रदर्शन साबित करता है कि अगर खिलाड़ियों को बेहतर अवसर और संसाधन मिले तो वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी राज्य और देश का नाम रोशन कर सकते हैं.

