जीएसटी ब्रांडिंग पर सियासत, बीजेपी के होर्डिंग्स पर जेएमएम-कांग्रेस हमलावर!
जीएसटी को लेकर शहर की सड़कें पीएम को आभार वाले बैनर से पट गयी है. वहीं इसको लेकर राजनीति बयानबाजी तेज हो गयी है.
Published : October 4, 2025 at 7:20 PM IST
रांचीः केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा जीएसटी में कमी किए जाने के बाद अब इसकी ब्रांडिंग शुरू हो गई है. प्रदेश भाजपा द्वारा इन दिनों त्योहार के मौके पर शहर के विभिन्न चौक-चौराहों पर बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं.
पीएम मोदी की तस्वीर के साथ लगाए गए इस होर्डिंग्स का असर जनता पर कितना पड़ रहा है वह तो बाद की बात है मगर इसको लेकर सियासत जरूर शुरू हो गई है. बीजेपी विरोधी राजनीतिक दल भाजपा पर ब्रांडिंग करने का आरोप लगा रहे हैं. झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि जीएसटी की दर कम होने से जनता को कोई लाभ नहीं मिला है.
जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि जिस कपड़ा के दामों में कमी होने का दावा किया गया है उसकी हकीकत यह है कि कपड़ा जिस सूत से बनता है उसे 18% जीएसटी दर में रखा गया है आखिर कैसे आम जनता को सामानों के दाम में रियायत मिलेगी. उन्होंने कहा कि 55 लाख करोड़ लूटने वाले किस मुंह से ब्रांडिंग कर रहे हैं यह जनता भली भांति जानती है.
कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधते हुए जीएसटी का ब्रांडिंग करने का आरोप लगाया है.कांग्रेस महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज की ब्रांडिंग करती है जिस चीज से देश की जनता को नुकसान हो. उन्होंने कहा कि नुकसान की ब्रांडिंग करने में भारतीय जनता पार्टी माहिर है.
भाजपा से सवाल पूछते हुए राकेश सिन्हा ने कहा कि जिस कपड़े पर अपने जीएसटी की दर कम की है वह कपड़ा जिस धागे से बनती है उसे पर जीएसटी की दर 18% रख दिया है आखिर कैसे कपड़ा का दाम कम होगा. उन्होंने भाजपा पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस तरह का इवेंट करने के पीछे भी यही वजह है मगर जनता सब कुछ जानती है इसका प्रभाव कुछ भी नहीं पड़ेगा.
'जिनको विज्ञापन आंखों में चुभता हो उधर ना देखें'
जीएसटी को लेकर जारी घमासान के बीच विपक्ष का आलोचना का सामना कर रही भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जिनको विज्ञापन आंखों में सुहाता हो वह उधर ना देखें. जनता देख रही है कि मोदी सरकार क्या कर रही है. पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिंह ने विरोधियों को जवाब देते हुए कहा है कि राजनीतिक विरोधी होने की वजह से मोदी सरकार का हर काम का विरोध करना उनका उद्देश्य नहीं होना चाहिए बल्कि जनता के लिए सरकार के द्वारा जो काम किए गए हैं उसका खुले मन से स्वागत भी करना चाहिए.
बीजेपी नेता ने कहा कि विपक्ष को यह देखना चाहिए कि जीएसटी में बदलाव के बाद त्योहार के इस सीजन में भारतीय बाजार में किस तरह से व्यापार बढा है. उन्होंने कहा कि एक तरफ वैश्विक ताकते किस तरह से भारत को कमजोर करने की कोशिश करने में जुटी है ऐसे में अपने घरेलू उद्योग को मजबूत करने के लिए नेताओं को खुले मन से इसका स्वागत करना चाहिए.
बहरहाल नवरात्र से शुरू हुआ जीएसटी में बदलाव का असर धीरे धीरे बाजार पर दिखने लगा है. आम उपभोक्ता वस्तुओं में हालांकि कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है जबकि अन्य सामान के दाम में कमी होता दिख रहा है. ऐसे में बीजेपी जनता को मिलनेवाले इस लाभ को इन दिनों पीएम मोदी की तस्वीर के साथ ब्रांडिंग करने में जुटी है जिससे इसका राजनीतिक लाभ लिया जा सके.
