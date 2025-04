ETV Bharat / state

मंत्री इरफान अंसारी का भाजपा पर निशाना, बंगाल हिंसा के लिए बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार! - MINISTER ON MURSHIDABAD VIOLENCE

Published : April 15, 2025 at 10:02 AM IST | Updated : April 15, 2025 at 11:12 AM IST

जामताड़ा: स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्हें नकली देशभक्त बताया है. उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बीजेपी तिकड़मबाज में माहिर है और बंगाल हिंसा में भाजपा ने तिकड़म किया है. नकली देश भक्त है बीजेपी मंत्री इरफान अंसारी ने एक बार फिर बीजेपी पर निशान साधा है. उन्होंने बीजेपी को नकली देशभक्त कहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी नकली देशभक्त दिखावे का काम करती है. देश को आजादी दिलाने में कांग्रेस की अहम भूमिका निभाने की चर्चा करते हुए कहा स्वास्थ्य मंत्री ने कि कांग्रेस के लोगों ने देश को आजादी दिलाने में कुर्बानी दी, तब जाकर देश आजाद हुआ. स्वास्थ्य मंत्री ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि अंग्रेज की दलाली के साथ-साथ देश के साथ बीजेपी के लोगों ने गद्दारी की थी. स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने सवाल के अंदाज में पूछते हुए कहा कि आरएसएस के कार्यालय में तिरंगा नहीं फहराया जाता है. तिकड़मबाज में माहिर है बीजेपी: मंत्री इरफान अंसारी मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि तिकड़मबाज करने में बीजेपी माहिर है. वहीं वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर उन्होंने बताया कि कि झारखंड में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लागू नहीं होगा. बंगाल हिंसा पर बोले स्वास्थ्य मंत्री

