ETV Bharat / state

झारखंड RJD ने उपाध्यक्ष, महासचिव समेत 105 पदाधिकारियों की जारी की सूची, शैलेंद्र शर्मा ने पद लेने से किया इनकार

रांची: झारखंड राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार सिंह यादव ने अपने पदाधिकारियों के नामों की सूची जारी कर दी है. प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव के हस्ताक्षर से जारी प्रदेश स्तरीय पार्टी पदाधिकारियों की सूची में प्रदेश अध्यक्ष के अलावा 16 प्रदेश उपाध्यक्ष, 01 प्रधान महासचिव, 36 प्रदेश महासचिव, 23 प्रदेश सचिव और 29 प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यों का नाम शामिल हैं.

इस सूची में राजद के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने कोर वोटर यादव और मुस्लिम वर्ग से आने वाले नेताओं का खासा ख्याल रखा है. जारी सूची में करीब-करीब आधे पदों पर यादव और मुस्लिम को जगह दी गई है. प्रदेश पदाधिकारियों में 33 यादव और 17 मुस्लिम समुदाय के लोग हैं.

पदाधिकारियों की सूची में इन लोगों को मिली जगह