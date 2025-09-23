ETV Bharat / state

यूपी एटीएस ने झारखंड के मोस्ट वांटेड नक्सली नगीना को किया गिरफ्तार! पलामू में मुठभेड़ के बाद बच निकला था कई वारदातों का आरोपी

पलामूः उत्तर प्रदेश एटीएस की टीम ने झारखंड के मोस्ट वांटेड नक्सली नगीना को गिरफ्तार किया है. नगीना पर झारखंड के पलामू, गढ़वा एवं लातेहार में कई नक्सल घटनाओं को अंजाम देने का आरोप है. झारखंड में नगीना पर पांच लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था.

14 सितंबर को नक्सली मुखदेव मारा गया था

दरअसल 14 सितंबर को पलामू के मनातू थाना क्षेत्र के सिलदिली के इलाके में सुरक्षाबल एवं टीएसपीसी के नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई थी, इसी मुठभेड़ में नगीना बच निकला था. इस मुठभेड़ में पांच लाख का दूसरा इनामी नक्सली मुखदेव यादव मारा गया था.

नगीना पर अपराधिक घटनाओं को अंजाम देने का आरोप

3 सितंबर को पलामू के मनातू थाना क्षेत्र में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में दो जवान शहीद हुए थे. इस घटना का मास्टरमाइंड नगीना सब जोनल कमांडर है. सिलफिली मुठभेड़ में नगीना उत्तर प्रदेश के लखनऊ के इलाके में भाग गया था. उत्तर प्रदेश में भी नगीना पर नक्सली एवं अन्य अपराधी घटनाओं को अंजाम देने का आरोप है. उत्तर प्रदेश एटीएस भी नगीना को लंबे वक्त से तलाश कर रही थी.

नगीना पर 25 से अधिक घटनाओं को अंजाम देने का आरोप