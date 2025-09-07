ETV Bharat / state

जीएसटी संशोधन पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की खरी-खरी, कहा- झारखंड का 2000 करोड़ बकाया लौटाए केंद्र

झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने जीएसटी संशोधन पर प्रतिक्रिया दी है.

Jharkhand Pradesh Congress President Keshav Mahto Kamlesh reacted on GST slab change
सरायकेला दौरे पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 7, 2025 at 11:24 PM IST

सरायकेलाः झारखंड प्रदेश कांग्रेस महासचिव अजय सिंह के आदित्यपुर स्थित आवास पर रविवार शाम झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश पहुंचे. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत और अभिनंदन किया.

इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस का संगठन सृजन कार्यक्रम पार्टी की दूरदर्शी सोच को दर्शाता है और आने वाले समय में इसके सकारात्मक नतीजे पूरे राज्य में दिखाई देंगे. उन्होंने जानकारी दी कि जल्द ही प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक नई कमेटियों का गठन किया जाएगा, जिससे संगठन में दोगुना उत्साह और जोश देखने को मिलेगा.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का बयान (ETV Bharat)

जीएसटी संशोधन पर केंद्र सरकार की पहल को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि जीएसटी स्लैब में बदलाव से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि केंद्र सरकार झारखंड का 2000 करोड़ रुपये का बकाया तत्काल लौटाए. उनके अनुसार, यह राशि लौटने पर झारखंड का विकास और तेज गति से आगे बढ़ सकेगा.

प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि विस्थापन आयोग गठन को भाजपा शक्तिहीन बता रही है. लेकिन हकीकत यह है कि हेमंत सोरेन सरकार ने अपने चुनावी वादों को निभाते हुए यह आयोग गठित किया है. यह आयोग विस्थापितों की समस्याओं को सुनने और उनके समाधान की दिशा में सार्थक कदम साबित होगा.

भाजपा द्वारा कांग्रेस शासनकाल में सबसे अधिक विस्थापन होने के आरोप पर जवाब देते हुए कमलेश ने कहा कि कांग्रेस ने विस्थापन के साथ-साथ विकास को भी धरातल पर उतारा है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जिन जगहों पर विस्थापन हुआ, वहीं कांग्रेस की सरकार ने दोगुनी गति से विकास कार्य भी किए. यही वजह है कि आज झारखंड के कई अहम प्रोजेक्ट कांग्रेस शासनकाल की देन हैं.

उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि संगठन को मजबूत करने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा. कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो केवल राजनीति नहीं करती बल्कि समाज के हर वर्ग की आवाज उठाती है. इस अवसर पर प्रदेश महासचिव अजय सिंह, स्थानीय कांग्रेस नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे. कार्यकर्ताओं के उत्साह और स्वागत ने इस मुलाकात को विशेष बना दिया.

