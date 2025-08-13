ETV Bharat / state

जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2025 की विजेता बनी झारखंड टीम, रांची एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का भव्य स्वागत - NATIONAL WOMEN HOCKEY CHAMPIONSHIP

झारखंड जूनियर महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2025 का खिताब अपने नाम किया है.

Jharkhand Became Champion In Hockey
जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप की विजेता झारखंड टीम. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 13, 2025 at 9:52 PM IST

3 Min Read

रांची:एक अगस्त से 12 अगस्त तक आंध्रप्रदेश के काकीनाडा में आयोजित 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2025 में झारखंड महिला हॉकी टीम ने विजेता बनी है. झारखंड की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में हरियाणा को हरा दिया.

रांची एयरपोर्ट पर टीम का जोरदार स्वागत

फाइनल में जीत दर्ज करने के बाद बुधवार को झारखंड जूनियर महिला हॉकी टीम हवाई मार्ग से रांची एयरपोर्ट पहुंची. जहां हॉकी झारखंड के पदाधिकारियों, खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों ने टीम का भव्य स्वागत किया. एयरपोर्ट पर ही विजेता खिलाड़ियों, कोच सुधीर गोला और टीम के सभी सहयोगियों को माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया.

इस मौके पर झारखंड हॉकी के महासचिव विजय शंकर सिंह, पूर्व कप्तान असुंता लकड़ा, रजनीश कुमार, असरिता लकड़ा, माइकल लाल, जयंत केरकेट्टा, पवन सिंह सहित सेंटर फॉर एक्सीलेंस के हॉकी खिलाड़ी और कई खेल प्रेमी मौजूद थे.

टीम ने राज्य का नाम रोशन कियाः महासचिव

इस मौके पर झारखंड हॉकी के महासचिव विजय शंकर सिंह ने कहा कि “झारखंड की महिला हॉकी टीम ने देशभर में अपनी ताकत और कौशल का लोहा मनवाया है. यह जीत केवल खिलाड़ियों की मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि पूरे झारखंड हॉकी परिवार की प्रतिबद्धता और समर्थन का भी परिचायक है. हमें गर्व है कि हमारी टीम ने राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का नाम रोशन किया है.”

वहीं पूर्व कप्तान असुंता लकड़ा ने कहा कि “यह सफलता खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत, कोचिंग टीम के मार्गदर्शन और उनके आत्मविश्वास का परिणाम है. टीम ने अनुशासन, खेल भावना और समर्पण के साथ खेला, जिससे जीत सुनिश्चित हुई.”

Jharkhand Became Champion In Hockey
झारखंड जूनियर महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों का रांची एयरपोर्ट पर स्वागत करते पदाधिकारी. (फोटो-ईटीवी भारत)

टीम की मेहनत लाई रंगः कोच

वहीं कोच सुधीर गोला ने कहा कि खिलाड़ियों ने पहले ही प्रशिक्षण और रणनीति के दौरान अपने जुनून का परिचय दिया था. फाइनल में हरियाणा जैसी मजबूत टीम को पराजित करना उनकी मेहनत और आत्मविश्वास को दर्शाता है. हम आगामी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी इसी आत्मविश्वास और उत्साह के साथ खेलेंगे.

खिलाड़ियों ने साझा किए अनुभव

स्वागत के दौरान खिलाड़ियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि यह जीत टीम का सामूहिक प्रयास है. हॉकी झारखंड के अधिकारी और पदाधिकारी भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि खिलाड़ियों को भविष्य में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण, सुविधाएं और मार्गदर्शन मिलता रहे. वहीं इस भव्य स्वागत और राष्ट्रीय स्तर की जीत ने झारखंड की महिला खिलाड़ियों में नई ऊर्जा, प्रेरणा और आत्मविश्वास प्रदान किया है.

ये भी पढ़ें-

झारखंड ने 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला नेशनल चैंपियनशिप का खिताब जीता, हरियाणा को हराकर लगातार दूसरी बार बना चैंपियन

जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची झारखंड टीम, यूपी को 3-0 से हराया

सब-जूनियर हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड रहा उपविजेता, फाइनल में पंजाब से हारा

राष्ट्रीय हॉकी में झारखंड की दोहरी चमक! फाइनल में पुरुष टीम, क्वार्टर फाइनल में पहुंची महिला टीम

रांची:एक अगस्त से 12 अगस्त तक आंध्रप्रदेश के काकीनाडा में आयोजित 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2025 में झारखंड महिला हॉकी टीम ने विजेता बनी है. झारखंड की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में हरियाणा को हरा दिया.

रांची एयरपोर्ट पर टीम का जोरदार स्वागत

फाइनल में जीत दर्ज करने के बाद बुधवार को झारखंड जूनियर महिला हॉकी टीम हवाई मार्ग से रांची एयरपोर्ट पहुंची. जहां हॉकी झारखंड के पदाधिकारियों, खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों ने टीम का भव्य स्वागत किया. एयरपोर्ट पर ही विजेता खिलाड़ियों, कोच सुधीर गोला और टीम के सभी सहयोगियों को माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया.

इस मौके पर झारखंड हॉकी के महासचिव विजय शंकर सिंह, पूर्व कप्तान असुंता लकड़ा, रजनीश कुमार, असरिता लकड़ा, माइकल लाल, जयंत केरकेट्टा, पवन सिंह सहित सेंटर फॉर एक्सीलेंस के हॉकी खिलाड़ी और कई खेल प्रेमी मौजूद थे.

टीम ने राज्य का नाम रोशन कियाः महासचिव

इस मौके पर झारखंड हॉकी के महासचिव विजय शंकर सिंह ने कहा कि “झारखंड की महिला हॉकी टीम ने देशभर में अपनी ताकत और कौशल का लोहा मनवाया है. यह जीत केवल खिलाड़ियों की मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि पूरे झारखंड हॉकी परिवार की प्रतिबद्धता और समर्थन का भी परिचायक है. हमें गर्व है कि हमारी टीम ने राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का नाम रोशन किया है.”

वहीं पूर्व कप्तान असुंता लकड़ा ने कहा कि “यह सफलता खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत, कोचिंग टीम के मार्गदर्शन और उनके आत्मविश्वास का परिणाम है. टीम ने अनुशासन, खेल भावना और समर्पण के साथ खेला, जिससे जीत सुनिश्चित हुई.”

Jharkhand Became Champion In Hockey
झारखंड जूनियर महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों का रांची एयरपोर्ट पर स्वागत करते पदाधिकारी. (फोटो-ईटीवी भारत)

टीम की मेहनत लाई रंगः कोच

वहीं कोच सुधीर गोला ने कहा कि खिलाड़ियों ने पहले ही प्रशिक्षण और रणनीति के दौरान अपने जुनून का परिचय दिया था. फाइनल में हरियाणा जैसी मजबूत टीम को पराजित करना उनकी मेहनत और आत्मविश्वास को दर्शाता है. हम आगामी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी इसी आत्मविश्वास और उत्साह के साथ खेलेंगे.

खिलाड़ियों ने साझा किए अनुभव

स्वागत के दौरान खिलाड़ियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि यह जीत टीम का सामूहिक प्रयास है. हॉकी झारखंड के अधिकारी और पदाधिकारी भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि खिलाड़ियों को भविष्य में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण, सुविधाएं और मार्गदर्शन मिलता रहे. वहीं इस भव्य स्वागत और राष्ट्रीय स्तर की जीत ने झारखंड की महिला खिलाड़ियों में नई ऊर्जा, प्रेरणा और आत्मविश्वास प्रदान किया है.

ये भी पढ़ें-

झारखंड ने 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला नेशनल चैंपियनशिप का खिताब जीता, हरियाणा को हराकर लगातार दूसरी बार बना चैंपियन

जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची झारखंड टीम, यूपी को 3-0 से हराया

सब-जूनियर हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड रहा उपविजेता, फाइनल में पंजाब से हारा

राष्ट्रीय हॉकी में झारखंड की दोहरी चमक! फाइनल में पुरुष टीम, क्वार्टर फाइनल में पहुंची महिला टीम

For All Latest Updates

TAGGED:

JHARKHAND JUNIOR WOMEN HOCKEY TEAMJHARKHAND BECAME CHAMPION IN HOCKEYJHARKHAND TEAM BECAME WINNERजूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2025NATIONAL WOMEN HOCKEY CHAMPIONSHIP

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हफ्ते में एक दिन का आराम और मनोरंजन का पूरा इंतजाम! जानें, मवेशियों के प्रति किसानों की ये अनोखी परंपरा

ऐसा गांव जहां आज तक नहीं बनी सड़क, ग्रामीणों का आरोप- नक्शे में रोड पर जमीन पर नहीं!

वीर सपूतों की कुर्बानी की याद दिलाता है रांची का शहीद स्थल, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में थी अहम भूमिका

चेरो साम्राज्यः राजा से मजदूर तक की कहानी!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.