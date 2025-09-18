ETV Bharat / state

झारखंड में आफत वाली बारिश से अभी नहीं मिलेगा छुटकारा! वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी

झारखंड में फिलहाल बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है. मौसम केंद्र ने बारिश के साथ वज्रपात की संभावना जताई है.

झारखंड का मौसम (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 18, 2025 at 11:10 AM IST

रांची: झारखंड से मानसून की वापसी शुरू हो चुकी है. फिर भी आफत वाली बारिश से छुटकारा नहीं मिल रहा है. 15 सितंबर को हुई बेतहाशा बारिश का जिक्र होते ही आज भी रांची वासी सिहर उठते हैं. कुछ घंटों के लिए रांची थम सी गई थी. कई गाड़ियां नालों में गिर गईं थी. निचले इलाकों के लोग पानी भरने से त्रस्त थे. लोग दुआएं कर रहे थे कि अब बहुत हुआ. क्योंकि अब दुर्गा पूजा का भी काउंट डाउन शुरू हो चुका है. ऐसे में सवाल है कि आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा.

जारी रहेगी मुसीबत वाली बारिश

मौसम केंद्र, रांची के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों तक बारिश से राहत मिलने की संभावना नहीं दिख रही है. 18 सितंबर को दोपहर तक देवघर, धनबाद, गिरिडीह, जामताड़ा, पाकुड़ साहिबगंज, गोड्डा में मेघगर्जन और वज्रपात के साथ बारिश की संभावना है. इन जगहों पर 30-40 किमी की रफ्तार से तेज हवा चलने का भी अनुमान है. मौसम केंद्र ने लोगों से एहतियात बरतने की सलाह दी है. खासकर मेघगर्जन के वक्त वज्रपात से नुकसान की संभावना बनी रहती है.

मौसम केंद्र द्वारा जारी अलर्ट (ETV BHARAT)

21 सितंबर तक बारिश का है पूर्वानुमान

मौसम केंद्र के मुताबिक 21 सितंबर तक राज्य में कहीं कहीं मेघगर्जन और तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है. पिछले 48 घंटों में पलामू के उंटारी रोड में सबसे ज्यादा 85.2 मिमी बारिश रिकॉर्ड हुई है. इस दौरान गोड्डा में अधिकतम तापमान 32.3 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस लातेहार में रिकॉर्ड हुआ है. प्रमुख शहरों में तापमान की बात करें तो रांची में 27.3 डिग्री सेल्सियस, जमशेदपुर में 31.5 डिग्री सेल्सियस, बोकारो में 32.1 डिग्री सेल्सियस और धनबाद में 30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है.

मौसम केंद्र द्वारा जारी अलर्ट (ETV BHARAT)

सबसे ज्यादा किस जिले में हुई बारिश

1 जून से 17 सितंबर के बीच सबसे ज्यादा पूर्वी सिंहभूम में 1581.4 मिमी बारिश हुई है, जो सामान्य से करीब 58 फीसदी ज्यादा है. दूसरे नंबर पर सरायकेला खरसांवा है. यहां 51 फीसदी ज्यादा बारिश हो चुकी है. तीसरे नंबर पर रांची है. यहां सामान्य से 49 फीसदी ज्यादा बारिश हुई है. इसके अलावा लातेहार में 43 फीसदी, धनबाद में 34 फीसदी अधिक बारिश हुई है. ओवरऑल बात करें तो पूरे राज्य में अबतक 1119.7 मिमी बारिश हो चुकी है, जो सामान्य 935.3 मिमी से करीब 20 फीसदी ज्यादा है.

