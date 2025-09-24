ETV Bharat / state

सारंडा को सेंचुरी घोषित करने पर हेमंत सरकार गंभीर, मंत्रियों का एक समूह क्षेत्र का करेगा सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन

हेमंत मंत्रिमंडल ने सारंडा वनक्षेत्र में रहनेवाले आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आकलन के लिए एक मंत्रिस्तरीय समूह गठित करने का निर्णय लिया है.

Saranda forest
कैबिनेट बैठक के बाद सीएम हेमंत सोरेन (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 24, 2025 at 8:42 PM IST

2 Min Read
रांची: हेमंत सोरेन सरकार ने सारंडा वन क्षेत्र को सेंचुरी घोषित करने की पहल शुरू कर दी है. सरकार ने यह पहल सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए कड़े निर्देश के बाद शुरू की है.

24 सितंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में सारंडा वन क्षेत्र के 57519.41 हेक्टेयर क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का आकलन करने के लिए एक मंत्रिस्तरीय समूह के गठन करने का निर्णय लिया गया. जो सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी. इस रिपोर्ट के बाद सारंडा वन क्षेत्र को वन्यजीव सेंचुरी घोषित करने पर निर्णय लिया जाएगा.

सीएम हेमंत सोरेन, वित्त मंत्री और कैबिनेट सचिव का बयान (ईटीवी भारत)

कैबिनेट बैठक के बाद बोलते हुए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज पांच मंत्रियों की एक समिति का गठन किया जाएगा. वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पर यह पहल शुरू की है और इस मामले से अदालत को अवगत कराया जाएगा. कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि सारंडा वन प्रमंडल के अंकुआ, समता करमपदा, गुड़ीबाध, ​​तिरिलपोसी और खलखोबाध के आरक्षित वनों में 57,519.41 हेक्टेयर वन क्षेत्र को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में अधिसूचित किया जाना है. मंत्रियों का एक समूह इस क्षेत्र में रहने वाले जनजाती समुदायों का सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन करेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने दिया है सख्त निर्देश

इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर झारखंड सरकार 8 अक्टूबर तक सेंचुरी घोषित नहीं करती है, तो मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू की जाएगी. कोर्ट ने मुख्य सचिव को 8 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का भी निर्देश दिया है. चीफ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने पिछले बुधवार को यह आदेश जारी किया था. सुनवाई के दौरान, न्याय मित्र परमेश्वर गवे ने कोर्ट को झारखंड सरकार द्वारा सारंडा को सेंचुरी घोषित करने के मामले में टाल-मटोल की जानकारी दी थी.

