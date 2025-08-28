रांची: झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान राज्य के अल्पसंख्यक एवं जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन अंसारी की तबीयत बिगड़ गयी. मंत्री को आनन-फानन में पारस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है. मुख्यमंत्री और कैबिनेट के कई मंत्री भी पारस हॉपिस्टल पहुंचे और बीमार मंत्री हफीजुल हसन अंसारी के स्वास्थ्य की जानकारी ली.

बीपी लो होने के बाद कराए गए भर्तीः सुदिव्य कुमार सोनू

राज्य के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने बताया कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का बीपी लो हो गया था और वह अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे. इसलिए उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है.डॉक्टर्स उनके स्वास्थ्य की जांच कर रहे हैं. वहीं, राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि बीमार मंत्री की स्थिति ठीक है और वह बातचीत कर रहे हैं. फिलहाल चिंता वाली कोई बात नहीं है.

जानकारी देते मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और मंत्री दीपिका पांडेय सिंह. (वीडियो-ईटीवी भारत)

जुलाई में हुई थी बाइपास सर्जरी

राज्य के जल संसाधन एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन अंसारी की तबीयत पिछले दो महीने से ठीक नहीं चल रही है. जुलाई महीने में दिल्ली के एक निजी हॉस्पिटल में उनके हार्ट की बाइपास सर्जरी भी हुई थी. उसके बाद से वह लगातार स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं. तबीयत खराब होने की वजह से ही उन्होंने 15 अगस्त को ध्वजारोहण कार्यक्रम में भी भाग नहीं लिया था.

