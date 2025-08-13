रांची: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा 'वोट चोरी' के आरोप का झारखंड महिला कांग्रेस ने समर्थन किया है. बुधवार को झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस ने रांची में प्रदेश मुख्यालय से परमवीर अल्बर्ट एक्का चौक तक आक्रोश मार्च निकाला. आक्रोश मार्च के बाद महिला कार्यकर्ताओं ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पुतला फूंककर अपना विरोध दर्ज कराया.

राहुल गांधी से हलफनामा मांगना हास्यास्पद: कांग्रेस

दरअसल, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष गुंजन सिंह ने मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला दहन करने के बाद कहा कि उनके नेता राहुल गांधी ने तथ्यों और सबूत के साथ बताया है कि कैसे पांच तरीकों से वोट की चोरी कर बीजेपी की सरकार बनी है. महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष ने बताया हैरानी की बात यह है कि राहुल गांधी के आरोपों की जांच करने की वजह उल्टे निवार्चन आयोग उनसे ही हलफनामा मांग रहा है, यह हास्यास्पद है.

झारखंड महिला कांग्रेस ने चुनाव आयुक्त का पुतला फूंका (Etv Bharat)

चुनाव आयोग को देना होगा 'हलफनामा': महिला कांग्रेस

महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अब 'हलफनामा' चुनाव आयोग को देना होगा कि कैसे उसने वोटों की चोरी करवाई और बीजेपी को फायदा पहुंचाया. उन्होंने कहा कि चुनाव आयुक्त, बीजेपी के इशारे पर काम करते हुए वोट चोरी का काम कर रहे हैं. कांग्रेस ने चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच खुलेआम मिलीभगत को उजागर करने का काम किया है.

झारखंड महिला कांग्रेस का आक्रोश मार्च (Etv Bharat)

स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्थाओं को कमजोर कर रही है बीजेपी: गुंजन सिंह

उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्थाओं को कमजोर कर रही है. पुतला दहन के दौरान मुख्य रूप से पिंकी सिंह, अनिता चौधरी, पार्वती सिंह, नीलम सहाय, अनिता देवी, सीता राणा, मीनू सिंह, संगीता टोप्पो आदि प्रदेश पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी शामिल थे.

दरअसल, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के मामले को उजागर किया था. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसके लिए निर्वाचन आयोग पर निशाना साधा है. राहुल गांधी ने निर्वाचन आयोग पर पक्षपाती होने का आरोप भी लगाया है.



