रांचीः बड़े नक्सली के खिलाफ जोरदार कार्रवाई के साथ-साथ हाल के दिनों में स्प्लिंटर्स ग्रुप के कई बड़े उग्रवादियों का एनकाउंटर हुआ है. इसके अलावा आगजनी कर दहशत फैलाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का प्लान पुलिस द्वारा तैयार किया गया है. ऐसे अपराधियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ स्पेशल ऑप्स शुरू किया गया है.

स्प्लिंटर्स ग्रुप बने चुनौती

झारखंड के कुछ जिलों में नक्सलियों के बजाय स्प्लिंटर्स ग्रुप चुनौती पेश कर रहे हैं. लोकल अपराधियों से सांठ-गांठ कर रात के अंधेरे में आगजनी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं. कभी जेजेएमपी के नाम पर तो कभी टीपीसी के नाम पर पर्चे छोड़ कर आगजनी की जा रही है. इन सब के पीछे इन ग्रुप्स का एक मात्र मकसद है वो है रंगदारी की वसूली करना.

जानकारी देते झारखंड डीजीपी (ETV Bharat)

झारखंड डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि ये अपराधी हैं, अब नक्सलियों से ज्यादा इनपर कार्रवाई करनी है. जिन क्षेत्रों में ये ग्रुप एक्टिव हैं उन जिलों के एसपी ऐसे ग्रुप्स के खिलाफ खुद अभियान को लीड कर रहे हैं. जिस तरह से नक्सलियों का राज्य से सफाया हो रहा है उसी तर्ज पर ऐसे आपराधिक गुटों से भी बेहद शक्ति से निपटा जाएगा.

हाल के दिनों में हुई वारदातें

साल 2025ः 23 अगस्त को टीपीसी उग्रवादियों के द्वारा हजारीबाग के चरही थाना क्षेत्र में सीसीएल के तापिन नॉर्थ परियोजना पर हमला कर 06 गाड़ियों में आग के हवाले कर दिया गया.

20 अगस्त को झारखंड के चतरा में देर रात लावालौंग थाना क्षेत्र के लेंबोडीह विशनपुर गांव में नक्सलियों ने उत्पात मचाते हुए दो ट्रैक्टर और एक सवारी गाड़ी को आग के हवाले कर दिया.

23 जून को हजारीबाग के बड़कागांव इलाके में सड़क निर्माण में लगे वाहनों में आगजनी की वारदात को अंजाम दिया गया था.

26 मई को पीएलएफआई के द्वारा खूंटी जिला के तोरपा कोलेबिरा मुख्य मार्ग का निर्माण कार्य कर रही एजेंसी के रोड रोलर में आगजनी घटना को अंजाम देने के साथ ही उग्रवादियों ने घटनास्थल के पास पीएलएफआई का पर्चा भी छोड़ा.

03 मई को लातेहार के चंदवा थाना क्षेत्र में दो ड्रिलिंग मशीन समेत 08 वाहनों में आगजनी और फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया.

साल 2024ः लातेहार में 20 नवंबर को जेजेएमपी के उग्रवादियों ने चार हाइवा वाहनों को आग के हवाले कर दिया था.

24 नवंबर लातेहार में ही अमन साव के गुर्गों के द्वारा एके 47 से एक कोयला ट्रक पर फायरिंग की गई.

15 नवंबर को लातेहार के चंदवा में पेट्रोल पंप पर फायरिंग की गया. वहीं नवंबर महीने में ही बालूमाथ स्थित कोयला साइडिंग पर भी फायरिंग की गई. लातेहार में ही आगजनी में शामिल लगभग आधा दर्जन अपराधी गिरफ्तार भी किए गए हैं.

26 नवंबर और 3 दिसंबर को पीएलएफआई के द्वारा खूंटी में कई वाहनों में आगजनी की गई.

08 अगस्त को रांची के बुढ़मू छापर गांव स्थित दामोदर नदी बालू घाट में उग्रवादियों ने छह गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया. उग्रवादियों ने अवैध बालू ढुलाई में लगे 4 ट्रक, 1 ट्रैक्टर और 1 जेसीबी मशीन में आगजनी की थी.

02 जून को पलामू के हैदरनगर थाना क्षेत्र के डंडिला में सड़क निर्माण में लगे जेसीबी व दो ट्रैक्टरों को उग्रवादियों ने आग के हवाले कर दिया था. इस कांड में शामिल सभी अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए थे.

23 जनवरी को चतरा के हंटरगंज थाना क्षेत्र के तिलहेट पंचायत में आधी रात टीएसपीसी उग्रवादियों ने कंस्ट्रक्शन साइट पर हमला किया. पोकलेन समेत अन्य चीजों को आग के हवाले कर दिया.

12 दिसंबर को रांची के ओरमांझी में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर हमला कर एक वाहन को आग हवाले किया गया.मामले में सभी आरोपी पकड़े गए.

22 दिसंबर को रांची के खलारी के निर्मल महतो चौक पर हथियारबंद दस्ते ने सड़क से गुजर रहे तीन हाइवा को रोका और फिर उन्हें आग के हवाले कर दिया. आगजनी के दौरान हथियारबंद दस्ते ने हाइवा के ड्राइवर और खलासी को जमकर पीटा भी और दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी की.

छह महीने में दो दर्जन गिरफ्तारियां

ऐसा भी नहीं है कि स्प्रिंटर ग्रुप के खिलाफ झारखंड में कार्रवाई नहीं हो रही है. हजारीबाग, लातेहार, गुमला, पलामू, चतरा और रांची से आगजनी और गोलीबारी में शामिल दो दर्जन से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है. हजारीबाग, रांची, पलामू और लातेहर में हाल के दिनों में एक दो मामलों को छोड़ दें तो लगभग हर आगजनी के कांडों के आरोपी पकड़े गए है.

कई का हुआ एनकाउंटर

स्प्लिंटर्स ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई में पिछले दो महीने का आंकड़ा देखें तो सबसे अहम कारवाई गुमला पुलिस के द्वारा किया गया है. गुमला पुलिस ने एसपी हारिश बिन जमा के अगुवाई में टीपीसी और पीएलएफआइ को गहरा आघात दिया है.

इसी साल 06 अगस्त को पीएलएफआई के मुखिया मार्टिन केरकेटा सहित दो को एनकाउंटर में मार गिराया गया, मार्टिन पर 15 लाख रुपये का इनाम था. 26 जुलाई 2025 को गुमला में ही हुए एनकाउंटर में जेजेएमपी के तीन उग्रवादी मारे गए. इसी साल 24 मई को लातेहार पुलिस ने स्प्लिंटर्स ग्रुप जेजेएमपी के सुप्रीमो पप्पू लोहरा (दस लाख का इनामी) और प्रभात गंझू (पांच लाख का इनामी) को एनकाउंटर में मार गिराया.

बड़े उग्रवादी मारे गए, अब अपराधी दे रहे साथ

साल 2025 में स्प्रिंटर्स ग्रुप के इनामी उग्रवादियों के साथ-साथ कई कैडर एनकाउंटर में मारे गए हैं. मार्टिन केरकेटा, पप्पू लोहार दोनों अपने-अपने संगठन के मुखिया थे दोनों एनकाउंटर में मारे गए. इसके अलावा केवल स्प्रिंटर्स ग्रुप के अन्य चार उग्रवादी भी मारे गए हैं.

इसके बावजूद सवाल यह है कि आखिर स्प्रिंटर्स ग्रुप कैसे फल फूल रहा है और आगजनी को किस तरह से अंजाम दे पा रहा है. जांच में जो बातें सामने आई है उसके अनुसार कुछ लोकल अपराधी स्प्रिंट्रेस ग्रुप के बच्चे कुछ सदस्यों के साथ मिलकर रात के अंधेरे में आग लगी की घटनाओं को अंजाम देकर किसी तरह से रंगदारी वसूलना चाहते हैं.

किसी को नही बख्शेंगे

इस मामले को लेकर राज्य के डीजीपी ने बताया कि हाल के दिनों में आगलगी की वारदात स्प्लिंटर्स ग्रुप के द्वारा दिया गया है, जिसे लेकर एक्शन मोड में काम किया जा रहा है. स्प्लिंटर्स ग्रुप के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है. गुमला, लातेहार, पलामू, हजारीबाग जैसे जिलों में बड़ी कामयाबी भी इन संगठनों के खिलाफ मिली है. डीजीपी के अनुसार ये स्प्लिंटर्स ग्रुप विशुद्ध रूप से आपराधिक संगठन है और इन्हें किसी रूप में बख्शा नहीं जाएगा.

