ETV Bharat / state

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी में जुटा झारखंड, राजनीतिक दल हुए सक्रिय - BIHAR ASSEMBLY ELECTIONS 2025

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए झारखंड के पार्टियों ने भी अपनी कमर कस ली है. जानिए किस पार्टी की क्या तैयारी है.

Bihar assembly elections 2025
आदित्य साहु, बीजेपी प्रदेश महामंत्री (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 16, 2025 at 6:27 PM IST

4 Min Read

रांची: भले ही विधानसभा चुनाव बिहार में होने वाले हों, लेकिन उनकी तैयारियां झारखंड में जोर-शोर से चल रही हैं. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को सभी राजनीतिक दल महत्वपूर्ण मान रहे हैं और इसके लिए अपनी पूरी ताकत झोंकने को तैयार हैं. जैसे-जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, झारखंड के राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और नेता बिहार में प्रचार और चुनावी जिम्मेदारियां संभालने के लिए रवाना होने की तैयारी में हैं.

बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी, एनडीए की जीत का दावा

झारखंड बीजेपी ने बिहार चुनाव के लिए प्रारंभिक रणनीति तैयार कर ली है. पार्टी ने सामान्य कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े नेताओं को बिहार में चुनावी कमान संभालने की जिम्मेदारी सौंपी है. बूथ स्तर से लेकर हर विधानसभा क्षेत्र में प्रभारी नियुक्त किए जा रहे हैं, जिन्हें अभी से 15 दिनों तक बिहार में प्रवास करना होगा.

बीजेपी और कांग्रेस नेता का बयान (ईटीवी भारत)

बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने कहा, “भारतीय जनता पार्टी आपसी समन्वय के साथ काम करती है. झारखंड में चुनाव के दौरान अन्य राज्यों से कार्यकर्ता आते हैं, उसी तरह बिहार चुनाव में झारखंड के कार्यकर्ता भी जाएंगे.” उन्होंने बीजेपी को कार्यकर्ता-आधारित पार्टी बताते हुए कहा, “हम वंशवाद या परिवारवाद पर आधारित पार्टी नहीं हैं. बिहार में एनडीए की सरकार निश्चित रूप से बनेगी, क्योंकि झारखंड में महागठबंधन की सरकार की दुर्दशा लोग देख रहे हैं.” साहू ने प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी को खारिज करते हुए कहा, “बिहार की जनता जंगलराज की ओर वापस नहीं लौटना चाहती.”

कांग्रेस की जंगलराज खत्म करने की मुहिम

झारखंड कांग्रेस बिहार विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ उतरने की तैयारी में जुटी है. पार्टी के प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा, “कांग्रेस पूरे दमखम के साथ बिहार चुनाव लड़ेगी. हमारे बड़े नेता, विधायक, मंत्री और कार्यकर्ता बिहार में अपनी भागीदारी निभाएंगे.” उन्होंने बिहार में कथित जंगलराज को समाप्त करने का दावा करते हुए कहा, “हम जनता के बीच जाकर महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठाएंगे. बिहार की जनता कांग्रेस को समर्थन देगी.” सिन्हा ने बताया कि कांग्रेस के नेता न केवल प्रचार करेंगे, बल्कि चुनावी कार्यों की कमान भी संभालेंगे.

जेएमएम की 12 सीटों पर दावेदारी, प्रचार की तैयारी

झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) ने बिहार विधानसभा चुनाव में 12 सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई है. पार्टी के नेताओं का मानना है कि जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, उनके विधायक और मंत्री बिहार में प्रचार के लिए जाएंगे. जेएमएम बिहार में झारखंड से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने जनाधार को मजबूत करने की कोशिश कर रही है.

लोजपा कर रही केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशों का इंतजार

लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के प्रदेश अध्यक्ष बीरेंद्र प्रधान ने कहा कि बिहार चुनाव में झारखंड से उनके कार्यकर्ता और नेता लगातार दौरा कर रहे हैं. उन्होंने बताया, “चुनाव नजदीक आने पर केंद्रीय नेतृत्व द्वारा दी गई जिम्मेदारियों को पूरा किया जाएगा.” लोजपा बिहार में एनडीए के साथ मिलकर अपनी भूमिका निभाने को तैयार है.

पूरी ताकत के साथ लड़ेगी पार्टी: राजद

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रदेश प्रवक्ता कैलाश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ उतरेगी. उन्होंने बताया, “झारखंड से बड़ी संख्या में राजद के कार्यकर्ता और नेता बिहार जाएंगे. हम वहां चुनाव जीतकर सरकार बनाने का काम करेंगे.” राजद बिहार में अपने पारंपरिक वोट बैंक को मजबूत करने और महागठबंधन को सत्ता में लाने के लिए प्रतिबद्ध है.

ये भी पढ़ें:

बिहार चुनाव में जेएमएम की गठबंधन की उम्मीद जगी, राजद नेता भोला यादव ने दिए संकेत

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले झामुमो और राजद में बढ़ी तल्खी, एक ने गठबंधन धर्म की दिलाई याद तो दूसरे ने दे दिया ये आश्वासन

रांची: भले ही विधानसभा चुनाव बिहार में होने वाले हों, लेकिन उनकी तैयारियां झारखंड में जोर-शोर से चल रही हैं. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को सभी राजनीतिक दल महत्वपूर्ण मान रहे हैं और इसके लिए अपनी पूरी ताकत झोंकने को तैयार हैं. जैसे-जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, झारखंड के राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और नेता बिहार में प्रचार और चुनावी जिम्मेदारियां संभालने के लिए रवाना होने की तैयारी में हैं.

बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी, एनडीए की जीत का दावा

झारखंड बीजेपी ने बिहार चुनाव के लिए प्रारंभिक रणनीति तैयार कर ली है. पार्टी ने सामान्य कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े नेताओं को बिहार में चुनावी कमान संभालने की जिम्मेदारी सौंपी है. बूथ स्तर से लेकर हर विधानसभा क्षेत्र में प्रभारी नियुक्त किए जा रहे हैं, जिन्हें अभी से 15 दिनों तक बिहार में प्रवास करना होगा.

बीजेपी और कांग्रेस नेता का बयान (ईटीवी भारत)

बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने कहा, “भारतीय जनता पार्टी आपसी समन्वय के साथ काम करती है. झारखंड में चुनाव के दौरान अन्य राज्यों से कार्यकर्ता आते हैं, उसी तरह बिहार चुनाव में झारखंड के कार्यकर्ता भी जाएंगे.” उन्होंने बीजेपी को कार्यकर्ता-आधारित पार्टी बताते हुए कहा, “हम वंशवाद या परिवारवाद पर आधारित पार्टी नहीं हैं. बिहार में एनडीए की सरकार निश्चित रूप से बनेगी, क्योंकि झारखंड में महागठबंधन की सरकार की दुर्दशा लोग देख रहे हैं.” साहू ने प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी को खारिज करते हुए कहा, “बिहार की जनता जंगलराज की ओर वापस नहीं लौटना चाहती.”

कांग्रेस की जंगलराज खत्म करने की मुहिम

झारखंड कांग्रेस बिहार विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ उतरने की तैयारी में जुटी है. पार्टी के प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा, “कांग्रेस पूरे दमखम के साथ बिहार चुनाव लड़ेगी. हमारे बड़े नेता, विधायक, मंत्री और कार्यकर्ता बिहार में अपनी भागीदारी निभाएंगे.” उन्होंने बिहार में कथित जंगलराज को समाप्त करने का दावा करते हुए कहा, “हम जनता के बीच जाकर महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठाएंगे. बिहार की जनता कांग्रेस को समर्थन देगी.” सिन्हा ने बताया कि कांग्रेस के नेता न केवल प्रचार करेंगे, बल्कि चुनावी कार्यों की कमान भी संभालेंगे.

जेएमएम की 12 सीटों पर दावेदारी, प्रचार की तैयारी

झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) ने बिहार विधानसभा चुनाव में 12 सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई है. पार्टी के नेताओं का मानना है कि जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, उनके विधायक और मंत्री बिहार में प्रचार के लिए जाएंगे. जेएमएम बिहार में झारखंड से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने जनाधार को मजबूत करने की कोशिश कर रही है.

लोजपा कर रही केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशों का इंतजार

लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के प्रदेश अध्यक्ष बीरेंद्र प्रधान ने कहा कि बिहार चुनाव में झारखंड से उनके कार्यकर्ता और नेता लगातार दौरा कर रहे हैं. उन्होंने बताया, “चुनाव नजदीक आने पर केंद्रीय नेतृत्व द्वारा दी गई जिम्मेदारियों को पूरा किया जाएगा.” लोजपा बिहार में एनडीए के साथ मिलकर अपनी भूमिका निभाने को तैयार है.

पूरी ताकत के साथ लड़ेगी पार्टी: राजद

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रदेश प्रवक्ता कैलाश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ उतरेगी. उन्होंने बताया, “झारखंड से बड़ी संख्या में राजद के कार्यकर्ता और नेता बिहार जाएंगे. हम वहां चुनाव जीतकर सरकार बनाने का काम करेंगे.” राजद बिहार में अपने पारंपरिक वोट बैंक को मजबूत करने और महागठबंधन को सत्ता में लाने के लिए प्रतिबद्ध है.

ये भी पढ़ें:

बिहार चुनाव में जेएमएम की गठबंधन की उम्मीद जगी, राजद नेता भोला यादव ने दिए संकेत

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले झामुमो और राजद में बढ़ी तल्खी, एक ने गठबंधन धर्म की दिलाई याद तो दूसरे ने दे दिया ये आश्वासन

For All Latest Updates

TAGGED:

बिहार विधानसभा चुनाव 2025बिहार चुनाव में बीजेपीबिहार चुनाव में झामुमोझामुमो की 12 सीटों पर दावेदारीBIHAR ASSEMBLY ELECTIONS 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हफ्ते में एक दिन का आराम और मनोरंजन का पूरा इंतजाम! जानें, मवेशियों के प्रति किसानों की ये अनोखी परंपरा

ऐसा गांव जहां आज तक नहीं बनी सड़क, ग्रामीणों का आरोप- नक्शे में रोड पर जमीन पर नहीं!

वीर सपूतों की कुर्बानी की याद दिलाता है रांची का शहीद स्थल, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में थी अहम भूमिका

चेरो साम्राज्यः राजा से मजदूर तक की कहानी!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.