झारखंड पुरुष टीम 4x100 मीटर रिले फाइनल में, 100 मीटर में नया रिकॉर्ड, खिलाड़ी बोले- संसाधन और कोचिंग मिले तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बना सकते है पहचान

रांची में चल रही 64वीं नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दूसरे दिन झारखंड पुरुष टीम ने 4x100 मीटर रिले फाइनल में प्रवेश कर लिया है.

64th National Open Athletics Championship
64वीं नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 28, 2025 at 8:52 PM IST

रांची: झारखंड की राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम में चल रही 64वीं नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दूसरे दिन कुल 13 पदकों के लिए शानदार मुकाबले हुए. इस प्रतियोगिता का आयोजन एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, झारखंड खेलकूद और युवा कार्य विभाग और झारखंड एथलेटिक्स संघ के संयुक्त तत्वाधान में 27 से 30 सितंबर तक किया जा रहा है. इस साल देश भर से 700 से अधिक एथलीट भाग ले रहे हैं.

प्रतियोगिता के दूसरे दिन रेलवे स्पोर्ट्स, एसएससीबी, ऑल इंडिया पुलिस और विभिन्न राज्यों के एथलीटों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया. झारखंड पुरुष टीम ने 4x100 मीटर रिले फाइनल में प्रवेश कर राज्य का गौरव बढ़ाया जबकि 100 मीटर पुरुष वर्ग में नया मिट रिकॉर्ड बनाकर इस प्रतियोगिता को और रोमांचक बना दिया.

चैंपियनशिप के दूसरे दिन 13 पदकों के लिए हुए मुकाबले (Etv Bharat)

दूसरे दिन के प्रमुख परिणाम:

  • 1500 मीटर पुरुष: सुनील डावर (एस एस सी बी) – 3:46.27 (स्वर्ण), अर्जुन वस्काले (मध्यप्रदेश) – 3:46.70 (रजत), रितेश ओहरे (रेलवे स्पोर्ट्स) – 3:47.39 (कांस्य)
  • 1500 मीटर महिला: लिली दास (रेलवे स्पोर्ट्स) – 4:15.59 (स्वर्ण), संजना सिंह (हरियाणा) – 4:15.89 (रजत), काजल कनवाड़ी (गुजरात) – 4:17.97 (कांस्य)
  • शॉटपुट महिला: योगिता (रेलवे स्पोर्ट्स) – 16.52 मीटर (स्वर्ण), शिक्षा (हरियाणा) – 15.92 मीटर (रजत), विधि (रेलवे स्पोर्ट्स) – 15.18 मीटर (कांस्य)
  • 400 मीटर महिला: नीरू पाठक (उत्तर प्रदेश) – 52.85 (स्वर्ण), ओलिवा स्टेफी (रेलवे स्पोर्ट्स) – 53.75 (रजत), प्रिया मोहन (कर्नाटक) – 54.04 (कांस्य)
  • 400 मीटर पुरुष: राजेश रमेश (रेलवे स्पोर्ट्स) – 45.75 (स्वर्ण), संतोष टी (एस एस सी बी) – 46.05 (रजत), रशीद (मध्यप्रदेश) – 46.23 (कांस्य)
  • ऊंची कूद महिला: गोबिका के (तमिलनाडु) – 1.79 मीटर (स्वर्ण), सुप्रिया बी (रेलवे स्पोर्ट्स) – 1.73 मीटर (रजत), रीता राठौर (उत्तर प्रदेश) – 1.73 मीटर (कांस्य)
  • डेकाथलन पुरुष: यूसैद (एस एस सी बी) – 7212 अंक (स्वर्ण), कौशल मोहिते (महाराष्ट्र) – 7102 अंक (रजत), स्टालिन जॉस एस (एस एस सी बी) – 7090 अंक (कांस्य)
  • 4x400 मीटर मिक्स रिले: उत्तर प्रदेश – 3:23.62 (स्वर्ण), पंजाब – 3:24.78 (रजत), तमिलनाडु – 3:25.46 (कांस्य)
  • डिस्कस थ्रो पुरुष: कृपाल सिंह (ओएनजीसी) – 56.33 मीटर (स्वर्ण), निर्भय सिंह (हरियाणा) – 54.95 मीटर (रजत), धर्मराज यादव (एस एस सी बी) – 54.89 मीटर (कांस्य)
  • 100 मीटर पुरुष: मणिकांता एच एच (एस एस सी बी) – 10.19 सेकंड (स्वर्ण, नया मिट रिकॉर्ड), प्रणव गौरव (महाराष्ट्र) – 10.31 (रजत), हर्ष राउत (एस एस सी बी) – 10.38 (कांस्य)
  • 100 मीटर महिला: स्नेहा एस (कर्नाटक) – 11.62 (स्वर्ण), सुदेशना शिवांकर (महाराष्ट्र) – 11.64 (रजत), अभिनया राज राजन (तमिलनाडु) – 11.67 (कांस्य)
  • 110 मीटर हर्डल्स पुरुष: मानव आर (रेलवे स्पोर्ट्स) – 13.97 (स्वर्ण), कृषिक एम (कर्नाटक) – 14.02 (रजत), धनुष (तमिलनाडु) – 14.39 (कांस्य)
  • 100 मीटर हर्डल्स महिला: नंदनी के (तमिलनाडु) – 13.57 (स्वर्ण), मोमीता मंडल – 13.84 (रजत), श्रेया (कर्नाटक) – 13.91 (कांस्य)

विजेता खिलाड़ियों को भारतीय एथलेटिक्स टीम के कोच और झामुमो नेता मनोज पांडेय, राजेश त्रिपाठी, सुरेश कुमार और अन्य द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए. इस अवसर पर झारखंड के खिलाड़ियों ने संसाधन, कोचिंग और डाइट संबंधी चुनौतियों पर भी अपनी चिंता जाहिर की.

खिलाड़ियों ने बताई समस्या

झारखंड के युवा एथलीटों का कहना है कि हमें सही कोच, बेहतर संसाधन और संतुलित डाइट मिले, तो हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकते हैं. यहां के खिलाड़ी सही मार्गदर्शन और सुविधाओं के अभाव में सिर्फ नेशनल लेवल तक खेल कर रूक जाते हैं. एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन मधुकांत पाठक, झारखंड ओलंपिक संघ के अध्यक्ष सीडी सिंह, सचिव एसके पांडे और अन्य पदाधिकारी इस आयोजन में उपस्थित रहे. टेक्निकल डेलीगेट और मंच संचालन टीम ने भी प्रतियोगिता को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

झारखंड के युवा एथलीटों ने दिखाई क्षमता

प्रतियोगिता का यह दूसरा दिन खिलाड़ियों और दर्शकों दोनों के लिए यादगार रहा. झारखंड के युवा एथलीटों ने अपनी क्षमता दिखाते हुए राज्य का नाम रोशन किया और यह साबित किया कि सही मार्गदर्शन और संसाधनों के साथ वे अंतरराष्ट्रीय मंच तक सफलता पा सकते हैं.

