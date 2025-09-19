इको फ्रेंडली और मिट्टी की प्रतिमा पर जोर, झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जारी की गाइडलाइन
पर्व-त्योहार को लेकर बनाई जाने वाली प्रतिमा के लिए झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गाइडलाइंस जारी की है.
Published : September 19, 2025 at 5:46 PM IST
रांचीः सितंबर और अक्टूबर माह में तमाम बड़े त्योहार हैं. दुर्गा पूजा से त्योहारों की श्रृंखला शुरु होगी. इसके बाद काली पूजा और दीपावली के बाद छठ की छटा दिखेगी. फिर नववर्ष में बसंत पंचमी के मौके पर पंडालों में देवी सरस्वती बिराजेंगी.
लिहाजा, प्रदूषण मुक्त तरीके से मूर्ति विसर्जन और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए केंद्र सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के गाइडलाइन को झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जारी करते हुए लोगों से सहयोग करने की अपील की है.
पूजा समितियों से बोर्ड की अपील
गाइडलाइन के मुताबिक मूर्तियों का निर्माण मिट्टी से ही किया जाना है. किसी भी हालत में प्लास्टर ऑफ पेरिस, रेसिन फाइबर या थर्मोकोल का इस्तेमाल नहीं करना है. मूर्ति में इको फ्रेंडली तत्वों का इस्तमाल करना है. रंग की जगह हल्दी, चंदन का इस्तेमाल करना है. ऐसे तत्वों का इस्तेमाल करना है जो पानी में घुलनशील हो.
इसके साथ ही पूजा पंडालों में तरह-तरह के पत्तों से बने प्लेट्स और ग्लास का इस्तेमाल करना है. सभी पूजा पंडालों में तीन तरह का कूड़ादान रखना है ताकि वेस्टेज मेटेरियल को अलग-अलग कैटेगरी में बांटा जा सके. विसर्जन से पहले मूर्तियों में लगे पूजा से जुड़े फूल, पत्ते, वस्त्र और डेकोरेटिव मेटेरियल को बायो डिग्रेडेबल या कोम्पॉस्टेबल प्लास्टिक में अलग-अलग करना है. पूजा समिति को स्पष्ट निर्देश है कि नगर निकाय के रजिस्टर्ड कलाकारों से ही मूर्ति खरीदनी है.
जिला प्राधिकार और नगर निकाय के लिए गाइडलाइन
जिला प्राधिकार और नगर निकाय को सिर्फ वैसे मूर्तिकारों को लाइसेंस देने को कहा गया है जो मूर्ति के निर्माण में इको फ्रेंडली मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं. जल श्रोतों को ध्यान में रखकर नगर निकाय को तय करना है कि मूर्ति की ऊंचाई कितनी हो सकती है. विर्सजन के दौरान सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नियमों का पालन सुनिश्चित कराना है.
विसर्जन स्थल पर पूजा सामग्रियों को किसी भी हाल में नहीं जलाना है. पूजा के दौरान जनजागरुकता से जुड़े संदेश को पोस्टर के जरिए डिस्प्ले करना है. विसर्जन के बाद पूजा से जुड़ी किसी भी तरह की सामग्री को पॉलिथिन में बांधकर नदी, तालाब या जलस्रोत में नहीं डालना है.
इसे भी पढ़ें- मिट्टी में समाई आस्था और समानता: दुर्गा प्रतिमा का अद्भुत रहस्य
इसे भी पढे़ं- दुर्गोत्सव 2025: रांची के इस पूजा पंडाल की थीम है अनोखी, अभिभावकों को करेगी जागरूक
इसे भी पढ़ें- आगामी पर्व-त्योहार को लेकर डीजीपी की बैठक, दुर्गा पूजा को लेकर जारी किए निर्देश