डोर-टू-डोर सामान की डिलीवरी करने वाले गिग श्रमिकों को मिलेगा सुरक्षा! जानें, किस विधेयक से मिलेगा अधिकार - BILL FOR GIG WORKERS

घर-घर जाकर सामान डिलीवरी करने वाले श्रमिकों के लिए झारखंड सरकार द्वारा नया विधेयक लाया गया है.

Jharkhand Platform Based Gig Workers Registration and Welfare Bill 2025 delivery workers will get social security
ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 1, 2025 at 8:21 PM IST

रांचीः बदलते जमाने के साथ खरीददारी का ट्रेंड भी बदल रहा है. बड़ी संख्या में लोग बाजारों में जाकर सामान खरीदने से बचना चाहते हैं. होटल-रेस्टूरेंट में जाकर खाने की जगह अब घर से ही ऑर्डर करने का चलन बढ़ा है.

वेबसाइट, एप पर सर्विस देने की ऐसी होड़ है कि दस मिनट के भीतर घर पर सामान डिलिवर हो रहे हैं. इस काम को करने वालों को बोलचाल की भाषा में डिलीवरी ब्वॉय कहा जाता है. लेकिन कानूनी रुप से इन्हें गिग श्रमिक कहा जाता है. ऐसी सेवा देने वाली कंपनियों में जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट के नाम से सभी वाकिफ हैं.

विधेयक से जुड़ी खुछ खास बातें

अब सवाल है कि आम लोगों के जीवन को इतना आसान बनाने वाले इन गिग वर्कर्स की जिंदगी कितनी सुरक्षित या व्यवस्थित है. इसकी चिंता झारखंड सरकार ने की है. उनके हितों के ध्यान में रखते हुए झारखंड प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक (निबंधन और कल्याण) विधेयक, 2025 को विधानसभा से पारित कराया है. इस विधेयक में कई खास बातें हैं. सबसे खास है कि नियम का उल्लंघन करने वाले एग्रीगेटर पर 10 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है.

Jharkhand Platform Based Gig Workers Registration and Welfare Bill 2025 delivery workers will get social security
खास है झारखंड प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक (निबंधन और कल्याण) विधेयक, 2025 (Etv Bharat)

झारखंड प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक कल्याण बोर्ड

यह बोर्ड ऐसे श्रमिकों के कल्याण की दिशा में कार्य करेगा. बोर्ड का मुख्यालय रांची में होगा. श्रम विभाग के मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होंगे. इसमें विभागीय सचिव के अलावा पांच अन्य सदस्य होंगे. बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल तीन साल का होगा. बोर्ड के जरिए गिग श्रमिकों का पंजीकरण सुनिश्चित होगा. सर्विस देने वाली कंपनियां या एग्रीगेटर्स का भी पंजीकरण होगा.

बोर्ड के स्तर पर कार्य के लिए खर्च किए गये समय और तय की गई दूरी के आधार पर न्यूनतम पारिश्रमिक (वेजेज) का निर्धारण होगा. गिग श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए समय समय पर योजनाएं तैयार की जाएंगी. कल्याण अंशदान की लागत को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से उपभोक्ता या गिग वर्कर्स पर नहीं डालने दिया जाएगा. सभी एग्रीगेटर्स को भी पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा.

Jharkhand Platform Based Gig Workers Registration and Welfare Bill 2025 delivery workers will get social security
डिलीवरी करने वाले श्रमिकों को कैसे मिलेगी सामाजिक सुरक्षा (Etv Bharat)

गिग श्रमिकों के लिए कल्याण कोष की स्थापना

झारखंड सरकार गिग श्रमिकों के लाभ के लिए झारखंड प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कोष की स्थापना करेगी. इसमें कल्याण अंशदान की राशि, गिग श्रमिकों के अंशदान की राशि, केंद्र और राज्य सरकार से अनुदान में प्राप्त राशि, उपहार, दान, वसीयत या हस्तांतरण से प्राप्त राशि, कंपनियों की सीएसआर राशि इस कोष में रखी जाएगी.

खास बात है कि एग्रीगेटर द्वारा गिग श्रमिकों को शामिल करने वाले परिचालनों से राज्य में अर्जित वार्षिक टर्न ओवर का 02 प्रतिशत से अधिक या 01 प्रतिशत तक कल्याण अंशदान लिया जाएगा. पहले से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाले एग्रीगेटर्स को कल्याण अंशदान से छूट मिलेगी.

गिग श्रमिकों को मिलेंगे कई अधिकार

गिग श्रमिकों के राज्य सरकार से निबंधन कराने पर एक विशेष आईडी मिलेगी. गिग श्रमिक न्यूनतम पारिश्रमिक के हकदार होंगे. व्यावसायिक रुप से सुरक्षित परिस्थितियों में काम करने का अधिकार होगा. गिग श्रमिक काम की शर्तों या अन्य पैरामीटर पर बोर्ड की सलाह ले सकेगा. वर्कर को कम से कम साप्ताहिक आधार पर मुआवजा देना होगा.

Jharkhand Platform Based Gig Workers Registration and Welfare Bill 2025 delivery workers will get social security
क्या होंगे गिग श्रमिकों के अधिकार (Etv Bharat)

इसके अलावा अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने पर एग्रीगेटर्स पर 50 हजार रु का जुर्माना लगाया जाएगा. दोषसिद्ध होने के बाद भी उल्लंघन जारी रहने पर सुधार होने तक हर दिन 5 हजार रु का जुर्माना लगाया जाएगा. किसी तरह का अपराध किए जाने पर निदेशक, प्रबंधक, कंपनी सचिव या अन्य अधिकारी को दोषी मानते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

खास बात है कि बोर्ड के साथ पंजीकृत नहीं होने, गिग श्रमिकों का अनुबंध नहीं करने, शर्तों में बदलाव की जानकारी साझा नहीं करने, समय पर गिग श्रमिकों को मुआवजा नहीं देने, पारिश्रमिक में कटौती के कारण कारण बताने में विफल रहने, बिना कारण बताओ नोटिस के काम से हटाया जाता है तो एग्रीगेटर पर कम से कम 10 हजार रु या 2 लाख रु का जुर्माना देना होगा. इसके बाद भी नियम का उल्लंघन करने पर हर दिन 10 हजार रु. अतिरिक्त या 10 लाख रु का जुर्माना लगाया जा सकता है.

SOCIAL SECURITY FOR GIG WORKERSGIG WORKERS REGISTRATION WELFARERANCHIघर पर सामान की डिलीवरीBILL FOR GIG WORKERS

ख़ास ख़बरें

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

