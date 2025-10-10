ETV Bharat / state

पश्चिम बंगाल और ओडिशा पुलिस के साथ झारखंड पुलिस अधिकारियों की बैठक, पड़ोसी राज्य भी अलर्ट

बैठक में शामिल झारखंड के आला अधिकारी ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : October 10, 2025 at 5:28 PM IST 2 Min Read