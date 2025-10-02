ETV Bharat / state

झारखंड में मां दुर्गा की विदाई की तैयारी, नदी और तलाबों के आसपास पुलिस के साथ NDRF की टीम तैनात

रांची समेत पूरे झारखंड में दुर्गा मां की प्रतिमाओं को विसर्जित करने के लिए पुलिस ने हाई सिक्योरिटी की व्यवस्था की है.

Jharkhand police on full alert
झारखंड में जारी है मूर्ती विसर्जन (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 2, 2025 at 4:04 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: झारखंड में दुर्गा मां के साथ दूसरे देवी देवताओं की प्रतिमाओं के विसर्जन की तैयारियां पूरी कर ली गई है. चार दिन तक भक्तों पर आशीष और स्नेह बरसाने के बाद मां दुर्गा अब अपने भक्तों से विदा लेगी. रांची समेत पूरे झारखंड बड़े पंडालों में विराजी प्रतिमाओं का विसर्जन शुक्रवार को किया जाना है. विसर्जन को लेकर झारखंड पुलिस पूरी तरह से तैयार है.

अलर्ट पर पुलिस औए एनडीआरएफ

विसर्जन को लेकर राजधानी रांची सहित दूसरे शहरों में डैम और तालाबों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं चूंकि इस बार भारी बारिश की वजह से अधिकांश तालाब और डैम में पानी का स्तर काफी ज्यादा है. ऐसे में सभी तालाबों में दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है. रांची नगर निगम क्षेत्र में चार स्थलों पर प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है. सभी विसर्जन स्थलों पर नाव, नाविक और गोताखोरों की व्यवस्था करने के निर्देश जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी को दिया गया है. विसर्जन के दौरान सभी पूजा समितियों को विशेष रूप से अलर्ट रहने को कहा गया है.

जलाशयों के आसपास एक एक जवानों की तैनाती

विसर्जन के दौरान अक्सर बड़ी दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए, सभी तालाब के पास एक-एक दंडाधिकारी, एक-एक पुलिस पदाधिकारी और दस दस जवानों की तैनाती की गई है. सभी तालाब के पास नाव, नाविक और गाेताखाेर की तैनाती की गई है ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत उसका उपयाेग किया जा सके.

सुरक्षा कड़ी की व्यवस्था

पूरे रांची रेंज में विसर्जन रुट निर्धारित किया गया है. रात के समय रूट पर लाइट के साथ साथ हर तरह के सुरक्षा के उपाय किए गए हैं. सभी जगहों पर कंट्रोल रूम से निगरानी रखी जा रही है. सीनियर पुलिस अधिकारियों को भी अलग अलग टास्क दिया गया है. कुछ साल पहले जमशेदपुर में विसर्जन के दौरान एक हादसा सामने आया था. इस बार किसी भी विसर्जन हादसे को रोकने के निर्देश दिए गए हैं. विसर्जन जुलूस को लेकर ट्रैफिक रूट भी तैयार किया गया है ताकि किसी तरह का हादसा विसर्जन में ना हो. विसर्जन के दौरान पीसीआर लगातार जुलूस के आगे रहेगा और जब तक पूरी तरह से विसर्जन नहीं हो जाता, तब तक सभी रास्तों पर पुलिस अलर्ट रहेगी: रांची मनोज कौशिक, आईजी, रांची रेंज

शांतिपूर्ण विसर्जन की तैयारी पूरी

रांची के छोटे पंडालों में विराजमान मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन विजयदशमी के दिन किया जा रहा है. शुक्रवार को रांची के सभी बड़े पंडालों में स्थापित मूर्तियों का भी विसर्जन किया जाएगा. दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों ने बताया मुख्य जुलूस बिहार क्लब से निकलेगा, पंडरा और हेसल की ओर से आने वाली शोभायात्रा न्यू मार्केट चौक पहुंचेगी. यहां पर कचहरी एवं कांके रोड, बरियातू रोड से निकली प्रतिमाओं के साथ सभी शहीद चौक पहुंचेगी. यही पर हरमू रोड की ओर से निकली शोभायात्रा का मिलन होगा. इसके बाद समिति द्वारा संयुक्त विसर्जन शोभायात्रा आरंभ होगी.

भड़काऊ गानों पर रोक

मेन रोड, काली स्थान चौक से होकर विसर्जन शोभायात्रा अलबर्ट एक्का चौक पहुंचेगी. यहां से आयोजन समितियां प्रतिमाओं को लेकर लाइन टैंक तालाब और बड़ा तालाब पहुंचेगी, जहां पर देवी प्रतिमाओं का विसर्जन होगा. सभी पूजा समितियों से यह अपील की गई है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से विसर्जन जुलूस में भाग लेंगे विसर्जन जुलूस में किसी भी तरह से कोई भड़काऊ गाना नहीं बजना चाहिए.

ये भी पढ़ें- पाकुड़ में सुहागिन महिलाओं ने देवी मां को अर्पित किया सिंदूर, पंडालों और मंदिरों में सिंदूर खेला का आयोजन

विजयादशमी के दिन अपराजिता के फूल और पौधे का विशेष महत्व, जानें क्या है धार्मिक मान्यता

झारखंड में रावण दहन पर बारिश का साया! रांची समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी

For All Latest Updates

TAGGED:

IDOL IMMERSION IN JHARKHANDJHARKHAND POLICE ON FULL ALERTविसर्जन को लेकर झारखंड पुलिस अलर्टझारखंड में मूर्ती विसर्जनPOLICE ALERT FOR IDOL IMMERSION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.