नेशनल बायथल प्रतियोगिताः झारखंड के प्रेम कुमार महतो ने जीता स्वर्ण पदक
नेशनल बायथल प्रतियोगिता में झारखंड ने अपनी प्रतिभा का लोह मनवाया है.
Published : October 6, 2025 at 11:38 PM IST
रांचीः मध्य प्रदेश में आयोजित 14वीं राष्ट्रीय बायथल प्रतियोगिता 2025 के दूसरे दिन झारखंड ने अपनी चमक बिखेरी. झारखंड के प्रतिभाशाली खिलाड़ी प्रेम कुमार महतो ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीतकर राज्य को गर्व का पल दिया.
यह प्रतियोगिता मॉडर्न पेंटाथलॉन फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में 5 से 7 अक्टूबर तक इंदौर में आयोजित की जा रही है, जिसमें देशभर से प्रतिभाशाली खिलाड़ी भाग ले रहे हैं.
आज सोमवार को प्रतियोगिता के दूसरे दिन के मुकाबले में प्रेम कुमार महतो ने अपने दमदार प्रदर्शन से झारखंड की झोली में स्वर्ण पदक डाल दिया. उनके प्रदर्शन ने न केवल राज्य को गौरवान्वित किया, बल्कि झारखंड टीम के अन्य खिलाड़ियों में भी नई ऊर्जा और जोश का संचार किया. प्रेम के शानदार प्रदर्शन ने यह साबित कर दिया कि सीमित संसाधनों के बावजूद झारखंड के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान मजबूत बना रहे हैं.
इस उपलब्धि के बाद झारखंड में खेल जगत के लोगों में हर्ष की लहर दौड़ गई है. टीम के प्रशिक्षक शिवा कुमार महतो और मनु कुमार राणा ने कहा कि प्रेम ने कठिन परिश्रम, अनुशासन और निरंतर अभ्यास के बल पर यह उपलब्धि हासिल की है. वे आने वाले समय में देश के लिए भी पदक जीतने की क्षमता रखते हैं.
वहीं, झारखंड ओलंपिक संघ के महासचिव डॉ. मधुकांत पाठक, कोषाध्यक्ष शिवेंद्र दुबे, उपाध्यक्ष एसके पांडे और मॉडर्न पेंटाथलॉन एसोसिएशन ऑफ झारखंड के मृत्युंजय सिंह और शैलेंद्र पाठक ने संयुक्त रूप से प्रेम कुमार महतो को बधाई दी और कहा कि झारखंड के खिलाड़ियों का यह प्रदर्शन आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा बनेगा.
धनबाद जिला संघ की अध्यक्ष पूजा पांडे, खेल संरक्षक महावीर प्रसाद महतो, तरुण मुखिया, दावेश कुमार तिवारी, और अभिषेक पांडे ने भी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि प्रेम का यह स्वर्ण पदक झारखंड के खेल इतिहास में एक और सुनहरा अध्याय जोड़ गया है. उन्होंने कहा कि झारखंड की धरती हमेशा से खेल प्रतिभाओं की जननी रही है. यहां के खिलाड़ियों ने हॉकी, एथलेटिक्स और अब मॉडर्न पेंटाथलॉन जैसे नए खेलों में भी अपना वर्चस्व स्थापित किया है.
संघ के सचिव शैलेंद्र पाठक ने कहा, प्रेम कुमार महतो की यह जीत झारखंड के खिलाड़ियों के जज्बे और मेहनत की पहचान है. राज्य के ग्रामीण इलाकों से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतना इस बात का प्रमाण है कि सही प्रशिक्षण और अवसर मिलने पर हमारे खिलाड़ी देश को गौरवान्वित कर सकते हैं.
उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार और खेल विभाग को अब इन खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए संरचनात्मक सहयोग बढ़ाना चाहिए ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर झारखंड के और अधिक खिलाड़ी चमक सकें. प्रेम कुमार महतो की इस जीत ने झारखंड को न केवल राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है, बल्कि युवा खिलाड़ियों में यह विश्वास भी जगाया है कि निरंतर मेहनत और लगन से कोई भी मंजिल असंभव नहीं.
