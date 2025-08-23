ETV Bharat / state

दीपावली गिफ्ट देने में जुटा आवास बोर्ड, दो महीने में एक हजार से अधिक फ्लैट-जमीन के आवंटन की तैयारी - JHARKHAND STATE HOUSING BOARD

झारखंड राज्य आवास बोर्ड दीपावली पर रांची के उन लोगों को लॉटरी के माध्यम से मकान देगा जो अपना घर नहीं खरीद सकते हैं.

JHARKHAND STATE HOUSING BOARD
झारखंड राज्य आवास बोर्ड का मुख्यालय (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 23, 2025 at 5:32 PM IST

रांची: जमीन और घर लेने की प्रतीक्षा कर रहे लोगों के लिए आवास बोर्ड दीपावली गिफ्ट देने जा रहा है. आवास बोर्ड के द्वारा की जा रही तैयारी के तहत रांची के बाद जल्द ही आवास बोर्ड हजारीबाग प्रक्षेत्र के लिए निकाले गए लॉटरी आवंटन को अंतिम रूप देगा. उसके बाद धनबाद एवं राज्य के अन्य शहरी इलाकों के लोगों के लिए आवास मुहैया कराया जाएगा.

योजना के तहत आवास बोर्ड के पास करीब 1000 ऐसे घर और फ्लैट हैं, जिन्हें लॉटरी के माध्यम से आवंटित किया जाना है. आवास बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान के अनुसार इसे दीपावली उपहार के रूप में माना जा सकता है. उन्होंने कहा कि बोर्ड के पास लंबे समय से बड़ी संख्या में आवास बन कर तैयार हैं, जिसे बारी-बारी से लोगों को लॉटरी के माध्यम से पूरी पारदर्शिता के साथ आवंटित किया जा रहा है. हजारीबाग के बाद धनबाद और जमशेदपुर में भी लॉटरी प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

जानकारी देते आवास बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान (Etv Bharat)

रांची और देवघर में बनेगी हाउसिंग कॉलोनी

रांची और देवघर में झारखंड राज्य आवास बोर्ड अत्याधुनिक सुविधा से लैस आवासीय कॉलोनी का निर्माण करने जा रहा है. रांची के धुर्वा स्थित पुराने विधानसभा के समीप आवासीय परिसर तैयार किया जा रहा है. यहां 4500 वर्ग फीट से लेकर 1000 वर्ग फीट तक की जमीन आवास बोर्ड मुहैया कराएगी. इसमें एमआईजी (मध्यम आय वर्ग), एचआईजी (Higher Income Group) और ईडब्ल्यूएस (Economically Weaker Section) श्रेणी को जमीन उपलब्ध कराई जाएगी.

इसके अलावा देवघर में तैयार हो रही नई हाउसिंग कॉलोनी के लिए डीपीआर फाइनल हो रहा है. आवास बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान के नेतृत्व में जल्द ही टीम वहां स्थलीय निरीक्षण करने जायेगी. संथाल दौरे की तैयारी में जुटे आवास बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि डीपीआर के अनुसार यह देखना आवश्यक है कि देवघर में किस तरह से आवासीय परिसर विकसित करें. इसके अलावा दुमका में भी बोर्ड की तैयारी है कि वहां भी लोगों को सस्ते दर पर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाए.

