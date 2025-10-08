ETV Bharat / state

बिहार में तेजस्वी की सरकार बनाने के लिए जोर लगाएंगे झारखंड राजद के नेता, पटना से आदेश मिलने का इंतजार

रांची: 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर मामूली मतों के अंतर से महागठबंधन दलों के प्रत्याशियों की हुई हार की वजह से तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनते-बनते रह गए थे. लिहाजा, इस बार राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं. ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड राजद के नेताओं को अलग-अलग टास्क देने की रणनीति बनाई है.

झारखंड राजद के प्रदेश सचिव रामकुमार यादव ने बताया कि जब दिशोम गुरु शिबू सोरेन के श्राद्धकर्म में शामिल होने उनके नेता तेजस्वी यादव नेमरा आये थे, उसी समय उन्होंने सभी चारों विधायकों के साथ बैठक की थी और बिहार विधानसभा चुनाव में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए सभी को तैयार रहने को कहा था.

झारखंड राजद के नेताओं का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

नेताओं की लिस्ट भेजी गई बिहार

रामकुमार यादव बताते हैं कि तेजस्वी यादव के निर्देश पर करीब 15 दिन पहले ही झारखंड राजद की सभी जिला कमेटी की सूची पटना भेज दी गई है. अब भोला यादव उस सूची में से योग्यता और समीकरण के हिसाब से अलग-अलग नेताओं को बिहार के अलग-अलग विधानसभा सीट को आवंटित करेंगे. उसके बाद झारखंड राष्ट्रीय जनता दल के नेता बिहार कूच कर जाएंगे.

उन्होंने बताया कि प्रदेश कार्यसमिति में से भी करीब पार्टी के 60 पदाधिकारियों के नाम पटना भेजा गया है और उनके वरिष्ठ नेता भोला यादव खुद इस विषय को देख रहे हैं. प्रदेश सचिव ने बताया कि अब झारखंड राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को पटना से मिलने वाले दिशा-निर्देशों का इंतजार है.

जल्द झारखंड राजद नेताओं का बिहार दौरा होगा शुरू

झारखंड राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव और पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि झारखंड के जिलों से लेकर प्रदेश तक के राजद नेताओं की सूची पटना भेज दी गई है. उन्हें उम्मीद है कि 10 दिन बाद से झारखंड राजद के बड़े नेताओं का बिहार जाना शुरू हो जाएगा. राजद नेता सत्यानंद भोक्ता ने दावा करते हुए कहा कि बिहार की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है और इस बार वहां तेजस्वी के नेतृत्व में INDIA ब्लॉक की सरकार बनेगी.