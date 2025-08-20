रांची: झारखंड महिला कांग्रेस के 'नारी न्याय प्रियदर्शिनी उड़ान' अभियान के तहत राजीव गांधी की जयंती पर बुधवार को महिला कांग्रेस की ओर से धुर्वा के जगन्नाथपुर मालाकोचा बस्ती में जरूरतमंद महिलाओं और किशोरियों के बीच निःशुल्क सेनेटरी पैड वितरित किया गया. यह वितरण झारखंड महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुंजन सिंह के नेतृत्व में किया गया. झारखंड महिला कांग्रेस का यह कार्यक्रम नारी न्याय के तहत पूर्व में घोषित प्रियदर्शनी उड़ान अभियान का हिस्सा है.

महिला कांग्रेस का प्रयास सराहनीयः केशव महतो कमलेश

नारी स्वास्थ्य संकल्प प्रियदर्शनी उड़ान कार्यक्रम (सेनेटरी नैपकिन वितरण) की सराहना करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि महिला कांग्रेस की इस योजना से महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा होगी. प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि महिला कांग्रेस का यह प्रयास इसलिए भी बेहद प्रशंसनीय है, क्योंकि यह अभियान अगले एक वर्ष तक महिला कांग्रेस अपनी सदस्यता शुल्क से प्राप्त राशि से चलाएगी, जो आज से अगले एक वर्ष तक जिला स्तर से लेकर पंचायत तक गरीब महिलाओं और बच्चियों के बीच जारी रहेगा.

कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में मनाई गई राजीव गांधी की जयंती

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 81वीं जयंती 'सद्भावना दिवस' के रूप में मनाया गया. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश सहित कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी की तस्वीर पर माल्यार्पण किया. इस दौरान केशव महतो ने कहा कि कंप्यूटर क्रांति के जनक राजीव गांधी ने विश्व पटल पर देश को आगे ले जाने की नींव रखी. उन्होंने अपने कार्यकाल में भविष्य के विकसित भारत की कल्पना की थी और इसे धरातल पर उतारने का प्रयास भी प्रारंभ कर दिया था. दूरसंचार क्रांति, कंप्यूटर युग की शुरुआत इसका उदाहरण है.

प्रदेश कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देते कांग्रेस नेता (ETV BHARAT)

उन्होंने कहा कि देश के विकास और राजनीतिक भूमिका में युवाओं के योगदान को उन्होंने महसूस किया और मतदान की उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की. 21वीं सदी के भारत का निर्माण करना चाहते थे. उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अनेक विकास योजनाएं चलायी, ग्रामीणों को उनका हक देने के लिए पंचायती राज की परिकल्पना की और उसे धरातल पर उतारा.

जयंती कार्यक्रम में मुख्य रूप से कांके विधायक सुरेश बैठा, नमन विक्सल कोंगारी, आवास बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान, प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा, मीडिया विभाग के अध्यक्ष सतीश पॉल मुजनी, ओबीसी विभाग के चेयरमैन अभिलाष साहु, मुख्य प्रवक्ता लाल किशोर नाथ शाहदेव, महासचिव आलोक दुबे, डॉ राजेश गुप्ता, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद, शमशेर आलम, ज्योति सिंह मथारू, एम तौसीफ केदार पासवान राजेश सिन्हा सन्नी राजन वर्मा, नेली नाथन, मनोज सहाय, जगदीश साहु, ईश्वर आनंद, शकील अख्तर, राकेश किरण महतो ,निरंजन पासवान सहित कई नेता शामिल हुए.

