रांचीः शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन से खाली हुए घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने की तैयारी में चुनाव आयोग जुट गया है. बिहार विधानसभा चुनाव के साथ इस सीट पर उपचुनाव होने की संभावना है.

इसको ध्यान में रखते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने आज 1 सितंबर को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक की. जिसमें भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार घाटशिला (अ.ज.जा.) विधानसभा क्षेत्र में होने वाले आगामी उपचुनाव के मद्देनजर मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू करने की जानकारी प्रदान की.

जानकारी देते मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (ETV Bharat)

इस बैठक में उन्होंने कहा कि यह पुनरीक्षण 1 जुलाई, 2025 की अर्हता तिथि के आधार पर किया जाएगा. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी योग्य नागरिक मतदाता सूची में छूट न जाए और कोई भी अयोग्य व्यक्ति इसमें शामिल न हो.

राजनीतिक दलों को बूथ ले्ल एजेट बनाने का निर्देश

​राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करें ताकि मतदाता सूची तैयार करते समय पूरी तरह वेरिफिकेशन हो जाए और पात्र नागरिक शामिल हो सकें. के. रवि कुमार ने बताया कि घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 1200 से अधिक मतदाताओं वाले मतदान केंद्रों को पुर्नगठित किया गया है.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की बैठक (ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि ​प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 2 सितंबर यानी मंगलवार को किया जा रहा है, इसके लिए ​दावा एवं आपत्ति जमा करने की अवधि 2 सितंबर से 17 सितंबर तक है. मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए फॉर्म–6, हटाने के लिए फॉर्म–7 एवं संशोधन के लिए फॉर्म–8 जमा किए जा सकते हैं. मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 29 सितंबर यानी सोमवार को किया जाएगा.

उन्होंने बैठक में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से अपील की कि वे इस प्रक्रिया में सहयोग करें ताकि 1 जुलाई, 2025 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके सभी पात्र भारतीय नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाएं.

