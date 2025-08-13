रांची:एक अगस्त से 12 अगस्त तक आंध्रप्रदेश के काकीनाडा में आयोजित 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2025 में झारखंड महिला हॉकी टीम ने विजेता बनी है. झारखंड की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में हरियाणा को हरा दिया.

रांची एयरपोर्ट पर टीम का जोरदार स्वागत

फाइनल में जीत दर्ज करने के बाद बुधवार को झारखंड जूनियर महिला हॉकी टीम हवाई मार्ग से रांची एयरपोर्ट पहुंची. जहां हॉकी झारखंड के पदाधिकारियों, खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों ने टीम का भव्य स्वागत किया. एयरपोर्ट पर ही विजेता खिलाड़ियों, कोच सुधीर गोला और टीम के सभी सहयोगियों को माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया.

इस मौके पर झारखंड हॉकी के महासचिव विजय शंकर सिंह, पूर्व कप्तान असुंता लकड़ा, रजनीश कुमार, असरिता लकड़ा, माइकल लाल, जयंत केरकेट्टा, पवन सिंह सहित सेंटर फॉर एक्सीलेंस के हॉकी खिलाड़ी और कई खेल प्रेमी मौजूद थे.

टीम ने राज्य का नाम रोशन कियाः महासचिव

इस मौके पर झारखंड हॉकी के महासचिव विजय शंकर सिंह ने कहा कि “झारखंड की महिला हॉकी टीम ने देशभर में अपनी ताकत और कौशल का लोहा मनवाया है. यह जीत केवल खिलाड़ियों की मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि पूरे झारखंड हॉकी परिवार की प्रतिबद्धता और समर्थन का भी परिचायक है. हमें गर्व है कि हमारी टीम ने राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का नाम रोशन किया है.”

वहीं पूर्व कप्तान असुंता लकड़ा ने कहा कि “यह सफलता खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत, कोचिंग टीम के मार्गदर्शन और उनके आत्मविश्वास का परिणाम है. टीम ने अनुशासन, खेल भावना और समर्पण के साथ खेला, जिससे जीत सुनिश्चित हुई.”

झारखंड जूनियर महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों का रांची एयरपोर्ट पर स्वागत करते पदाधिकारी. (फोटो-ईटीवी भारत)

टीम की मेहनत लाई रंगः कोच

वहीं कोच सुधीर गोला ने कहा कि “खिलाड़ियों ने पहले ही प्रशिक्षण और रणनीति के दौरान अपने जुनून का परिचय दिया था. फाइनल में हरियाणा जैसी मजबूत टीम को पराजित करना उनकी मेहनत और आत्मविश्वास को दर्शाता है. हम आगामी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी इसी आत्मविश्वास और उत्साह के साथ खेलेंगे.”

खिलाड़ियों ने साझा किए अनुभव

स्वागत के दौरान खिलाड़ियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि यह जीत टीम का सामूहिक प्रयास है. हॉकी झारखंड के अधिकारी और पदाधिकारी भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि खिलाड़ियों को भविष्य में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण, सुविधाएं और मार्गदर्शन मिलता रहे. वहीं इस भव्य स्वागत और राष्ट्रीय स्तर की जीत ने झारखंड की महिला खिलाड़ियों में नई ऊर्जा, प्रेरणा और आत्मविश्वास प्रदान किया है.

