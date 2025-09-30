ETV Bharat / state

झारखंड की अंडर-23 क्रिकेट टीम घोषित, सीके नायडू ट्रॉफी में खिलाड़ी दिखाएंगे दम

रांचीः झारखंड राज्य क्रिकेट संघ (JSCA) ने बीसीसीआई डोमेस्टिक टूर्नामेंट कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी 2025-26 के लिए झारखंड अंडर-23 पुरुष टीम की घोषणा कर दी है. यह टूर्नामेंट 16 अक्टूबर से जमशेदपुर में खेला जाएगा. इस संबंध में झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी साझा की गई है.

जेएससीए की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, चयनित खिलाड़ियों को 4 अक्टूबर को जमशेदपुर पहुंचना है. टीम का प्रशिक्षण शिविर 5 से 12 अक्टूबर तक जमशेदपुर के केनन स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा.

राजनदीप को बनाया गया कप्तान

टीम की कमान राजनदीप सिंह को सौंपी गई है, जबकि रोबिन मिंज को उपकप्तान बनाया गया है. टीम में कई युवा और प्रतिभाशाली चेहरे शामिल हैं, जिन्हें इस मंच पर अपने प्रदर्शन से भविष्य में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जगह बनाने का मौका मिलेगा.

घोषित टीम इस प्रकार है

राजनदीप सिंह (कप्तान), रोबिन मिंज (उपकप्तान/विकेटकीपर), मोहम्मद कौनेन कुरैशी, शुभ शर्मा, यशपी भगत (विकेटकीपर), नकुल कुमार यादव, आर्यन हुडा, ओम सिंह, अभिषेक यादव, अमित कुमार, रौनक कुमार, मोहम्मद अफसर, बिसेश दत्ता, हृतिक आनंद, तनिष चौबे, शमशाद अहमद (फिटनेस पर निर्भर) औक सत्य सेतु (फिटनेस पर निर्भर) शामिल हैं.

चयन में बरती जाएगी पारदर्शिताः सचिव

इस संबंध में जेएससीए के सचिव सौरभ तिवारी ने बताया कि खिलाड़ियों का चयन पूरी पारदर्शिता और प्रदर्शन के आधार पर किया गया है. उन्होंने उम्मीद जताई कि झारखंड की अंडर-23 टीम इस बार शानदार खेल दिखाएगी और राज्य का नाम रोशन करेगी.