कफ सिरप को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी! जानें, झारखंड स्वास्थ्य विभाग की क्या है तैयारी

कफ सिरप से बच्चों की मौत को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एडवाइजरी जारी किए दो दिन हो गये हैं.

प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 5, 2025 at 7:12 PM IST

4 Min Read
रांची: मध्य प्रदेश और राजस्थान में खांसी का सिरप पीने के बाद बच्चों की हुई मौत की खबरों से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक्शन लिया है. इसको लेकर भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health & Family Welfare) के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (Directorate General of Health Services) की ओर से 03 अक्टूबर को एक एडवाइजरी सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सेवा निदेशक के नाम जारी की गई.

जिसमें यह बताया गया है कि बच्चों में खांसी की दवाओं (Cough Syrups) के उपयोग में सतर्कता बरती जाए. इस एडवाइजरी में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि सर्दी-खांसी की दवाएं 02 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दी जानी चाहिए. सामान्यत: ये दवाएं 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनुशंसित नहीं हैं.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइजरी की कॉपी (ETV Bharat)

इस एडवाइजरी में यह भी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह भी सलाह दी गयी है कि वे इस सलाह को अपने अधीन सभी सरकारी और निजी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHCs), जिला अस्पतालों और मेडिकल संस्थानों में लागू करें और प्रसारित करें.

लेकिन हैरत की बात यह है कि 03 अक्टूबर को ही भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health & Family Welfare) के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (Directorate General of Health Services) की ओर से एडवाइजरी जारी होने के बावजूद 04 अक्टूबर की शाम तक झारखंड में राज्य या विभाग स्तर से कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है.

'रांची में संबंधित ब्रांड कफ सिरप का सरकारी अस्पतालों में नहीं है सप्लाई'

वैसे रांची के सिविल सर्जन डॉ. प्रभात कुमार ने बताया कि रांची जिला के सरकारी अस्पतालों में उन दोनों कफ सिरप की सप्लाई नहीं है जिसके पीने के बाद बच्चों में मौत होने की खबर है. उन्होंने बताया कि निजी दवा दुकानों या अस्पतालों में क्या स्थिति है. इसकी जांच करने की सलाह औषधि नियंत्रक विभाग को उन्होंने अपने स्तर से दी है.

डॉ. प्रभात कुमार ने कहा कि वैसे तो भारत सरकार के एडवाइजरी में 02 वर्ष के बच्चों को सर्दी खांसी में सिरप नहीं देने की सलाह दी है. लेकिन उन्होंने अपने स्तर से आयुष्मान आरोग्य मंदिर से लेकर जिला स्तर तक के सभी डॉक्टरों, सीएचओ और मेडिकल स्टाफ को यह निर्देशित किया है कि 05 साल तक के बच्चों को खांसी से राहत देने के लिए कफ सिरप न दें. सिविल सर्जन ने अपने स्तर से मोबाइल ग्रुप के जरिये जिले के सभी मेडिकल फटर्निटी को जो जानकारी और सलाह दी है वह कुछ इस तरह है.

IMNCI (integrated management of neonatal and childhood illnesses) और F -IMNCI (Facility based integrated management of neonatal and childhood illnesses Treatment protocol) के अनुसार पांच साल तक के बच्चों को कफ सिरप प्रेसक्राइब नहीं करना है. मैने खुद सैकड़ों डॉक्टर्स, स्टॉफ नर्सेज को ये ट्रेनिंग 2006 से ही दिया है. अगर तेज सांस हो या chest indrawing हो या फिर grunting हो तो पेड्रियाटिशन को रेफर किया जाना चाहिए लेकिन ऐसे केस में भी कफ सिरप देने की जरूरत नहीं है. वयस्क को भी सिरप से दूर रहना चाहिए.

