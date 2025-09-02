ETV Bharat / state

ईद मिलाद उन नबी पर्व को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश, डीजे और भड़काऊ पोस्ट पर रहेगी विशेष नजर - EID MILAD UN NABI 2025

झारखंड पुलिस ईद मिलाद-उन-नबी को लेकर अलर्ट है. स्पेशल ब्रांच की ओर से सतर्कता को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं.

Eid Milad Un Nabi In Jharkhand
झारखंड पुलिस. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 2, 2025 at 2:06 PM IST

रांचीः ईद मिलाद-उन-नबी को लेकर स्पेशल ब्रांच ने झारखंड के सभी डीसी, एसएसपी और एसपी को पत्र लिखकर सतर्कता को लेकर आवश्यक निर्देश जारी किए हैं. जानकारी के अनुसार इस वर्ष 5 सितंबर को ईद मिलाद-उन-नबी पर्व मनाए जाने की संभावना है. पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिवस के अवसर पर मनाए जाने वाले ईद मिलाद-उन-नबी को लेकर झारखंड पुलिस के स्पेशल ब्रांच ने कुछ निर्देश जारी किए हैं.

स्पेशल ब्रांच के द्वारा लिखे गए पत्र में यह बताया गया है कि इस वर्ष 5 सितंबर को मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा ईद मिलाद-उन-नबी पर्व मनाए जाने की सूचना है. हालांकि चांद के दृष्टिगोचर होने के आधार पर तिथि में परिवर्तन भी संभव है. इस अवसर पर मोहल्ले में तकरीर, मिलाद, फातिहा, नात-ए-कलाम आदि कार्यक्रम किए जाते हैं और जुलूस निकाला जाता है. जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग भाग लेते हैं. इस दौरान कई बार कुछ शहरों में स्थिति तनावपूर्ण हो जाती है. इसलिए पूर्व की घटनाओं से सबक लेते हुए कुछ बिंदुओं पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है.

इन बिंदुओं पर नजर रखने के निर्देश

  • त्योहार कब मनाया जाएगा और इस अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम कब तक चलेंगे और कितने भीड़ होने की संभावना है.
  • जिन क्षेत्रों में जुलूस निकाले जानने की संभावना है, वहां के आयोजन समूह का नाम-पता और मोबाइल नंबर की जानकारी रखें.
  • जुलूस के संवेदनशील रास्तों पर विशेष नजर और निगरानी रखने के निर्देश.
  • वैसे आसामाजिक तत्वों की सूची तैयार करें जो धर्म की आड़ में गड़बड़ी कर विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न कर सकते हैं.
  • व्हाट्सएप ग्रुप सहित सोशल मीडिया के सभी माध्यमों पर विशेष नजर रखें.
  • जुलूस में अगर कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति भाग लेना वाला हो तो उससे संबंधित जानकारी एकत्रित करना आवश्यक है.

ये निर्देश जारी किए गए

  • सभी थानेदार अपने-अपने क्षेत्र के शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर विवादित बिंदुओं का समाधान करें.
  • हिंदू और मुस्लिम संगठनों के गणमान्य व्यक्तियों जिन्हें संबंधित समाज के लोग आदर और सम्मान देते हैं उनकी बातों को मानते हैं उनका दूरभाष नंबर अपने पास रखें और उनसे संपर्क में रहें.
  • सभी थानों के द्वारा अपने क्षेत्र के धार्मिक प्रमुखों से समन्वय स्थापित कर जुलूस के निर्धारित समय की जानकारी प्राप्त कर उसकी तैयारी करें.
  • मीडिया कर्मियों के साथ समन्वय स्थापित कर उन्हें समय-समय पर संकेत देते रहें कि बातों को बढ़ा-चढ़ाकर या तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत न किया जाए.
  • पर्व के दौरान शराबबंदी का आदेश निर्गत करें.
  • अवैध शराब, प्रतिबंधित मांस की बिक्री और जुए के अड्डों के खिलाफ आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई करें.
  • प्रशासन के द्वारा जुलूस रूट में सघन गश्ती की जाए.
  • लाउडस्पीकर, डीजे पर बजाए जाने वाले उत्तेजक गाने और भड़काऊ गानों पर पूरी तरह से निगरानी रखी जाए.

ईद मिलाद उन नबी के दौरान पूर्व में हुई घटनाएं

स्पेशल ब्रांच के द्वारा ईद मिलाद-उन-नबी पर्व के दौरान पूर्व में जिन शहरों में घटनाएं घटी थी उसके बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई है, ताकि इन घटनाओं से सबक लिया जा सके. ईद मिलाद-उन-नबी के पर्व के दौरान बोकारो में साल 2021 में पशु को लेकर दो समुदायों में तनाव उत्पन्न हो गया था. वहीं साहिबगंज में साल 2019 में पटाखा फोड़ने को लेकर आगजनी और तलवारबाजी हुई थी. साल 2019 में ही हजारीबाग में भी पर्व के दौरान पत्थरबाजी की घटना हुई थी.

