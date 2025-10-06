ETV Bharat / state

40वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिपः झारखंड की टीम घोषित, ये होंगे टीम कप्तान

रांचीः 10 से 14 अक्टूबर तक भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में 40वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है. इसके लिए झारखंड की 52 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी गई है. इस चैंपियनशिप का आयोजन एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया नई दिल्ली और उड़ीसा एथलेटिक्स संघ द्वारा किया जा रहा है.

राज्य के टीम की घोषणा झारखंड एथलेटिक्स संघ (JAA) के सचिव एसके पांडे ने की. उन्होंने बताया कि टीम का चयन खेलकूद युवा कार्य विभाग द्वारा 11 से 21 सितंबर तक आयोजित विशेष कोचिंग कैंप और 22 से 24 सितंबर तक आयोजित 36वीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता के प्रदर्शन और इंडिया कैंप के आधार पर किया गया है.

इस बार झारखंड टीम की कमान हजारीबाग के अंतरराष्ट्रीय एथलीट अफरोज अहमद के हाथों में होगी. सचिव ने बताया कि झारखंड के एथलीट लगातार राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राज्य का गौरव बढ़ा रहे हैं. इस बार भी झारखंड टीम से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है. सचिव एसके पांडे ने कहा कि झारखंड की टीम में युवाओं का जोश और मेहनत झलकती है और यह दल भुवनेश्वर में राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा.

टीम की प्रमुख श्रेणियां

बालक अंडर 14ः संतोष मुर्मू (साहिबगंज) – ट्रायथलॉन ग्रुप A, आसिफ शेख (बोकारो) – ट्रायथलॉन ग्रुप B, आदित्य कुमार (रांची) – ट्रायथलॉन ग्रुप C.

बालक अंडर 16: अनीत उरांव (लातेहार) – 60मी., 80मी. हर्डल्स, मेडले रिले; ऋतुराज दत्ता (पूर्वी सिंहभूम) – 60मी. रवि उरांव (गुमला) – 600मी., मेडले रिले. एमानुएल किस्कू (साहिबगंज) – 80मी. हर्डल्स; राजन राज मरांडी (बोकारो) – ऊंची कूद.

परमा हांसदा (साहेबगंज) – लंबी कूद, पेंटाथलॉन. विमल राज (रामगढ़) – शॉटपुट, लंबी कूद. विष्णु मुर्मू (देवघर) – जेवलिन थ्रो.

बालक अंडर 18ः शुभम एक्का (रांची) – 100मी., मेडले रिले. विक्की लोहरा (बोकारो) – 200मी. आकाश दीप किंडो (गुमला) – 400मी. मो. साजिद (बोकारो) – 110मी. हर्डल्स. विवेक यादव (साहेबगंज) – जेवलिन थ्रो. हिमांशु सिंह (पूर्वी सिंहभूम) – ऊँची कूद.

बालक अंडर 20ः पार्थ सिंह (रांची) – 100मी., लंबी कूद.मनीष कुमार (गिरिडीह) – 400मी., मिक्स रिले. राहुल उरांव (चतरा) – 800मी., 1500मी. विवेक पाल (बोकारो) – 1500मी., 3000मी. दीपक महतो (हजारीबाग) – 3000मी., 5000मी. रितेश कुमार (रामगढ़) – 400मी. हर्डल्स. समीर उरांव (रांची) – ट्रिपल जंप; अफरोज अहमद (हजारीबाग) – ऊंची कूद.