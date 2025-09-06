झारखंड के अजित नाग का भारतीय रग्बी टीम में चयन, चीन में दिखाएंगे दम

झारखंड के खिलाड़ी हर खेल में अपना जौहर दिखा रहे हैं. इस बार प्रदेश का खिलाड़ी भारतीय रग्बी टीम में अपना जौहर दिखाएगा.
Published : September 6, 2025 at 3:59 PM IST
रांचीः एक दौर था जब झारखंड की पहचान सिर्फ हॉकी के लिए होती है बाद में तीरंदाजों ने जलवा बिखेरा. लेकिन खेल की दुनिया में झारखंड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोहरात दिलाई महेंद्र सिंह धोनी ने. उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में अपने टैलेंट का लोहा मनवाकर झारखंड को गौरव दिलाई. अब झारखंड के खिलाड़ी अलग-अलग खेल प्रतिस्पर्द्धाओं में मुकाम हासिल कर रहे हैं. इसमें एक नाम जुड़ा है अजित नाग का, रग्बी के मैदान पर अपनी चमक बिखेर रहे हैं.
झारखंड के रग्बी खिलाड़ी अजित नाग ने राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रौशन किया है. भारतीय टीम में उनका चयन चीन के होहोठ में आयोजित एशिया रग्बी अमीरात अंडर 18 चैम्पियनशिप के लिए हो गया है. यह प्रतियोगिता 13 और 14 सितंबर को चीन में होगी. अजित नाग का चयन अंडर 18 नेशनल चैम्पियनशिप के दौरान राष्ट्रीय शिविर के लिए किया गया था. पिछले 7 अगस्त से कोलकाता में आयोजित राष्ट्रीय शिविर में उन्होंने प्रशिक्षण हासिल कर अंतिम 12 में अपना स्थान सुनिश्चित करने में सफल रहे.
अजित नाग तीसरी बार भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे. इससे पूर्व वे 2024 में मलेशिया में अंडर 18 और 2025 में राजगीर बिहार में आयोजित अंडर 20 एशिया रग्बी चैम्पियनशिप में भारतीय टीम का हिस्सा रहे. अजित नाग ने पिछले माह राजगीर में अंडर 20 एशिया चैम्पियनशिप में भी शानदार प्रदर्शन कर अपना लोहा मनवाया था.
अजित की सफलता पर झारखंड रग्बी फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष विष्णु कुमार जालान, वरीय उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार सिंह, उपाध्यक्ष सुरेश कुमार, महासचिव हेजाज असदक ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं.
