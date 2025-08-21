ETV Bharat / state

बकायेदारों ने आवास बोर्ड को करोड़ों का लगाया चूना, लंबे समय के बाद बकाया राशि वसूलने की आई याद - JHARKHAND STATE HOUSING BOARD

आवास बोर्ड से ली गई जमीन या फ्लैट का भुगतान न करने वालों के खिलाफ बोर्ड कड़ी कार्रवाई करेगी.

Jharkhand State Housing Board
मुख्यालय झारखंड राज्य आवास बोर्ड
Published : August 21, 2025 at 8:23 PM IST

रांची: बकायेदारों के खिलाफ झारखंड राज्य आवास बोर्ड सख्त रुख अपनाने जा रही है. बोर्ड की जमीन और फ्लैट लेकर पैसों का भुगतान नहीं करने वाले ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक बोर्ड ने अब तक ऐसे 150 से अधिक आवंटियों को चिन्हित किया है, जिन्होंने आवास बोर्ड की जमीन या फ्लैट लेने के बाद उसका भुगतान नहीं किया है.

इन आवंटियों में कई ऐसे भी लोग हैं जो या तो दिवंगत हो चुके हैं या जिन्होंने बोर्ड को बगैर सूचना दिए दूसरे के नाम संपत्ति अवैध रुप से ट्रांसफर कर दी है. जाहिर तौर पर बोर्ड द्वारा चिन्हित किए जा रहे ऐसे लोगों ने करोड़ों रुपये का चूना लगाया है. आवास बोर्ड द्वारा तैयार की जा रही सूची में अब तक सबसे ज्यादा जमशेदपुर, पलामू और रांची में आवंटी पाए गए हैं.

जानकारी देते आवास बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान

आवास बोर्ड के राजस्व की हो रही है क्षति, इश्तेहार निकालकर होगी कार्रवाई- अध्यक्ष

बकायेदारों को खोज रहे आवास बोर्ड ने ऐसे आवंटियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय लिया है. आवास बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि यह एक गंभीर मसला है कि आज से 25 से 30 वर्ष पहले जिन्होंने संपत्ति ली, उन्होंने 1-2 इंस्टॉलमेंट देने के बाद भुगतान नहीं किया, जिससे बोर्ड को राजस्व की भारी क्षति हुई है.

पैसे न चुकाने पर आवंटन रद्द किया जाएगा

उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ 10 दिनों के अंदर अखबार में इश्तेहार निकालकर नोटिस भी भेजा जाएगा और उन्हें बकाया सभी राशि का भुगतान करने का एक मौका दिया जाएगा. यदि उसके बावजूद बकाया राशि का भुगतान नहीं होता है तो आवंटन रद्द किया जाएगा.

बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि जो आवंटी दिवंगत हो चुके हैं वैसे लोगों की संपत्ति परिवार वाले उपभोग कर रहे हैं या फिर किसी और के नाम से उन्होंने दे दी है, इन तमाम चीजों की छानबीन अभी चल रही है. जल्द ही यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद बोर्ड के द्वारा ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय लिया जाएगा.

जानकारी देते आवास बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान

