ETV Bharat / state

झारखंड में आफत वाली बारिश से अभी नहीं मिलेगा छुटकारा! वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी

झारखंड का मौसम ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : September 18, 2025 at 11:10 AM IST 3 Min Read