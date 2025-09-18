दुर्गा पूजा के दौरान जेल जाने का खतरा! चार हजार से ज्यादा राडार पर
दुर्गा पूजा को लेकर झारखंड पुलिस हाई अलर्ट पर है. डीजीपी ने त्योहार में खलल डालने वालों के खिलाफ सख्त निर्देश जारी किए हैं.
रांची: राजधानी रांची सहित राज्य के सभी जिलों में आदतन पूजा त्योहारों के दौरान माहौल खराब करने वालों को जेल भेजे जाने की तैयारी की जा रही है. डीजीपी के निर्देश पर राज्यभर में करीब 4000 लोगों की सूची तैयार की गई है. सभी को 107 के तहत नोटिस भेजा गया है, इसके बावजूद अगर वह नहीं सुधरेंगे तो उनकी जगह जेल होगी.
क्या है पूरा मामला
दुर्गा पूजा के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए झारखंड पुलिस ने अपनी हर तरह की तैयारी शुरू कर दी है. राज्य के सभी दागी और उपद्रवियों की सूची भी तैयार कर ली गई. वैसे लोग ज्यादा खतरे में हैं, जिन पर पूर्व में आपराधिक मामले दर्ज हैं. लेकिन त्योहार के दौरान किसी भी तरह से शांति भंग करने में शामिल रहे पूर्व के आरोपियों को 107 का नोटिस देकर चेताया गया है.
पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार राज्यभर में करीब 4000 ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है, जो बीते कुछ वर्षों में धार्मिक कार्यक्रमों या फिर अन्य मौकों के दौरान किसी न किसी रूप में उपद्रव फैलाने में संलिप्त पाए गए थे. पुलिस इन सभी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज सकती है.
डीजीपी का आदेश
झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि हमें उम्मीद है कि पूजा के दौरान जो लोग पूर्व में उपद्रव में शामिल रहे हैं वह 107 की कार्रवाई से ही सुधर जाएंगे लेकिन कुछ हठी तरह के लोग होते हैं, जो आदतन माहौल खराब करते हैं. डीजीपी ने बताया कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर जेल भेजने के निर्देश दिया गया है.
डीजीपी ने बताया कि शांति व्यवस्था को भंग करने वाले किसी भी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. आपको बता दें कि डीजीपी ने राज्य के सभी जिलों के एसएसपी/एसपी को निर्देश दिया है कि उनके क्षेत्र में जितने भी असामाजिक तत्व सक्रिय हैं उन पर कड़ी नजर रखी जाए. जिन लोगों पर पहले से आपराधिक केस दर्ज हैं और जिनकी भूमिका किसी भी प्रकार की गड़बड़ी में रही है, उन्हें चिन्हित कर जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाए. राज्य के सभी थाना प्रभारी को शरारती तत्वों की सूची बनाने का भी निर्देश जारी किया गया है.
छेड़खानी में शामिल वालों की सूची तैयार करने का निर्देश
राजधानी रांची सहित राज्य के अन्य जिले के पुलिस अधीक्षकों को भी निर्देश दिया गया है कि दशहरा या फिर अन्य पर्व के दौरान जिन लोगों के द्वारा छेड़खानी करने को लेकर मामला थाना तक पहुंचा था, उनकी लिस्ट बनाई जाए और उन्हें भी नोटिस दिया जाए ताकि वह दोबारा ऐसी हरकत ना करें.
पूजा के दौरान हर तरह की वारदात को रोकने के लिए सभी थाना क्षेत्रों में थाने की गश्ती दल के अलावा पीसीआर, हाइवे पेट्रोल और मोटरसाइकिल दस्ते के साथ विशेष निगरानी का निर्देश दिया है. सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र को अलग-अलग जोन में बांटकर सुरक्षा व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही जोन सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित क्षेत्रों के डीएसपी की होगी. जबकि सेक्टर में बांटकर इंस्पेक्टरों को तैनात किया जा रहा है. पूरी सुरक्षा की मॉनिटरिंग जिले के एसएसपी/एसपी खुद करेंगे.
