रांची/जामताड़ा: झारखंड में इंडिया ब्लॉक के सबसे बड़े घटक और सत्ताधारी गठबंधन का नेतृत्व कर रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्र सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत किए गए 130वें संविधान संशोधन बिल का विरोध करने की घोषणा कर दी है. पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन कर पार्टी के प्रधान महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा संविधान में किए जा रहे 130वें संशोधन को लोकतंत्र का खात्मा की कोशिश करार देते हुए घोषणा की कि 22 अगस्त को झामुमो इसके विरोध में राज्यव्यापी प्रदर्शन करेगी.

झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव ने कहा कि भाजपा और केंद्र की मोदी सरकार ने पहले सीबीआई, ईडी, आईटी और बाद में चुनाव आयोग का बेजा इस्तेमाल कर लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया है, लेकिन जब बिहार में SIR का ऐतिहासिक विरोध होने लगा तो संविधान को ही समाप्त करने की साजिश रच रहे हैं. सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि दरअसल राजा को जो भी पसंद नहीं होगा, वह उस देश में नहीं होगी. उन्होंने कहा कि यह तानाशाही की चरम है.

बयान देते झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य. (वीडियो-ईटीवी भारत)

संविधान में संशोधन क्यों चाहती है भाजपा

सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को जो 240 सीटें आयी हैं उसमें से 100 सीटें वोट चोरी की गई सीटें हैं .कहीं बिहार के चुनावी नतीजे के बाद केंद्र की सरकार की नानी यानी नायडू और नीतीश रूठे नहीं , इसलिए 30 दिनों की हिरासत के बाद मंत्री-मुख्यमंत्री के पद से स्वतः समाप्त हो जाने का नियम बनाना चाहती है. यह कई नेताओं को डराने के लिए किया जा रहा है कि हम चाहें तो पल भर में आपकी राजनीति समाप्त कर सकते हैं.

सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि उनके पास जो आंकड़े हैं उसके अनुसार 1729 पर ईडी और आईटी की कार्रवाई हुई, लेकिन सजा सिर्फ 2 एनोस एक्का और हरिनारायण सिंह को हुई. अब ऐसे में जब अपने फायदे के लिए नीयत सिर्फ विपक्ष की सभी पार्टियों को टारगेट करने का हो तो फिर लोकतंत्र कैसे बचेगा.

उन्होंने कहा कि 130वें संविधान संशोधन के बाद तो स्थिति यह हो जाएगी कि "हम आपको पकड़ेंगे, जेल में डालेंगे और आपकी राजनीति समाप्त". झामुमो, ऐसे अलोकतांत्रिक और संविधान पर प्रहार करने वाले किसी भी प्रयास को बर्दाश्त नहीं करेगा. सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हंसी आती है जब केंद्रीय गृहमंत्री ने कहते हैं कि राजनीतिक शुद्धता के लिए 130वां संविधान संशोधन जरूरी है. लेकिन रिकॉर्ड बताते हैं कि 35 ऐसे नेताओं पर ईडी, सीबीआई या आईटी की कार्रवाई हुई और जैसे ही वह भाजपा में शामिल हो गए, सभी मामले या तो समाप्त हो गए या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए.

भाजपा में घबराहट!

झामुमो नेता ने कहा कि 130वें संविधान संशोधन दरअसल भाजपा की घबराहट को दर्शाती है. झारखंड से जो हवा चली और बिहार में जो हवा है, बंगाल भी तैयार बैठा है. अंतिम कील उत्तर प्रदेश में भाजपा को ठोक दी जाएगी.

सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि 2004 से 2014 तक UPA के दो कार्यकाल में देश की जनता को कई अधिकार मिले, जबकि 2014 से 2024 तक जब केंद्र में भाजपा की सरकार आई तब से एक के बाद एक कई ऐसे कार्य हुए जिससे लोकतंत्र कमजोर हुआ है.

बी सुदर्शन रेड्डी को झामुमो का समर्थन

झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया समर्थित उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी का समर्थन करेगा. सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले में भाजपा नेताओं के आरोप को बकवास करार देते हुए सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि सूर्या हांसदा कोई महान पथ प्रदर्शक नहीं था और अगर भाजपा नेताओं को एनकाउंटर देखना है तो योगी राज को देख लें.

जामताड़ा में बयान देते मंत्री इरफान अंसारी. (वीडियो-ईटीवी भारत)

मंत्री इरफान ने की बिल वापस लेने की मांग

वहीं जामताड़ा विधायक और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भी 130वें संविधान संशोधन बिल का विरोध जताया है. उन्होंने केंद्र सरकार से बिल को वापस लेने और बिहार के मतदाता सूची से काटे गए 65 लाख वोटरों के नाम को फिर से जोड़ने की मांग की है. झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र सरकार पर निर्वाचित प्रतिनिधियों, विधायकों, सांसदों को नीचा दिखाने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को निर्वाचित प्रतिनिधियों को ताकत देने और मजबूत बनाने का काम करना चाहिए. इस तरह का बिल लाकर केंद्र सरकार सांसदों, विधायकों और मंत्रियों को कमजोर कर नीचा दिखाने का काम कर रही है.स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 130वें संविधान संशोधन बिल लाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को असल मुद्दे से भटकाना है.

बिहार में काटे गए वोटरों के नाम फिर से जोड़े जाएं

मंत्री इरफान अंसारी ने केंद्र सरकार से बिल को वापस लेने के साथ-साथ बिहार में मतदाता विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत वोटर लिस्ट से काटे गए 65 लाख मतदाताओं के नाम फिर से जोड़ने की मांग केंद्र सरकार से की है. उन्होंने कहा कि बिल बिहार में लाने की आवश्यकता है, जहां 65 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं. उनका आधार में भी नाम हटा दिया गया. जिससे उनके बैंक में रखे पैसे भी खत्म हो जाएंगे.

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि उन्हें आशंका है कि बिहार की तरह कहीं झारखंड में भी SIR के तहत मतदाताओं का वोटर लिस्ट से नाम न‌ हट जाए और उनका बैंकों में रखा पैसा डूब जाए. ऐसे में उन्होंने राहुल गांधी को धन्यवाद दिया कि उन्होंने इस मामले को जनता के बीच लाने का काम किया है.बता दें कि मंत्री इरफान अंसारी ने ये बातें जामताड़ा में मीडिया से बातचीत में कही हैं.

