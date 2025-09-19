ETV Bharat / state

इको फ्रेंडली और मिट्टी की प्रतिमा पर जोर, झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जारी की गाइडलाइन

रांचीः सितंबर और अक्टूबर माह में तमाम बड़े त्योहार हैं. दुर्गा पूजा से त्योहारों की श्रृंखला शुरु होगी. इसके बाद काली पूजा और दीपावली के बाद छठ की छटा दिखेगी. फिर नववर्ष में बसंत पंचमी के मौके पर पंडालों में देवी सरस्वती बिराजेंगी.

लिहाजा, प्रदूषण मुक्त तरीके से मूर्ति विसर्जन और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए केंद्र सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के गाइडलाइन को झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जारी करते हुए लोगों से सहयोग करने की अपील की है.

पूजा समितियों से बोर्ड की अपील

गाइडलाइन के मुताबिक मूर्तियों का निर्माण मिट्टी से ही किया जाना है. किसी भी हालत में प्लास्टर ऑफ पेरिस, रेसिन फाइबर या थर्मोकोल का इस्तेमाल नहीं करना है. मूर्ति में इको फ्रेंडली तत्वों का इस्तमाल करना है. रंग की जगह हल्दी, चंदन का इस्तेमाल करना है. ऐसे तत्वों का इस्तेमाल करना है जो पानी में घुलनशील हो.

इसके साथ ही पूजा पंडालों में तरह-तरह के पत्तों से बने प्लेट्स और ग्लास का इस्तेमाल करना है. सभी पूजा पंडालों में तीन तरह का कूड़ादान रखना है ताकि वेस्टेज मेटेरियल को अलग-अलग कैटेगरी में बांटा जा सके. विसर्जन से पहले मूर्तियों में लगे पूजा से जुड़े फूल, पत्ते, वस्त्र और डेकोरेटिव मेटेरियल को बायो डिग्रेडेबल या कोम्पॉस्टेबल प्लास्टिक में अलग-अलग करना है. पूजा समिति को स्पष्ट निर्देश है कि नगर निकाय के रजिस्टर्ड कलाकारों से ही मूर्ति खरीदनी है.

जिला प्राधिकार और नगर निकाय के लिए गाइडलाइन