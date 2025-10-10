ETV Bharat / state

झारखंड के पार्थ सिंह अंडर-20 में बने देश के सबसे तेज धावक, राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीता गोल्ड

40वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप में झारखंड के धावक ने गोल्ड मेडल जीता है.

Jharkhand sprinter wins gold medal in 40th National Junior Athletics Championship
मेडल के साथ खिलाड़ी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 10, 2025 at 11:43 PM IST

रांचीः 40वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहले दिन झारखंड के एथलीटों ने अच्छी शुरुआत की है. एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया नई दिल्ली और ओडिशा एथलेटिक्स संघ द्वारा 10 से 14 अक्टूबर तक कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया जा रहा है.

इस चैंपियनशिप के पहले दिन बालक अंडर 20 आयु वर्ग में रांची के पार्थ सिंह ने 10.52 सेकेंड के साथ स्वर्ण पदक जीतते हुए देश के सबसे तेज धावक बने. वहीं दर्जनों एथलीट फाइनल और सेमी फाइनल में पहुंचे.

इस उपलब्धि पर खेल सचिव मनोज कुमार, खेल निदेशक शेखर जमुआर, झारखंड एथलेटिक्स संघ प्लानिंग कमेटी के चेयरमेन डॉ मधुकांत पाठक, जेएए अध्यक्ष सीडी सिंह, सचिव एस के पांडे, प्रभाकर वर्मा समेत संघ के पदाधिकारियों ने राज्य के एथलीटों और टीम मैनेजर, प्रशिक्षकों को बधाई दी.

वहीं अन्य खिलाड़ियों में बालिका अंडर- 16 में ममता मेरी मुर्मू (पूर्वी सिंहभूम) 60 मीटर में चौथे स्थान पर रहीं. बालिका 14 वर्ष वर्ग में रांची की नैना सिंह ट्रायथलॉन सी में पांचवां स्थान हासिल किया.

फाइनल की रेस

इस चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले खिलाड़ियों में बालक अंडर- 16 में राजन राज मरांडी (बोकारो)- ऊंची कूद, विष्णु मुर्मू (देवघर) - जेवलिन थ्रो के फाइनल में स्थान बनाया है. बालक अंडर 20 में पार्थ सिंह (रांची) लंबी कूद, संदीप कुमार (रांची) लंबी कूद, अफरोज अहमद (हजारीबाग) ऊंची कूद में स्थान बनाया. बालिका अंडर- 18 में सविता मुर्मू (जामताड़ा) जेवलिन, शिल्पा कुमारी (रांची) जेवलिन में स्थान बनाया. बालिका अंडर- 20 400 मीटर दौड़ में आकांक्षा कुमारी (पलामू) और प्रीति लकड़ा (हजारीबाग) ने फाइनल में जगह पक्की की.

सेमीफाइनल में पहुंचे

इस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में स्थान बनाने वाले खिलाड़ियों में बालिका अंडर- 18 पूनम कुमारी (रांची), 400 मीटर, बालक अंडर- 18 आकाश दीप किंडो (गुमला) 400 मीटर, अंडर- 20 में बालक 400 मीटर में मनीष कुमार (गिरिडीह) का नाम शामिल है.

इस प्रतियोगिता के दौरान इनकी अहम भूमिका रही. जिसमें टीम कोच- योगेश यादव (साहिबगंज), प्रभात रंजन तिवारी, नरेश कुजूर (रांची) अनुकम्पा रुंडा (हजारीबाग) और टीम मैनेजर - सिकंदर महतो (सरायकेला) शामिल रहे.

