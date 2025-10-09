ETV Bharat / state

एशियन बेंच प्रेस चैंपियनशिप, झारखंड के इंद्रजीत सिंह ने जीता गोल्ड

झारखंड के पावरलिफ्टर ने एशियन बेंच प्रेस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है.

Jharkhand powerlifter wins gold medal in Asian Bench Press Championship
एशियन बेंच प्रेस चैंपियनशिप में पदक के साथ खिलाड़ी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 9, 2025 at 11:27 PM IST

रांचीः झारखंड के दिग्गज पावरलिफ्टर सरदार इंद्रजीत सिंह ने एक बार फिर राज्य का नाम रोशन किया है. उन्होंने हांगकांग में चल रही एशियन बेंच प्रेस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर झारखंड के पदक तालिका में एक और कीर्तिमान जोड़ा है. यह उपलब्धि उन्होंने 70 वर्ष मास्टर्स आयु वर्ग में हासिल की है. इंद्रजीत सिंह ने प्रतियोगिता के दौरान क्वीन एलिजाबेथ स्टेडियम, हांगकांग में शानदार प्रदर्शन करते हुए 105 किलोग्राम वजन उठाकर पहला स्थान प्राप्त किया.

झारखंड के वरिष्ठतम पावरलिफ्टरों में शुमार इंद्रजीत सिंह लंबे समय से खेल जगत में सक्रिय हैं और अब तक झारखंड के लिए कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पदक जीत चुके हैं. उनकी इस सफलता से न केवल खेल जगत, बल्कि पूरे राज्य में हर्ष का माहौल है. खेल प्रेमियों ने उनके समर्पण, अनुशासन और निरंतर प्रदर्शन को झारखंड की नई पीढ़ी के खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायक बताया है.

गोल्ड मेडल के साथ झारखंड के खिलाड़ी इंद्रजीत सिंह (ETV Bharat)

इंद्रजीत सिंह का अगला मुकाबला शनिवार को आयोजित होगा, जिसमें उनके प्रदर्शन को लेकर सभी की निगाहें टिकी हैं. उम्र के इस पड़ाव पर भी उनका जोश और फिटनेस यह साबित करता है कि खेल के प्रति जुनून और निरंतर अभ्यास से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है.

उनकी इस उपलब्धि पर खेल प्रेमियों और प्रशिक्षकों ने बधाई दी है और उम्मीद जताई है कि आगामी इवेंट में भी वे देश के लिए पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाएंगे.

