आई लव महादेव-आई लव मुहम्मद' पर झारखंड में छिड़ी बहस, मंत्री ने बताया वोट बैंक की राजनीति, सांसद ढुल्लू महतो ने किया पलटवार

धनबाद में 'आई लव महादेव-आई लव मुहम्मद' विवाद पर सुदिव्य कुमार ने इसे राजनीति बताया, तो दूसरी ओर ढुल्लू महतो ने भाजपा की तारीफ की.

CONTROVERSY OVER SLOGANS
सांसद ढुल्लू महतो (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 28, 2025 at 11:07 AM IST

धनबाद: देश में मचे 'आई लव महादेव- आई लव मुहम्मद' विवाद पर झारखंड के खेल एवं नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने इसे वोट बैंक की राजनीति करार दिया है. वहीं धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने भी इस पर पलटवार किया है.

इन दिनों देश में आई लव महादेव- आई लव मुहम्मद का विवाद मचा हुआ है. धनबाद के वासेपुर में भी भारी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने आई लव मुहम्मद की लिखी तख्तियों के साथ प्रदर्शन किया.

सुदिव्य कुमार सोनू और ढुल्लू महतो के बयान (Etv Bharat)

नवरात्र शांतिपूर्ण माहौल में सम्पन्न होः मंत्री सुदिव्य कुमार

नवरात्र के मौके पर शनिवार को धनबाद स्थित एलसी रोड पूजा पंडाल के उद्घाटन समारोह में झारखंड के खेल एवं नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार पहुंचे थे. उन्होंने प्रदेश के साथ-साथ पूरे देशवासियों को नवरात्रि के मौके पर शुभकामनाएं दीं. इस दौरान उन्होंने कहा कि माता रानी से यही आग्रह है कि प्रदेश सहित पूरे देश में नवरात्र शांतिपूर्ण माहौल में सम्पन्न हो.

यह कोई बहस का विषय नहीं हैः मंत्री सुदिव्य कुमार

सुदिव्य कुमार ने कहा कि भारत का संविधान इस देश के हर नागरिक को अपने आराध्य के पूजन का अधिकार देता है. मेरे हिसाब से यह कोई बहस का विषय नहीं है, यह बहस का विषय उन लोगों के लिए है, जो इस बहस से अपने लिए वोट का उपार्जन करना चाहते हैं.

भाजपा वोट की राजनीति नहीं करतीः सांसद ढुल्लू महतो

वहीं, मंत्री के बयान पर धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा वोट की राजनीति नहीं करती. हम लोग भगवान शिव को मानने वाले लोग हैं. इसलिए आई लव महादेव कहते हैं. भाजपा वोट की राजनीति नहीं बल्कि समाज और देश की बात करती है और काम करती है. इसका उदाहरण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं.

I LOVE MAHADEVI LOVE MUHAMMADसांसद ढुल्लू महतोमंत्री सुदिव्य कुमारCONTROVERSY OVER SLOGANS

