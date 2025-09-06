ETV Bharat / state

झारखंड के अजित नाग का भारतीय रग्बी टीम में चयन, चीन में दिखाएंगे दम

झारखंड के खिलाड़ी हर खेल में अपना जौहर दिखा रहे हैं. इस बार प्रदेश का खिलाड़ी भारतीय रग्बी टीम में अपना जौहर दिखाएगा.

Jharkhand player Ajit Nag selected in Indian rugby team
झारखंड के रग्बी खिलाड़ी अजित नाग (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 6, 2025 at 3:59 PM IST

2 Min Read

रांचीः एक दौर था जब झारखंड की पहचान सिर्फ हॉकी के लिए होती है बाद में तीरंदाजों ने जलवा बिखेरा. लेकिन खेल की दुनिया में झारखंड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोहरात दिलाई महेंद्र सिंह धोनी ने. उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में अपने टैलेंट का लोहा मनवाकर झारखंड को गौरव दिलाई. अब झारखंड के खिलाड़ी अलग-अलग खेल प्रतिस्पर्द्धाओं में मुकाम हासिल कर रहे हैं. इसमें एक नाम जुड़ा है अजित नाग का, रग्बी के मैदान पर अपनी चमक बिखेर रहे हैं.

झारखंड के रग्बी खिलाड़ी अजित नाग ने राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रौशन किया है. भारतीय टीम में उनका चयन चीन के होहोठ में आयोजित एशिया रग्बी अमीरात अंडर 18 चैम्पियनशिप के लिए हो गया है. यह प्रतियोगिता 13 और 14 सितंबर को चीन में होगी. अजित नाग का चयन अंडर 18 नेशनल चैम्पियनशिप के दौरान राष्ट्रीय शिविर के लिए किया गया था. पिछले 7 अगस्त से कोलकाता में आयोजित राष्ट्रीय शिविर में उन्होंने प्रशिक्षण हासिल कर अंतिम 12 में अपना स्थान सुनिश्चित करने में सफल रहे.

Jharkhand player Ajit Nag selected in Indian rugby team
रग्बी खिलाड़ी अजित नाग (ETV Bharat)

अजित नाग तीसरी बार भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे. इससे पूर्व वे 2024 में मलेशिया में अंडर 18 और 2025 में राजगीर बिहार में आयोजित अंडर 20 एशिया रग्बी चैम्पियनशिप में भारतीय टीम का हिस्सा रहे. अजित नाग ने पिछले माह राजगीर में अंडर 20 एशिया चैम्पियनशिप में भी शानदार प्रदर्शन कर अपना लोहा मनवाया था.

अजित की सफलता पर झारखंड रग्बी फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष विष्णु कुमार जालान, वरीय उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार सिंह, उपाध्यक्ष सुरेश कुमार, महासचिव हेजाज असदक ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं.

इसे भी पढ़ें- झारखंड के देवपुजन ठाकुर का भारतीय टीम में चयन, 4th वर्ल्ड वुडबॉल चैंपियनशिप में लेंगे हिस्सा

इसे भी पढ़ें- इंडियन पारा क्रिकेट प्रीमियर लीग, झारखंड के पांच खिलाड़ी ले रहे हिस्सा

इसे भी पढ़ें- पहाड़िया जनजाति की बेटी ने नेटबॉल में बनाई राष्ट्रीय पहचान, अब खिलाड़ियों का संवार रही भविष्य

For All Latest Updates

TAGGED:

SPORTS JHARKHANDAJIT NAG IN INDIAN RUGBY TEAMJHARKHAND PLAYER AJIT NAGएशिया रग्बी अमीरात अंडर 18RUGBY PLAYER AJIT NAG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.