झारखंड पुरुष टीम 4x100 मीटर रिले फाइनल में, 100 मीटर में नया रिकॉर्ड, खिलाड़ी बोले- संसाधन और कोचिंग मिले तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बना सकते है पहचान

64वीं नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : September 28, 2025 at 8:52 PM IST 4 Min Read