जीएसटी संशोधन पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की खरी-खरी, कहा- झारखंड का 2000 करोड़ बकाया लौटाए केंद्र

सरायकेलाः झारखंड प्रदेश कांग्रेस महासचिव अजय सिंह के आदित्यपुर स्थित आवास पर रविवार शाम झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश पहुंचे. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत और अभिनंदन किया.

इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस का संगठन सृजन कार्यक्रम पार्टी की दूरदर्शी सोच को दर्शाता है और आने वाले समय में इसके सकारात्मक नतीजे पूरे राज्य में दिखाई देंगे. उन्होंने जानकारी दी कि जल्द ही प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक नई कमेटियों का गठन किया जाएगा, जिससे संगठन में दोगुना उत्साह और जोश देखने को मिलेगा.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का बयान (ETV Bharat)

जीएसटी संशोधन पर केंद्र सरकार की पहल को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि जीएसटी स्लैब में बदलाव से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि केंद्र सरकार झारखंड का 2000 करोड़ रुपये का बकाया तत्काल लौटाए. उनके अनुसार, यह राशि लौटने पर झारखंड का विकास और तेज गति से आगे बढ़ सकेगा.

प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि विस्थापन आयोग गठन को भाजपा शक्तिहीन बता रही है. लेकिन हकीकत यह है कि हेमंत सोरेन सरकार ने अपने चुनावी वादों को निभाते हुए यह आयोग गठित किया है. यह आयोग विस्थापितों की समस्याओं को सुनने और उनके समाधान की दिशा में सार्थक कदम साबित होगा.