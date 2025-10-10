ETV Bharat / state

पश्चिम बंगाल और ओडिशा पुलिस के साथ झारखंड पुलिस अधिकारियों की बैठक, पड़ोसी राज्य भी अलर्ट

घाटशिला उपचुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल और ओडिशा पुलिस के साथ झारखंड पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई.

Jharkhand police meeting with officials from two neighbouring states for Ghatsila by election
बैठक में शामिल झारखंड के आला अधिकारी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 10, 2025 at 5:28 PM IST

2 Min Read
रांचीः घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर एक तरफ जहां झारखंड पुलिस अपनी तैयारी में जुटी हुई है. वहीं पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल और ओडिशा पुलिस भी झारखंड पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर घाटशिला उपचुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने में सहयोग करेंगे.

तीन राज्यों के अधिकारियों ने की बैठक

घाटशिला उपचुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए इंटर स्टेट बैठकों का दौर शुरू हो गया है. शुक्रवार को झारखंड पुलिस मुख्यालय में आईजी अभियान सह राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी झारखंड डॉक्टर माइकल राज की अध्यक्षता में 45-घाटशिला (अ०ज०जा०) विधानसभा उप-निर्वाचन, 2025 के सीमावर्ती क्षेत्र ओडिशा और पश्चिम बंगाल के पुलिस पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से 11 नवंबर को होने वाले 45-घाटशिला (अ०ज०जा०) विधानसभा उप-निर्वाचन, 2025 को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए बैठक आयोजित की गई.

इस बैठक में संयुक्त रूप से अपराधियों, असामाजिक तत्वों और नक्सलियों के विरूद्ध सार्थक कार्रवाई करने के साथ साथ अवैध शराब, मादक पदार्थ, अवैध आग्नेयास्त्र, अवैध धन के अन्तर्राज्यीय संचरण की रोकथाम और अन्तर्राज्यीय चेक पोस्ट स्थापित करने के संबंध में व्यापक रूप से समीक्षा की गई.

घाटशिला उपचुनाव को लेकर इंटर स्टेट बैठक (ETV Bharat)

बार्डर इलाके में सतर्कता

घाटशिला निर्वाचन क्षेत्र के सीमावर्ती जिलों में पश्चिम बंगाल का झारग्राम और पुरुलिया, ओडिशा राज्य के सीमावर्ती जिला मयूरभंज में विशेष रूप से मिरर चेक पोस्ट सक्रिय करने, अंतर्राज्यीय वांछित अपराधियों, वारंटियों, हिस्ट्रीशीटरों के बारे में संयुक्त रूप से वांछित कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया.

इनके अलावा इन अपराधियों की आसूचना साझा करते हुये सक्रिय अंतर्राज्यीय संगठित अपराध एवं आपराधिक गिरोहों के विरूद्ध संयुक्त कारगर कार्रवाई करने की कार्ययोजना के रूप-रेखा पर ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल के पुलिस पदाधिकारियों को सहयोग करने के लिए अनुरोध किया गया.

बैठक में कौन-कौन हुए शामिल

इस बैठक में झारखंड पुलिस की ओर से धनंजय कुमार सिंह, पुलिस उप-महानिरीक्षक, चुनाव कोषांग, पुलिस मुख्यालय, झारखंड, अश्विनी कुमार सिन्हा, पुलिस उप-महानिरीक्षक, चुनाव कोषांग, पुलिस मुख्यालय, झारखंड भौतिक रूप से एवं वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से अनुरंजन किस्पोट्टा, क्षेत्रीय डीआईजी, चाईबासा, पीयुष पाण्डेय, वरीय पुलिस अधीक्षक, जमशेदपुर, डॉ० सत्यजीत नायक, पुलिस उप-महानिरीक्षक केंद्रीय क्षेत्र, ओडिशा, वरूण गुंटूपल्ली, पुलिस अधीक्षक, मयूरभंज, ओडिशा, अभिजीत बनर्जी, पुलिस अधीक्षक, पुरूलिया, पश्चिम बंगाल, अरिजीत सिन्हा, पुलिस अधीक्षक, झाड़ग्राम, पश्चिम बंगाल उपस्थित रहे.

घाटशिला उपचुनाव पर पुलिस अलर्ट

