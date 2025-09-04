रांचीः तमिलनाडु के कोयंबटूर में 29 से 31 अगस्त तक आयोजित चौथे राष्ट्रीय पारा थ्रो बॉल चैंपियनशिप 2025 में झारखंड की पुरुष और महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है.

गुरुवार को दोनों ही वर्ग के खिलाड़ियों का रांची रेलवे स्टेशन पर समाजसेवी चंदन श्रीवास्तव और पैरालंपिक कमिटी ऑफ झारखंड के मुख्य संरक्षक विजय दत्ता द्वारा भव्य स्वागत किया गया. खिलाड़ियों को फूल-मालाओं से सम्मानित किया गया और उनके संघर्षपूर्ण प्रदर्शन पर शुभकामनाएं दी गईं.

महिला वर्ग का प्रदर्शन

महिला टीम ने अपने अभियान की शुरुआत तमिलनाडु के खिलाफ 2-0 की जीत से की. इसके बाद उत्तराखंड और कर्नाटक को भी सीधे सेटों में मात देकर टीम सेमीफाइनल में पहुंची. सेमीफाइनल में राजस्थान को 2-0 से हराकर झारखंड की टीम ने फाइनल में जगह बनाई. खिताबी मुकाबले में कर्नाटक के खिलाफ कड़ा संघर्ष देखने को मिला, लेकिन अंततः झारखंड को 2-3 से हारकर रजत पदक से संतोष करना पड़ा.

पुरुष वर्ग का प्रदर्शन

पुरुष टीम ने भी पूरे टूर्नामेंट में दमदार प्रदर्शन किया. बिहार और उत्तराखंड को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई. सेमीफाइनल में मेजबान तमिलनाडु को 2-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया. निर्णायक मुकाबले में झारखंड का सामना आंध्र प्रदेश से हुआ. जहां करीबी मुकाबले में झारखंड 2-3 से हार गया और उसे रजत पदक प्राप्त हुआ.

केंद्रीय मंत्री का बधाई संदेश

खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने वीडियो कॉल कर दोनों टीमों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि झारखंड के खिलाड़ी विपरीत परिस्थितियों में भी निरंतर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. आने वाले समय में ये और बेहतर करेंगे और देश को गौरवान्वित करेंगे.

टीम और स्वागत समारोह

पुरुष वर्ग की टीम में कप्तान सनोज महतो के साथ मुकेश कंचन, पवन लकड़ा, चंदन लोहरा, मुकेश कुमार, राकेश रंजन, कमलेश उरांव, राजेश कुमार मेहता, अंगद कुमार सिंह और प्रमोद महतो शामिल रहे. महिला वर्ग की टीम का नेतृत्व महिमा उरांव ने किया. टीम में प्रतिमा तिर्की, निक्की कुमारी, पुष्पा मिंज, अनीता तिर्की, असुंता टोप्पो, संजुक्ता एक्का, सरिता भूट, कुमारी मुंडा, सुनीता कुमारी, जयश्री कुमारी, पूनम कुमारी, शकुंतला लकड़ा और तारामणि लकड़ा शामिल रहीं.

पारा थ्रोबॉल एसोसिएशन ऑफ झारखंड के अध्यक्ष राहुल मेहता, सचिव सरिता सिन्हा, उपाध्यक्ष पत्रस तिर्की, संरक्षक जगदीश सिंह जग्गू और राधा सिंह, टीम के मैनेजर शैलेंद्र सिन्हा समेत सभी पदाधिकारियों ने खिलाड़ियों को बधाई दी. मुख्य संरक्षक विजय दत्ता ने कहा, हमारे खिलाड़ियों ने पूरे देश में झारखंड का नाम रोशन किया है. यह रजत पदक आने वाले स्वर्ण पदकों की नींव है.

खिलाड़ियों के स्वागत के दौरान पूरे स्टेशन परिसर में उत्साह का माहौल रहा. लोगों ने झारखंड टीम जिंदाबाद के नारों से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हुए उनकी हौसला अफजाई की.

