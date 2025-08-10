रांचीः झारखंड की जूनियर महिला हॉकी टीम ने एक बार फिर शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में जगह बना ली है. रविवार को खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में झारखंड ने उत्तर प्रदेश को 3-0 से हरा दिया. इस जीत के साथ झारखंड ने लगातार सातवें वर्ष (2018 से) फाइनल में प्रवेश करने का गौरव हासिल किया है.

प्लेयर ऑफ द मैच बनीं स्वीटी डुंगडुंग

सेमीफाइनल मैच में झारखंड ने शुरू से ही आक्रामक रुख अपनाया. खेल के 13वें मिनट में स्वीटी डुंगडुंग ने पहला गोल दागकर टीम को बढ़त दिलाई. इसके बाद 56वें मिनट में रीना कुल्लू ने सटीक स्ट्राइक के जरिए स्कोर को 2-0 कर दिया. मैच के अंतिम पलों में 59वें मिनट में रजनी केरकेट्टा ने तीसरा गोल कर टीम की जीत पक्की कर दी. इस तरह झारखंड ने उत्तर प्रदेश को एकतरफा मुकाबले में 3-0 से मात दी. पहला गोल करने वाली और मैच भर विपक्षी डिफेंस के लिए चुनौती बनी स्वीटी डुंगडुंग को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ का पुरस्कार दिया गया.

7 बार फाइनल में पहुंची है झारखंड की टीम

झारखंड टीम की यह उपलब्धि सिर्फ लगातार सात बार फाइनल में पहुंचने की नहीं है, बल्कि यह भी उल्लेखनीय है कि टीम अब तक तीन बार चैंपियन रही है. 2018 से हर साल फाइनल में जगह बनाने वाली यह टीम भारतीय महिला जूनियर हॉकी में एक स्थायी ताकत के रूप में स्थापित हो चुकी है.

झारखंड की जूनियर महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी को पुरस्कृत करते खेल विभाग के पदाधिकारी. (फोटो-ईटीवी भारत)

टीम के प्रदर्शन पर हॉकी झारखंड और खेल विभाग के सभी पदाधिकारियों ने खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ को बधाई दी है. अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि टीम इस बार भी खिताब जीतकर झारखंड का परचम लहराएगी.

फाइनल मुकाबला 12 अगस्त को

फाइनल मुकाबला 12 अगस्त को खेला जाएगा. जिसमें झारखंड का सामना अपने चिर प्रतिद्वंद्वी हरियाणा से होगा. दोनों टीमों के बीच पिछले मुकाबले काफी रोमांचक रहे हैं और इस बार भी कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है. इस संबंध में झारखंड की कप्तान ने कहा कि “हमारी पूरी टीम फाइनल के लिए तैयार है. हम जीत के साथ ट्रॉफी लेकर लौटने के लिए प्रतिबद्ध हैं.”

12 अगस्त को खेला जाएगा फाइनल

राज्य के खेल प्रेमियों की नजरें अब 12 अगस्त पर टिकी हैं, जब झारखंड का यह स्वर्णिम सफर एक और खिताबी जीत के साथ यादगार बन सकता है. हॉकी झारखंड के महासचिव विजय शंकर सिंह ने एक बार फिर खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि टीम का फॉर्म बेहतरीन है. उन्होंने फाइनल में जीत की उम्मीद जताई है.

ये भी पढ़ें-

सब-जूनियर हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड रहा उपविजेता, फाइनल में पंजाब से हारा

राष्ट्रीय हॉकी में झारखंड की दोहरी चमक! फाइनल में पुरुष टीम, क्वार्टर फाइनल में पहुंची महिला टीम

झारखंड की दोहरी जीत: पुरुषों ने चंडीगढ़ को 13-0 से रौंदा, महिलाओं ने कर्नाटक को 2-0 से हराया

'जूनियर में मेडल, सीनियर में सन्नाटा क्यों?' खिलाड़ियों की बदहाली के ईटीवी भारत के सवाल पर मंत्री ने दिया यह जवाब