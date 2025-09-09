ETV Bharat / state

2008 के बाद दूसरी बार होगी झारखंड पात्रता परीक्षा, जेपीएससी ने निकाला विज्ञापन!

झारखंड लोक सेवा आयोग ने झारखंड पात्रता परीक्षा के लिए विज्ञापन निकाला है.

Jharkhand Public Service Commission issued advertisement for JET exam
झारखंड लोक सेवा आयोग का कार्यालय (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 9, 2025 at 10:49 PM IST

रांचीः JET यानी झारखंड पात्रता परीक्षा आयोजित करने की हरी झंडी मिल गई है. झारखंड लोक सेवा आयोग ने इसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया है.

करीब 17 वर्ष के बाद आयोजित हो रही इस परीक्षा के लिए 16 सितंबर से 06 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे. झारखंड लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 8/2025 के संबंध में आवश्यक सूचना जारी करते हुए झारखंड पात्रता परीक्षा 2024 का विज्ञापन जानकारी आयोग के वेबसाइट पर जारी कर दिया है. इससे पहले JET राज्य गठन के बाद 2008 में पहला और आखिरी हुआ था, जो विवादों में रहा और अब भी CBI जांच में है.

झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन की कॉपी (ETV Bharat)

JET परीक्षा के महत्वपूर्ण बातें

  • JET 2024 में शामिल विद्यार्थियों के केवल 6% अभ्यर्थियों का रिजल्ट घोषित होगा.
  • ओएमआर सीट पर होगी परीक्षा, कुल विषय 43 होंगे.
  • तीन घंटे की परीक्षा जिसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है.
  • उच्चतम उम्रसीमा का कोई निर्धारण नहीं है.
  • JET परीक्षा में दो पेपर होंगे- पेपर 1 (General Awareness): कुल प्रश्न: 50, कुल मार्क्स: 100.
  • पेपर 2 (Subject Specific): कुल प्रश्न: 100, टोटल मार्क्स: 200.
  • दोनों पेपर Multiple Choice Questions (MCQs) होंगे और किसी भी गलत उत्तर पर Negative Marking नहीं होगी.

JET में केवल 6% अभ्यर्थियों का रिजल्ट होगा घोषित

इस परीक्षा का सबसे बड़ा पैमाना यह होगा कि इसमें केवल 6% अभ्यर्थी ही क्वालिफाई माने जाएंगे. जेपीएससी ने इस परीक्षा के लिए एक मात्र केंद्र रांची की घोषणा की है. हालांकि विद्यार्थी अधिक होने पर रांची के अलावा अन्य शहरों में भी केंद्र रखे जाएंगे. अभ्यर्थियों से परीक्षा के लिए तीन शहर का नाम माना जाएगा.

झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन की कॉपी (ETV Bharat)

इसके अलावा इस परीक्षा में क्वालीफाई अंक भी आयोग ने निर्धारित कर दिया है. इसके तहत सामान्य और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 40% और SC/ST/ BC के लिए 35% अंक निर्धारित किया गया है. इस परीक्षा में वही अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं जो स्नातकोत्तर स्तर पर निर्धारित किसी विषय में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी 55% अंक के साथ उतीर्ण हुए हों वहीं अन्य कैटिगरी के लिए 50% है.

झारखंड लोक सेवा आयोग ने इस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क भी निर्धारित की है. इसके तहत सामान्य वर्ग के लिए 575 रुपया, BC1/ BC2/EWS के लिए 300 और अन्य वर्ग के लिए डेढ़ सौ रुपया निर्धारित है. परीक्षा इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम से आयोजित किए जाएंगे.

